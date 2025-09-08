Что приготовить из сосисок: 6 блюд для всей семьи

Сосиски – это не только отличный способ перекусить, соорудив хот-дог, бутерброд или яичницу, а и прекрасная возможность поэкспериментировать на кухне, приготовив с десяток разнообразных блюд на любой вкус. Супы, запеканки, пироги и пирожки, салаты, рагу – лишь малая часть того, что можно приготовить из сосисок, потратив при этом не так уж и много времени.
1. Тушёная картошка с капустой
Тушёная капуста с картошкой и сосисками. \ Фото: simplywellcoaching.com.
Нет ничего вкуснее, чем сочная тушёная картошечка с капустой, аромат которой стоит на всю кухню. А если её приготовить с сосисками - то всё семейство ещё быстрее выстроится в очередь за новой порцией.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера – 4 шт;
• Капуста – 0,5 кг;
• Лук белый среднего размера – 1 шт;
• Морковка небольшая – 1 шт;
• Сосиски молочные – 5-6 шт;
• Петрушка – 1 маленький пучок;
• Масло растительное;
• Соль – по вкусу;
• Молотый чёрный перец – по вкусу.
Тушёные овощи с сосисками. \ Фото: blogspot.com.
Способ приготовления:
• Капусту вымыть;
• Просушить и нашинковать;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на самой крупной тёрке;
• Лук очистить и нарезать кольцами или полукольцами;
• Картошку вымыть хорошенько;
• Очистить;
• Нарезать крупной соломкой;
• Выложить на сковородку и обжарить на небольшом количестве растительного масла пять-семь минут;
• Затем выложить сверху лук;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить на среднем огне около пяти-шести минут;
• После высыпать морковку;
• Готовить около пяти минут;
• Затем добавить нашинкованную капусту;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• Готовить минут семь;
• После влить кипячённую воду так, чтобы она на два пальца покрыла все овощи;
• Накрыть крышкой и тушить на среднем огне около пятнадцати минут;
• Сосиски нарезать соломкой или кружочками;
• Высыпать в сковородку к остальным ингредиентам;
• При необходимости добавить ещё соль и перец;
• Готовить около шести минут;
• Дать блюду настояться десять минут;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой.
2. Запеканка
Запеканка с сосисками. \ Фото: gatimetemija.com.
Картофельная запеканка с сосисками – блюдо, которое подойдёт как для перекуса, так и для полноценного завтрака, обеда или же ужина. К тому же, такую запеканку очень удобно брать с собой на работу, наслаждаясь ярким, насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
• Картошка – 1 кг;
• Сосиски молочные плотные – 6-8 шт;
• Масло сливочное – 2,5 ст.л;
• Сыр твёрдых сортов – 120 г;
• Яйца – 2 шт;
• Молоко – 3 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – для украшения;
Картофельная запеканка. \ Фото: yummly.co.uk.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Отварить в слегка подсоленной воде до полуготовности;
• Затем остудить до комнатной температуры и нарезать кружками толщиной три-пять миллиметра;
• Сосиски также нарезать кружками;
• Форму для запекания смазать сливочным маслом;
• На дно выложить слой картошки, сверху слой сосисок, тонкий слой мелко натёртого сыра (все слои повторить);
• В миске смешать яйца с молоком, солью и смесью молотых перцев;
• Хорошенько взбить;
• Получившейся смесью залить выложенную в форму запеканку;
• Сверху посыпать остатками тёртого сыра;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• Перед подачей запеканку посыпать свежей петрушкой.
3. Голубцы
Голубцы. \ Фото: pinterest.pt.
Совсем необязательно готовить голубцы по старинке, используя классический вариант с фаршем. Можно включить импровизацию и приготовить их с сосисками, тем самым сделав это блюдо одним из своих любимых.
Ингредиенты:
• Сосиски слегка копчённые крупные – 4 шт;
• Капустные листья – 8 шт;
• Сыр твёрдый – 180 г;
• Масло подсолнечное;
• Петрушка свежая – несколько веточек;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Голубцы с сосисками. \ Фото: pinterest.at.
Способ приготовления:
• Капустные листы хорошенько вымыть;
• Отварить в слегка подсоленной воде;
• Остудить и при необходимости аккуратно срезать грубые части;
• Сосиски очистить;
• Разрезать на две равные части;
• Сыр натереть на средней тёрке;
• Петрушку вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Смешать с тёртым сыром;
• Приправить солью и молотым перцем;
• Перемешать;
• Получившуюся начинку распределить по капустным листам;
• Сверху выложить по половинке сосисок;
• Сформировать конвертики;
• Обжарить на подсолнечном масле до золотистой корочки со всех сторон;
• При желании подавать со сметаной, томатным соусом или сладкой горчицей.
