10 способов использования сахара дома и на даче в качестве спасительного средства

Сахар занимает почетное место в кухонных шкафчиках по всему миру.

Он незаменим для подслащивания кофе и чая, без него невозможно представить себе выпечку. Но знаете ли вы, что сахар имеет множество практических бытовых применений, от исцеления ран до уничтожения вредителей?

Читайте в статье о необычных способах использования обычного сахара.

1. Чтобы цветы радовали своей свежестью

Сохраните цветы с сахаром.

Свежий букет – это так приятно. Однако всегда грустно, когда цветы начинают быстро вянуть. Чтобы продлить жизнь свежесрезанных растений, соедините три чайные ложки сахара (это для питания цветов) с двумя столовыми ложками уксуса (для поддержания надлежащего уровня pH). Растворите смесь в литре теплой воды и вылейте ее в вазу, в которой будете держать букет. Это поможет нежным растениям как можно дольше оставаться свежими.

2. Очистите кофемолку

Сахар превратится в пудру и очистит кофемолку.

После интенсивного использования кофемолки, как правило, пачкаются и приобретают запах. Не стоит сразу хвататься за чистящее средство и губку, есть вариант получше. Воспользуйтесь сахаром: измельчая четверть стакана этой сладости в приборе, вы убираете застрявшие кофейные зерна, удаляете излишки масла и устраняете запах.

3. Ловите надоедливых пчел и ос

Вот и готово, теперь, с обновленной кофемолкой, пришло время насладиться чашечкой свежего кофе!

Поймайте насекомых с помощью сахара и бутылки.

Когда вы ужинаете на свежем воздухе, пчелиные или осиные атаки могут сильно раздражать. Особенно если у вас аллергия на укусы этих насекомых – тогда это просто опасно для жизни. Поймайте назойливых гостей в самодельную ловушку, состоящей из сахара, воды и пластиковой бутылки. Вот как это делается: разрежьте пустую пластиковую бутылку пополам, перевернув верхнюю часть с горлышком и вставив ее в нижнюю половину, как воронку. Закрепите при помощи скотча. Затем положите внутрь приманку. Это может быть жир из супа, смешанный с небольшим количеством мыла, или сладкие фрукты, политые мылом для посуды. Насекомые будут легко проникать внутрь, но не смогут выйти через маленькое отверстие воронки.

4. Лечите болезненные укусы

Укусила пчела – бегите за сахаром.

Если вы не успели сделать ловушку, о которой было рассказано выше, и пчела все-таки укусила вас, используйте целебную сахарную пасту. Она состоит из равных частей сахара и воды. Приложите смесь к ране и оставьте примерно на 20 минут. Это поможет устранить раздражение. Такой метод поможет и при укусах муравьев. После того, как у вас появится возможность, все же обработайте место укуса лечебным кремом. При аллергии на укусы насекомых обязательно примите таблетку антигистаминного средства.

5. Спасите обожженный язык

Лечите язык сахаром.

Все знают, какой дискомфорт доставляет обожженный язык. Со всеми бывает: иногда мы торопимся или болтаем во время еды. Успокойте обожженный язык, положив в рот кусок или щепотку сахара. Вы удивитесь, но боль сразу же станет меньше. Конечно, этот способ не отменяет травяных полосканий, смазываний специальными гелями и других врачебных манипуляций. Но как экспресс-метод он очень хорош!

6. Истребите мерзких тараканов

Тараканы не прочь отведать сахарку.

Тараканы у многих вызывают отвращение. Противные существа, которые лезут из щелей и везде оставляют свои следы. Когда они появляются в доме, это просто катастрофа. В ход идут химические опрыскиватели, мелки, гели и прочие средства. Вы можете сделать ловушки, которые не нанесут вреда никому, кроме тараканов. Ничего не случится, даже если ваш пес слопает наполнитель. Итак, заполните пластиковые крышки от бутылок равными частями сахара и пищевой соды, а затем разместите их по всему дому. Тараканы с удовольствием лакомятся сахарком, а вот сода для них подобна яду. Постарайтесь растолочь сахар как можно мельче и перемешать смесь тщательно.

7. Уберите некрасивые пятна травы

Травяные пятна – не беда.

Летом травяные пятна на одежде – не редкость. Их можно получить играя на лужайке в мяч или просто гуляя собакой. Неважно, откуда взялись пятна, важно, что их можно легко удалить. Опять на помощь приходит сахар. К счастью, содержащиеся в нем энзимы могут быстро разрушать пятна и возвращать одежде прежний вид. Что нужно, чтобы не вспоминать о зеленой траве: смешайте половину чашки сахара с таким же количеством теплой воды, сделайте сахарную пасту и нанесите ее на окрашенную область. Оставьте вещь в таком виде примерно на час, после чего постирайте его обычным способом.

8. Храните еду дольше

Упаковывая еду в контейнеры, положите туда кусочек сахара.

Наверняка каждому из нас приходилось выбрасывать кусок сыра или выпечки из-за появления неприятного запаха или плесени. Жаль, но так случается, даже когда до окончания срока годности еще очень далеко. Сахар поможет сэкономить и не допустить, чтобы еда летела в помойное ведро: добавьте несколько кусочков сахара в герметичный контейнер, где вы будете хранить пищу. Он отлично поглощает влагу, потому противная плесень просто не имеет шансов. Меняйте кусочек сахара на новый, как только он раскиснет.

9. Если вы копались в огороде

Очистите руки с сахаром.

Если вы любите возиться с землей, вас увлекает огородничество или выращивание красивых цветов, вас наверняка заинтересует этот совет. При помощи сахара вы можете легко почистить руки и даже удалить грязь из-под ногтей. Просто добавьте немного сахара в обычное жидкое мыло, и вы получите отличный отшелушивающий гель. Он прекрасно справится с загрязнениями и не нанесет коже вреда. Намыльте руки, как следует потрите и оставьте на пару минут. Потом смойте мыло теплой водой.

10. Разожгите гриль без проблем

Сахар заменит жидкость для розжига.

Представьте себе такую ситуацию: вы купили несколько стейков и хотели устроить барбекю на вашем дачном участке. Или мечтали сделать ароматную рыбу на решетке, щедро поливая ее соком лимона. И тут вы обнаруживаете, что забыли купить жидкость для розжига. Не волнуйтесь. Есть простое решение: посыпьте немного сахара на угли и подожгите спичку. Сахар быстро загорится, а огонь распространится на посыпанные сахаром угли. И при этом никаких вредных химических веществ и неприятного запаха.

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