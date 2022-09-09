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Секреты, которые избавят вас от головной боли этой осенью

Осень ассоциируется у нас с желтыми листьями, дождем, теплым какао. А еще с холодами, ветрами, простудами, завалом на работе и урожаем. В это время многие привозят с дачи овощи и фрукты, которые с удовольствием раздают близким.
Так что один из главных вопросов этого сезона — куда же все-таки девать кабачки, которые в большом количестве передали сердобольные родственники.
Мы изучили несколько осенних лайфхаков, которые помогут легче пережить закончившийся отпуск, начало занятий у школьников и другие сезонные сложности.

Храните зеленые кабачки в холодильнике, а желтые — на балконе



Секреты, которые избавят вас от головной боли этой осенью

Цукини легко отличить от других кабачков: они темно-зеленого цвета. Но иногда неважно, какой именно перед вами сорт. Кабачки чаще всего несколько недель лежат в холодильнике, а потом переселяются в мусорное ведро — мягкие и никому не нужные. Хотя все дело в том, что их нужно правильно хранить.
Цукини, например, лучше держать в холодильнике. Там они сохранятся около 2 недель. А вот желтые кабачки относятся к тыквенным культурам, так что им будет лучше в темном месте при комнатной температуре или на балконе, где циркулирует воздух. Там желтые кабачки могут пролежать несколько месяцев.

Храните виноград у задней стенки холодильника



Секреты, которые избавят вас от головной боли этой осенью

Виноград лучше хранить в холодильнике, в его самой холодной части.
 Мыть его не следует, как и держать рядом с луком или другими продуктами с сильным запахом. Также не стоит оставлять ягоды в пакете или герметичной емкости: им нужен воздух. А если виноград уже девать некуда, всегда можно заморозить его, чтобы затем использовать для смузи.

Замораживайте ягоды по одной штучке на доске или подносе



Секреты, которые избавят вас от головной боли этой осенью

Всем знакома ситуация, когда замораживаешь ягоды, а зимой достаешь из морозилки непонятный и не очень аппетитный комок, который нужно разморозить, отколоть и лишь потом есть. Существует лайфхак. Чтобы ягоды отделялись одна от одной, замораживать их нужно на подносе, а затем перекладывать в пакет уже замерзшие. Тогда их легко разделить и использовать.

Сушите зонт приоткрытым



Секреты, которые избавят вас от головной боли этой осенью

Считается, что лучше сушить зонт в открытом виде, хотя он и занимает много места. Есть и другая точка зрения, согласно которой зонт нужно непременно закрывать. На самом деле правда где-то посередине. Чтобы правильно высушить зонтик, его нужно немного приоткрыть, не стягивая заклепками, повесить на крючок или оставить у стены.

Чтобы обувь не натирала, используйте мыло



Секреты, которые избавят вас от головной боли этой осенью

Осенью мы убираем на хранение сандалии и достаем закрытую обувь. Новая пара может натирать ноги. Особенно часто это случается с детьми, которые к 1 сентября обувают новехонькие туфельки и ботинки.
Чтобы обувь не натирала, используют как пластыри и специальные подкладки, так и различные размягчающие спреи. Есть несколько «дедовских» способов. Один из них — натереть проблемное место мылом, оно размягчит кожу.

Замените колготки на хлопковые шорты



Секреты, которые избавят вас от головной боли этой осенью

Осенью с утра погода прохладная, а вот после обеда заметно теплеет. Многие женщины сталкиваются с дилеммой: надеть колготки и не мерзнуть с утра, а затем потеть от жары или наоборот?
Есть небольшая хитрость: вместо колготок осенью можно надевать под юбку или платье тонкие хлопковые панталоны. Они дадут необходимое количество тепла и защитят самые уязвимые части тела. А вечером их можно без труда снять.

Между домашними посиделками и прогулкой выбирайте второе



Секреты, которые избавят вас от головной боли этой осенью

Осень ассоциируется с простудами и гриппом. На самом деле смена погоды ни при чем. В прохладное время года люди больше времени проводят в помещении, где обмениваются бактериями и вирусами. И хотя некоторые заболевания действительно могут усиливаться с наступлением холодов, нельзя винить погоду напрямую. Поэтому совет, актуальный в любую погоду: больше гуляйте и проводите время на свежем воздухе.

Не спешите включать обогреватели



Секреты, которые избавят вас от головной боли этой осенью

Когда спадает летняя жара, люди выключают кондиционеры и тут же достают обогреватели. Многие ждут не дождутся, когда включат отопление. На самом деле наступление осени — это не повод лезть в кладовку за тепловой пушкой.
Нормальная температура в помещении — около 20 °С. Так что если стало немного прохладно, то лучше надеть носки и достать с антресолей плед. Любой обогреватель снижает уровень влажности в комнате, что может негативно сказываться на здоровье.

Ходите на пикники и проводите на улице как можно больше времени



Секреты, которые избавят вас от головной боли этой осенью

Мы привыкли устраивать пикники только летом, хотя осень — просто идеальное время для посиделок на природе. На улице и в парке не так жарко, меньше людей, вокруг красота.
Многие боятся осенних пикников из-за холодной земли: якобы из-за этого может появиться геморрой. Это заблуждение. Также, вопреки распространенному мнению, нельзя простудить мочевой пузырь, просто сидя на холодной поверхности. Вы действительно можете чаще ходить в туалет на морозе, но в течение нескольких дней все должно пройти. Если вы все равно переживаете за здоровье, купите толстый теплый плед.

Бросьте в сумку несколько салфеток из микрофибры



Секреты, которые избавят вас от головной боли этой осенью

Осенью часто идут дожди, так что риск промокнуть есть у каждого. Удалить лишнюю влагу с одежды, волос, сумки помогут салфетки из микрофибры: они отлично впитывают жидкость. Просто принесите пару салфеток на работу, а еще одну бросьте в сумку. Они не занимают много места, но помогут справиться с последствиями внезапной перемены погоды.
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