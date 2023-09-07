Где находится таэинственное Око Сахары, или Разгадка тайны потерянной Атлантиды

Око Сахары

Око Сахары, вид сверху.

Расположение Ока Сахары.

О происхождении Ока Сахары сушествует множество версий.

Теории об Атлантиде

Так по версии Платона выглядела Атлантида.

Расположение Ока Сахары говорит в пользу теории об Атлантиде.

Око Сахары может и не свидетельствовать о существовании некой древней высокоразвитой цивилизации.

Тайна образования Ока Сахары манит людей со всего мира.

Как увидеть Око Сахары

Увидеть это потрясающее зрелище в любом случае стоит, даже если оно не имеет отношения к легендарной Атлантиде.