Супер-изобретение для прополки грядок

Чтобы не пропалывать огород вручную, сделайте простейший инструмент, который облегчит ваш труд! Спина больше не будет болеть, ведь вам не придётся нагибаться и стоять в неестественной позе по несколько часов в огороде.







Возьмите проволоку не менее 4 мм.







Сформируйте петлю. От её размера будет зависеть, насколько большую площадь вы сможете обработать. Вы можете сделать петлю большего и меньшего размера для обработки земли вокруг разных культур.







Прикрепите согнутую проволоку к черенку любым удобным способом.







Полоть таким инструментом легче, быстрее и проще, чем вручную! Инструмент не срезает траву, а выдёргивает вместе с корнями, заодно немного рыхлит землю.





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