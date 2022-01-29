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10 университетов мира, которые поражают своей красотой


Красота известных университетов мира.

Красота известных университетов мира.

Московский Государственный университет, одна из семи сталинских высоток, наряду со старейшими учебными заведениями мира попал в рейтинг самых красивых университетов мира по версии журнала Times Higher Education. Все эти здания впечатляют своей архитектурой и удивительными зелёными зонами для студентов и посетителей.

1. МГУ имени М.В. Ломоносова


Московский университет основан в 1755 году по указу императрицы Елизаветы Петровны.

Московский университет основан в 1755 году по указу императрицы Елизаветы Петровны.

 

2. Тринити-колледж (Дублин)


Колледж построен в 1592 году располагается в самом центре современного Дублина.

Колледж построен в 1592 году располагается в самом центре современного Дублина.


10 университетов мира, которые поражают своей красотой

«Большая комната» в библиотеке Тринити-колледжа хранит 200 000 старейших книг коллекции.

 

3. Университет Гренобль — Альпы


Многопрофильный университет, основанный в 1339 году, с 2016 года объединил три гренобльских университета.

Многопрофильный университет, основанный в 1339 году, с 2016 года объединил три гренобльских университета.

 

4. Уппсальский университет


Главное здание университета открыто в мае 1887 года находится в центре Уппсалы.

Главное здание университета открыто в мае 1887 года находится в центре Уппсалы.

Большая аудитория университета используется для проведения конференций, концертов и различных торжественных церемоний.

Большая аудитория университета используется для проведения конференций, концертов и различных торжественных церемоний.

Уппсальский университет славится своей огромной библиотекой «Каролина Редивива».

Уппсальский университет славится своей огромной библиотекой «Каролина Редивива».

 

5. Гданьский политехнический университет


Университет заложен в 1990 году, является одним из ведущих технических вузов Польши.

Университет заложен в 1990 году, является одним из ведущих технических вузов Польши.

 

6. Орхусский университет


Государственное высшее учебное заведение Дании история которого берет начало с 1928 года.

Государственное высшее учебное заведение Дании история которого берет начало с 1928 года.

 
В разное время преподавателями университета были будущие нобелевские лауреаты Йенс Скоу и Дэйл Мортенсен.

В разное время преподавателями университета были будущие нобелевские лауреаты Йенс Скоу и Дэйл Мортенсен.

 

7. Ростокский университет


Университет основан в 1419 году и является самым старым в регионе Балтийского моря.

Университет основан в 1419 году и является самым старым в регионе Балтийского моря.

 

8. Коимбрский университет


Университет открыт в 1290 году в бывшем королевском дворце Алкасова.

Университет открыт в 1290 году в бывшем королевском дворце Алкасова.

 
Академическая библиотека университета имени Жуана V выполнена в стиле барокко.

Академическая библиотека университета имени Жуана V выполнена в стиле барокко.

 

9. Университет Саламанки


Университет был основан в 1218 году королем Альфонсом ІХ.

Университет был основан в 1218 году королем Альфонсом ІХ.

 
Здание, в котором располагается библиотека университета, представляет огромный художественный интерес.

Здание, в котором располагается библиотека университета, представляет огромный художественный интерес.

 

10. Университет Болоньи


Университет основан в 1088 году считается самым старым и красивым в мире.

Университет основан в 1088 году считается самым старым и красивым в мире.


Библиотека университета насчитывает в своих фондах более 200 тысяч томов разных изданий.

Библиотека университета насчитывает в своих фондах более 200 тысяч томов разных изданий.

 

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10 университетов мира, которые поражают своей красотой

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10 университетов мира, которые поражают своей красотойПодписаться на мой Instagram
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