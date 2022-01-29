10 университетов мира, которые поражают своей красотой

Красота известных университетов мира.

1. МГУ имени М.В. Ломоносова

Московский университет основан в 1755 году по указу императрицы Елизаветы Петровны.

2. Тринити-колледж (Дублин)

Колледж построен в 1592 году располагается в самом центре современного Дублина.

«Большая комната» в библиотеке Тринити-колледжа хранит 200 000 старейших книг коллекции.

3. Университет Гренобль — Альпы

Многопрофильный университет, основанный в 1339 году, с 2016 года объединил три гренобльских университета.

4. Уппсальский университет

Главное здание университета открыто в мае 1887 года находится в центре Уппсалы.

Большая аудитория университета используется для проведения конференций, концертов и различных торжественных церемоний.

Уппсальский университет славится своей огромной библиотекой «Каролина Редивива».

5. Гданьский политехнический университет

Университет заложен в 1990 году, является одним из ведущих технических вузов Польши.

6. Орхусский университет

Государственное высшее учебное заведение Дании история которого берет начало с 1928 года.

В разное время преподавателями университета были будущие нобелевские лауреаты Йенс Скоу и Дэйл Мортенсен.

7. Ростокский университет

Университет основан в 1419 году и является самым старым в регионе Балтийского моря.

8. Коимбрский университет

Университет открыт в 1290 году в бывшем королевском дворце Алкасова.

Академическая библиотека университета имени Жуана V выполнена в стиле барокко.

9. Университет Саламанки

Университет был основан в 1218 году королем Альфонсом ІХ.

Здание, в котором располагается библиотека университета, представляет огромный художественный интерес.

10. Университет Болоньи

Университет основан в 1088 году считается самым старым и красивым в мире.

Библиотека университета насчитывает в своих фондах более 200 тысяч томов разных изданий .