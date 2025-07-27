Странные вещи, которые всплыли из моря

Странных находок со дна моря с каждым годом обнаруживается все больше. Речь вовсе не о мелочах, недавно под водой нашли целый город. И вот вопрос, появились ли они там недавно, или просто поджидали исследователей тысячи лет



Потерянный город Гераклион долгое время считался лишь мифом. Он ушел под воду 1200 лет назад. Археологи обнаружили Гераклион лишь недавно: полис прекрасно сохранился, остались статуи и золотые украшения на храмах.

Ничуть не менее удивителен загадочный объект со дна уже моря Балтийского . Споры о нем не прекращаются в научном сообществе с 2012 года.Объект был обнаружен океанскими дайверами из Швеции. Рационалисты утверждают: это всего лишь причудливые скальные образования . Другие же говорят об упавшем на дно летающем объекте — форма предмета и в самом деле несколько напоминает футуристичный космический корабль . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: