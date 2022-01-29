10 университетов мира, которые поражают своей красотой

Красота известных университетов мира.
Московский Государственный университет, одна из семи сталинских высоток, наряду со старейшими учебными заведениями мира попал в рейтинг самых красивых университетов мира по версии журнала Times Higher Education. Все эти здания впечатляют своей архитектурой и удивительными зелёными зонами для студентов и посетителей.
1. МГУ имени М.В. Ломоносова
Московский университет основан в 1755 году по указу императрицы Елизаветы Петровны.
2. Тринити-колледж (Дублин)
Колледж построен в 1592 году располагается в самом центре современного Дублина.
«Большая комната» в библиотеке Тринити-колледжа хранит 200 000 старейших книг коллекции.
3. Университет Гренобль — Альпы
Многопрофильный университет, основанный в 1339 году, с 2016 года объединил три гренобльских университета.
4. Уппсальский университет
Главное здание университета открыто в мае 1887 года находится в центре Уппсалы.
Большая аудитория университета используется для проведения конференций, концертов и различных торжественных церемоний.
Уппсальский университет славится своей огромной библиотекой «Каролина Редивива».
5. Гданьский политехнический университет
Университет заложен в 1990 году, является одним из ведущих технических вузов Польши.
6. Орхусский университет
Государственное высшее учебное заведение Дании история которого берет начало с 1928 года.
В разное время преподавателями университета были будущие нобелевские лауреаты Йенс Скоу и Дэйл Мортенсен.
7. Ростокский университет
Университет основан в 1419 году и является самым старым в регионе Балтийского моря.
8. Коимбрский университет
Университет открыт в 1290 году в бывшем королевском дворце Алкасова.
Академическая библиотека университета имени Жуана V выполнена в стиле барокко.
9. Университет Саламанки
Университет был основан в 1218 году королем Альфонсом ІХ.
Здание, в котором располагается библиотека университета, представляет огромный художественный интерес.
10. Университет Болоньи
Университет основан в 1088 году считается самым старым и красивым в мире.
Библиотека университета насчитывает в своих фондах более 200 тысяч томов разных изданий.
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