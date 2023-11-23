Ретро-автомобиль, опередивший время
Легендарная «Золотая подводная лодка».
Этот автомобиль был создан в начале прошлого века, но и сегодня выглядит он вполне современно. А если взять в расчёт тот факт, что техническая составляющая этого проекта была для своего времени просто революционной, можно сказать с полной ответственностью, что «Золотая субмарина» опередила время.
Хотя некоторые линии кузова этого гоночного авто выглядят довольно современными, это, на самом деле, классический раритетный автомобиль. У него было свое имя – «Золотая подводная лодка», и он был построен Барни Олдфилдом с помощью легендарного гонщика и автоинженерного Гарри Миллера в 1917 году.
Революционный «Golden submarine».
Обтекаемый гоночный автомобиль был построен не только невероятно быстрым, но и был намного безопаснее, чем большинство автомобилей, которые выступали в то время на гоночных треках по всему миру. Олдфилд решил построить машину после несчастного случая с участием одного из его ближайших друзей Боба Бермана. Берман, который был гонщиком, выступал в машинах с открытой кабиной.
Пример открытого гоночного авто начала XX века. Шлемы гонщиков современные.
Сегодня все привыкли к к открытым гоночным автомобилям, которые были разработаны в соответствии со строгими правилами безопасности. Также сегодня есть настоящие шлемы. Однако в 1917 году, если водители и надевали что-либо на голову, кроме шляпы и очков, то это, скорее всего, был головной убор из кожи.
Барни Олдфилд и «Золотая подводная лодка».
Если задаться целью найти гоночный шлем 1917 года, то в лучшем случае найдутся разве что несколько старых армейских шлемов. О ремнях безопасности и конструкционных особенностях авто, сделанных для защиты водителя при аварии, тогда никто и не слышал.
Поэтому, как несложно догадаться, любая авария, при которой авто переворачивалось, в те дни обычно заканчивалась летальным исходом. Олдфилд решил попробовать исправить ситуацию, поэтому пригласил Миллера, чтобы тот помог ему построить гоночный автомобиль, который был был полностью закрыт и имел полностью металлическую кабину.
«Golden submarine» был испытан в аэродинамической трубе.
Сообщалось, что подобный проект обошелся энтузиастам примерно в 15 000 долларов, что было в 1917 году довольно внушительной суммой денег. Сегодня подобное обошлось бы приблизительно в 150 000 долларов.
Вес «Golden submarine» лишь 725 кг.
Обтекаемый автомобиль был испытан даже в аэродинамической трубе, чтобы сделать его как можно более аэродинамически продвинутым (по сути, «Золотая субмарина» сильно опережала свое время). Немаловажным было то, что весь корпус автомобиля был сделан из алюминия, что делало его чрезвычайно легким (725 кг) даже по современным стандартам гоночных автомобилей.
4,7-литровый четырехцилиндровый двигатель «Golden submarine».
Под капотом этого зверя стоял 4,7-литровый четырехцилиндровый двигатель, изготовленный из алюминиевого сплава, который производил 136 л.с. От машины ожидали очень многого, когда «Золотая подводная лодка» дебютировала в гонке 16 июня 1917 года на Чикагской гоночной трассе в Майвуде, штат Иллинойс.
Средняя скорость «Golden submarine» составляет 167 км/ч.
К сожалению, двигатель авто сломался всего через 16 км гонки. При этом, инновационной машине в течение первых нескольких кругов ему удавалось поддерживать среднюю скорость 167 км/ч. Но всего через неделю «Золотая подводная лодка» уже выиграла три гонки в Милуоки.
Миллер позирует вместе с «Золотой подводной лодкой».
Всего же, из 54 гонок, в которых участвовал автомобиль, он выиграл 20 раз, и еще несколько раз финишировал вторым или третьим. Он даже квалифицировался в 1919 году на гонку «500 миль Индианаполиса», но снова пострадал от проблем с двигателем и был вынужден сняться с гонки.
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