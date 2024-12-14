Совсем скоро настанет самый волшебный праздник года. Нам он привычен боем курантов, шампанским и мандаринами. Семейными застольями и красиво украшенной елкой. А как же встречают Новый год в других странах? Что у них интересного происходит в эту волшебную ночь?

В нашей сегодняшней статье мы раскроем все секреты и расскажем, что интересного происходит в Новый год на разных уголках планеты.

1. Гномы вместо Санты!

2. Самая вкусная традиция!

3. Водные забавы под новый год!

4. Выбрасывайте стулья в окна!

5. Свистки, хлопушки и дудочки!

Шведам не нужен Санта, у них есть свой гном Юль!Интересно, что в Швеции совсем не верят в Дедушку Мороза и даже в Санту. Они не ждут их в новогоднюю ночь. Ведь главным героем их празднества становится гном Юль. Именно он одаривает детей и взрослых подарками. Старый добрый гном из старых легенд, которые будто оживают в волшебную новогоднюю ночь. А с ним в дома приходят и его верные помощники – эльфы, феи и даже тролли. Такая вот верность местному фольклору.А еще шведы на новый год плавят свинец. Да-да, все верно. Именно в новогоднюю ночь у них принято проводить гадания на будущее. И самое популярное – именно на расплавленном свинце. Его следует вылить в воду и посмотреть на получившуюся фигурку. По ней то и можно понять, что ждет тебя в грядущем году. Это тебе не кофе выпить и в кружку посмотреть.12 виноградин для удачи!А самая вкусная традиция ждет нас в Испании. Наверняка многие из вас захотят ее повторить. Испанцы очень гордятся своими виноградниками. Неудивительно, что их традиции связаны именно с виноградом. Так в новогоднюю ночь, необходимо съесть двенадцать виноградин. Под каждый бой часов по одной. При этом загадать желание. Если успеете – оно обязательно сбудется. Думаю, многие из нас попробуют на себе эту традицию.А также испанцы очень любят красный цвет на новый год. Именно в него принято облачаться на праздник, если хотите, чтобы год обязательно был удачный и принес вам много богатства.Набираем как можно больше воды!Особо весело на Новый год на Кубе. Их традиции точно отличаются от всех, ранее известных. К нашему климату они не приспособлены, но очень интересные. Дело в том, что кубинцы, в последний день года набирают как можно больше емкостей с водой. В ход идут бутылки, кувшины и даже тазы. Задача – собрать как можно больше емкостей с водой.А в новогоднюю ночь, под бой часов, они выливают всю эту воду в окна. Такой вод водоворот в новогоднюю ночь. Именно благодаря ему, можно полностью обновить свою жизнь, по мнению кубинцев. Интересно, если так сделать у нас – вода успеет вылиться или замерзнет в пути?Выбрасываем в окна старую мебель!Итальянцы, как всегда, удивляют! Именно здесь в новогоднюю ночь стоит осторожно ходить под окнами жилых домов. Ведь из них может прилететь стул или даже кресло. И это не покушение на вашу жизнь. Это всего лишь старая итальянская традиция.Дело в том, что итальянцы верят, что в новогоднюю ночь необходимо избавляться от всего старого хлама. И они не просто заранее выбрасывают ненужные вещи. Они пошли дальше и выбрасывают хлам прямо под бой курантов в окно. Раньше действительно могли выбросить даже диван. Но современные итальянцы понимают, что могут случайно навредить прохожим. Поэтому ради соблюдения традиций, они выкидывают лишь небольшие предметы. Но не все. Так что все же будьте осторожны в жилых кварталах на Новый год.Хлопушки отгоняют злых духов!В Венгрии любят хлопушки на новогодних праздниках. Казалось бы, очень знакомое нам развлечение. Возможно, у нас с ними гораздо больше общего, чем кажется? Но, оказывается, для них хлопушки не просто развлечение. А дань традициям.