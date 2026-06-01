О компанииО редакции ГлагоLНовостиПартнерамРекламодателямОбратная связьПожаловаться на спамСоглашениеРекомендательные технологии

  • Виктор Луговой
    Чтобы большой нож с полевыми функциями был действительно девайсом хэви дьюти, хвостовик должен проходить через всё че...Нож из «Рэмбо»: к...
  • Анастасия Ковалева
    Жуткий рецепт сала, адское испытание для желудка!Сало «по-китайски...
  • Maxim
    Их закупали централизованно в 70-80е гг., через МВЭС СССР, Джинсы Montana — это немецкий бренд, созданный в Гамбурге ...Почему самые попу...

3 популярные ошибки, из-за которых коррозия портит даже защищенный кузов



Покрытие кузова антикоррозийным составом – один из важнейших этапов в обеспечении защищенности авто от пагубных воздействий. Тем не менее, многие граждане совершают ряд ошибок, который в свою очередь приводит к тому, что коррозия все равно захватывает металл уже через весьма непродолжительное время.
И это несмотря на то, что на кузов было нанесено защитное покрытие от ржавчины.

1. Саморезы в подкрылках


Саморезы - лишнее. |Фото: sovavto.org.

Саморезы - лишнее. |Фото: sovavto.org.

 

Подкрылки, как известно, обеспечивают защиту колесных арок автомобиля. Однако, помимо положительных сторон, данный элемент имеет и отрицательные. Одной из наиболее странных ошибок в этой области является использование саморезов. Они становятся ахиллесовой пятой конструкции и способствуют появлению ржавчины в местах соединения. Происходит это в тех случаях, когда монтажный элемент не был предварительно обработан литолом или солидолом.

2. Гниющее днище


Беда всех автомобилей. |Фото: drive2.com.

Беда всех автомобилей. |Фото: drive2.com.

 

Многие автомобилисты забывают о том, что днище автомобиля куда быстрее ржавеет и гниет вовсе не снаружи, а изнутри. А потому даже самая надежная грунтовка днища снаружи очень часто не оказывает какого-либо положительного эффекта в вопросе защиты от ржавчины. В частности, ржавчина имеет обычай начинаться под ковриками авто и под отделочным покрытием. Начинается она в тех случаях, когда в салоне машины длительное время сохраняется сырость. По этой причине очень важно следить за тем, чтобы в салоне всегда было максимально сухо. А значит, нужно по крайней мере регулярно проветривать салон.

3. Скрытые полости


Вот такое дело. |Фото: arhangelsk.auto-facelift.ru.

Вот такое дело. |Фото: arhangelsk.auto-facelift.ru.

 

Многие автомобилисты забывают о необходимости защищать специальными составами многочисленные скрытые полости. В их число входят пороги, карнизы, лонжероны и некоторые другие места. Не стоит забывать о том, что во всех подобных местах имеются специальные технологические отверстия, которые предназначены для последующего закачивания внутрь полостей защитных составов. Если этого не делать, то любое из перечисленных мест уже совсем скоро станет очагом развития коррозия, которая совсем скоро захватит весь кузов.
Ничего хорошего. |Фото: tolex.by.

Ничего хорошего. |Фото: tolex.by.

 