4. Салат
Салат-коктейль с сосисками. \ Фото: pinterest.ru.
Если и салат, то не обязательно «Оливье», который за столько лет успел уже приесться. На перекус, на закуску или в качестве основного блюда, вам решать, как и когда его подавать. К тому же, с гренками, тостами или брускеттами получается гораздо ещё вкуснее.
Ингредиенты:
• Сосиски куриные – 3-4 шт;
• Лук фиолетовый – 1 шт;
• Ананасы консервированные (кубиками) – 1 банка;
• Морковь – 1 шт;
• Майонез – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Пряны травы – по вкусу;
• Петрушка свежая – для украшения.
Лёгкий и вкусный салат. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Соски отварить до полной готовности;
• Остудить и снять оболочку;
• Нарезать крупным кубиком или кружочками;
• Выложить в миску;
• С ананасов слить всю жидкость;
• Кусочки выложить в миску с сосисками;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на корейской тёрке;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Лук очистить и нарезать тонкими кольцами или полукольцами;
• Отправить в миску к остальным ингредиентам;
• Посыпать пряными травами;
• Заправить майонезом;
• При необходимости приправить дополнительно солью и молотым перцем;
• Аккуратно перемешать и дать салату настояться двадцать-двадцать пять минут;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой.
5. Суп
Суп из сосисок. \ Фото: tumblrgallery.xyz.
Ничто так не согревает в ненастные холодные дни, как сытный и горячий суп со сладким перцем и сосисками.
Ингредиенты:
• Сосиски слегка копчёные – 300 г;
• Картошка – 3 шт;
• Перец болгарский красный – 2 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Лук белый – 1 шт;
• Чеснок – 4 зубчика;
• Петушка корень – 3 шт;
• Соль – по вкусу;
• Перец молотый – по вкусу;
• Масло подсолнечное - для жарки;
• Петрушка свежая – несколько стеблей.
Пряный суп с сосисками. \ Фото: thespruceeats.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Почистить;
• Нарезать средним кубиком;
• Высыпать в кастрюлю, залить водой;
• Добавить вымытые коренья петрушки;
• Довести до кипения и готовить на среднем огне;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими полукольцами;
• Морковку вымыть;
• Очистить и натереть на самой крупной тёрке;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Перцы вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать соломкой;
• Отправить в сковородку к луку с морковкой;
• Готовить около семи минут, периодически помешивая;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Перемешать;
• Готовить около минуты;
• Получившуюся зажарку выложить в кастрюлю с супом;
• Сосиски нарезать кружками и высыпать в кастрюлю к остальным ингредиентам;
• Готовить на среднем огне около пятнадцати минут;
• Перед подачей извлечь коренья и посыпать мелко нарезанной петрушкой.
6. Пицца
Пицца с сосисками. \ Фото: kikkoman.pl.
Ещё одно блюдо, которое наверняка понравится всей семье – пицца с сосисками, сладким соусом и помидорами. Получается мега вкусно и сытно.
Ингредиенты:
• Мука пшеничная высший сорт – 1 стакан;
• Вода кипячёная – 0,5 стакана;
• Помидоры сочные и мясистые – 3 шт;
• Кетчуп сладкий – 8 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Дрожжи сухие – 2 ч.л;
• Масло оливковое – 4 ч.л;
• Сосиски варёные – 5 шт;
• Сосиски копчёные – 2-3 шт;
• Сыр твёрдый – 100 г;
• Майонез;
• Петрушка свежая – для украшения.
Домашняя пицца. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Дрожжи развести тёплой кипячёной водой;
• Добавить оливковое масло;
• Приправить солью и всыпать просеянную муку;
• Замесить тесто;
• Накрыть пищевой плёнкой и оставить на пятьдесят минут на столе;
• Затем раскатать тесто;
• Смазать сладким кетчупом;
• Слегка присыпать тонким слоем тёртого сыра;
• Сосиски нарезать кружочками и выложить равномерно по смазанному тесту;
• Сделать майонезную сеточку;
• Помидоры вымыть;
• Просушить и нарезать полукольцами;
• Выложить поверх сосисок;
• Ещё раз полить майонезом и посыпать сыром;
• Выложить пиццу на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на пятнадцать-двадцать минут;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой.
