3 популярные ошибки, из-за которых коррозия портит даже защищенный кузов

Покрытие кузова антикоррозийным составом – один из важнейших этапов в обеспечении защищенности авто от пагубных воздействий. Тем не менее, многие граждане совершают ряд ошибок, который в свою очередь приводит к тому, что коррозия все равно захватывает металл уже через весьма непродолжительное время.
1. Саморезы в подкрылках
Подкрылки, как известно, обеспечивают защиту колесных арок автомобиля. Однако, помимо положительных сторон, данный элемент имеет и отрицательные. Одной из наиболее странных ошибок в этой области является использование саморезов. Они становятся ахиллесовой пятой конструкции и способствуют появлению ржавчины в местах соединения. Происходит это в тех случаях, когда монтажный элемент не был предварительно обработан литолом или солидолом.
2. Гниющее днище
Многие автомобилисты забывают о том, что днище автомобиля куда быстрее ржавеет и гниет вовсе не снаружи, а изнутри. А потому даже самая надежная грунтовка днища снаружи очень часто не оказывает какого-либо положительного эффекта в вопросе защиты от ржавчины. В частности, ржавчина имеет обычай начинаться под ковриками авто и под отделочным покрытием. Начинается она в тех случаях, когда в салоне машины длительное время сохраняется сырость. По этой причине очень важно следить за тем, чтобы в салоне всегда было максимально сухо. А значит, нужно по крайней мере регулярно проветривать салон.
3. Скрытые полости
Многие автомобилисты забывают о необходимости защищать специальными составами многочисленные скрытые полости. В их число входят пороги, карнизы, лонжероны и некоторые другие места. Не стоит забывать о том, что во всех подобных местах имеются специальные технологические отверстия, которые предназначены для последующего закачивания внутрь полостей защитных составов. Если этого не делать, то любое из перечисленных мест уже совсем скоро станет очагом развития коррозия, которая совсем скоро захватит весь кузов.
