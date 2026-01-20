5 способов, как удалить пластилин с ковра и не повредить ворсинки

Часто после детских игр с пластилином он оказывается на ковре
Малыши любят играть с пластилином, а взрослым приходится ломать голову, как же избавиться от пластичной массы. Материал для лепки цепко приклеивается к ковровому покрытию или паласу, и удалить его оттуда бесследно - задача не из простых.
Почему пластилин сложно удалять
В состав пластилина входит множество трудновыводимых компонентов / Фото: static.tildacdn.com
Основа лепящегося материала состоит из вазелина, глины и воска. Также производители добавляют животные жиры, каучук, церезин, полиэтилен и другие компоненты. Состав важно знать, чтобы определить тип пластилина и понять, как его отчищать. Материал с натуральными компонентами можно удалить мыльным раствором, чего не выйдет с восковыми. Пластилин с ярким красителем, перламутровыми и флуоресцентными компонентами оставляет трудновыводимые пятна, с которыми не справиться без химических препаратов. Не спешите выбрасывать ковер, а сперва попробуйте нехитрые лайфхаки.
Рекомендации по чистке
Для ковров с коротким ворсом пригодится нож или стека для лепки, чтобы удалить пластилин / Фото: iloveremont.ru
Ковры могут быть натуральными, синтетическими и смесовыми. Каждый из материалов по-своему реагирует на тот или иной очиститель. Предварительно опробуйте средство на незаметном участке ковра, иначе рискуете испортить покрытие.
Технология очистки зависит от ворсинок.
Для коротковорсовых паласов применяется иная технология. Возьмите нож или стеку для лепки и соскоблите пластелин. Важно действовать аккуратно, чтобы не втереть пластичную массу в основу и не повредить ворс. Ковры с ворсинками средней длины можно чистить обоими способами. Выбирайте тот, какой вам удобнее. После удаления основной массы, приступайте к очищению остатков пластилина.
Как отчистить пластилиновые следы
1. Утюг
Пластилин легко плавится под воздействием высоких температур / Фото: svetlica-mama-blogger.ru
Любой пластилин плавится под высокотемпературным воздействием. Именно для этого понадобится утюг. Положите на испачканное место чистый лист бумаги и поднесите разогретый прибор для глажки. Пластилин начнет плавиться и впитается в бумагу.
Важно учитывать некоторые нюансы, иначе хитрость не удастся. Не используйте лощеную бумагу, поскольку она плохо впитывает. Придется постоянно заменять листы, иначе расплавленный пластилин начнет глубже впитываться в ковер. В таком случае удалить его будет практически невозможно. Также горячий утюг может расплавить и ворсинки (если у вас синтетическое или смесовое покрытие), поэтому нужно контролировать температуру нагрева.
2. Лед
Заморозка - эффективное средство против пластилина с воском или парафином / Фото: uborkasam.com
Если в детской игрушке есть воск или парафин, поможет лед. В замерзшем виде эти компоненты утрачивают эластичность и начинают крошиться. Именно поэтому заморозка станет действенным методом борьбы с пятном. Заморозьте кусочки льда, насыпьте их в пакет и положите на испачканное место. Подождите, пока пластилин высохнет, а затем удалите крошки. Кроме льда также подойдут любые замороженные продукты.
3. Растительное масло
Масло растворит пластилин, а остатки можно стереть пеной для бритья или мыльным раствором / Фото: medaboutme.ru
Продукт помогает растворять компоненты пластилина. Смочите ватный диск в масле и обработайте пятно. Двигайтесь от краев к центру, чтобы не размазать материал для лепки. После удаления пластичной массы нужно избавиться от жирного следа.
Первый вариант - обработайте загрязнение пеной для бритья. Выдержите 5 минут, а затем сотрите влажной тряпочкой. Другой способ - мыльный раствор. Достаточно размешать в стакане воды 2 ч.л. жидкости для мытья посуды или натертого мыла. Втирайте полученное средство губкой до тех пор, пока не появится пена. Подождите несколько минут и смойте.
4. Растворитель
Средства эффективно растворяют жирную основу пластилина / Фото: gidpokraske.ru
Можно использовать «Уайт-спирит», скипидар, «Растворитель 646», медицинский спирт. Все вещества растворяют жирную основу пластилина. Нанесите одно из средств на испачканные ворсинки, двигаясь от краев к центру. Аккуратно снимайте размякшую массу, а остатки растворителя удалите мыльным раствором. Средства действуют эффективно, но могут повредить ковер. Перед использованием обязательно сделайте тест на незаметном участке.
5. Бытовая химия
«Ваниш» или «Антипятин» подойдут для удаления остаточных следов пластилина / Фото: poleznii-site.ru
Химические средства можно использовать лишь после удаления пластилиновой массы механическим или низкотемпературным способом. Подойдет стандартный «Ваниш» или порошок «Антипятин». Используйте средства по инструкции и проведите обработку остаточных пятен. В завершение сотрите препараты с ковра. Также можно использовать пятновыводители в виде спрея. Достаточно распылить их на загрязнения без предварительной подготовки.
