Радар-пирамида, искусственный остров и другие брошенные Пентагоном базы

Количество американских военных баз и прочих важных объектов только на собственной территории США перевалило за тысячу, но не все они работают. Примерно 10% из них были по тем или иным причинам выведены из эксплуатации. Одни были проданы частным лицам и компаниям, и впоследствии получили вторую жизнь в новом качестве, а другие вообще оказались заброшены и сейчас хотя бы частично лежат в руинах.
1. Fort Ord
Заброшенная часть Fort Ord./ Фото: reddit.com
Расположенный на побережье залива Монтерей в Калифорнии, Форт Орд был официально открыт в 1940 году, но его территория использовалась армией США с 1917 года как полигон для артиллерийских учений. База служила местом дислокации 7-й пехотной дивизии и считалась одной из самых привлекательных армейских баз благодаря близости к пляжу и мягкому климату Калифорнии. Она была официально закрыта в 1994 году, а причиной стало решение о реорганизации и сокращении военных объектов после окончания холодной войны. Большую часть территории передали штату Калифорния и преобразовали в Национальный памятник Форт Орд, управляемый Бюро по управлению земельными ресурсами США. Сейчас здесь обитают редкие виды, такие как голубая бабочка Смита и калифорнийская тигровая саламандра. Кроме того, на бывшей базе основали Университет штата Калифорния, а часть земель используется для жилья, коммерческих объектов и природных заповедников.
2. Fort Monroe
Оборонные сооружения Fort Monroe./ Фото: nps.gov
Это одна из самых старых американских военных баз, открытая ещё в 1834 году. Она расположена на мысе Олд-Пойнт-Комфорт в Вирджинии и служила важным оборонительным пунктом на побережье США.
3. Naval Station Treasure Island
Здания на острове Treasure Island./ Фото: oldbluejacket.com
Изначально искусственный остров в заливе Сан-Франциско создавался для выставки «Золотые ворота», но в начале Второй мировой войны его передали ВМС США, и те в 1942 году открыли здесь свою базу. Она служила основным пунктом отправки и приёма моряков в Тихоокеанском регионе, а также центром обучения радиоэлектронике и связи. После войны здесь проводились тренировки по обезвреживанию и удалению радиоактивных веществ, и использовали для этого макет корабля под названием «Пандемониум». В 1993 году базу закрыли в рамках программы сокращения военных объектов, и к 1997 году её полностью вывели из эксплуатации. В настоящее время территорию бывшей базы реорганизуют, а на её части уже успели построить жилые и коммерческие объекты. Правда, территория бывшего военного объекта до сих пор частично заражена ядовитыми веществами и радиацией.
4. Fort Tilden
Артиллерийское орудие в Fort Tilden./ Фото: wiki2.org
Форт Тилден построили на полуострове Рокавей в Нью-Йорке в 1917 году в качестве прибрежной артиллерийской крепости для защиты гавани Нью-Йорка. Во время Второй мировой войны здесь базировалась батарея Харрис с двумя 16-дюймовыми орудиями, а для их защиты построили массивные бетонные казематы. В 1950-х годах форт переоборудовали, установили здесь ракетную систему Nike-Ajax, а потом и Nike-Hercules для противовоздушной обороны. В 1974 году базу официально закрыли, но без дела она стояла не очень долго. Сейчас территория бывшей крепости стала частью зоны отдыха Gateway National Recreation Area. Здесь находятся пляжи и пешеходные тропы, а бывшие военные сооружения выполняют роль достопримечательностей. Окультуренные руины привлекают сюда много посетителей.
5. Adak Station
Adak Station./ Фото: americanhomefront.wunc.org
Военно-морская станция Адак получила вторую жизнь, если это так можно назвать. Она расположена на одноименном острове Алеутского архипелага Аляски, поэтому вряд ли может рассчитывать на создание институтов, природных заповедников или коммерческих объектов. С 1942 года она использовалась для поддержки операций против японских сил; после Второй мировой войны перешла под управление ВВС США, а с 1950 года ВМС США создали здесь коммуникационный узел и подводный сонографический пост. Работало всё это вплоть до 1997 года, а после закрытия базы военные оставили её и вывезли всё, что было не жалко выбросить. Пустым это место оставалось не очень долго; всё-таки в такой глуши обустроенное место с инфраструктурой – большое сокровище. Местные приспособили бывшую военную базу для жизни, и появился городок Адак, если можно так назвать поселение с пятью десятками жителей. Большая часть зданий разрушена, зато здесь есть портовые сооружения и аэродром.
6. Fort Ritchie
Здания на территории Fort Ritchie./ Фото: wikimedia.org
Военную базу в Каскейде, штат Мэриленд, тоже можно назвать старой. Форт Ричи был основан в 1926 году и служил важным военным объектом на протяжении 72 лет. Во время Второй мировой войны здесь базировалась группа, специализировавшаяся на разведке и контрразведке. В 1998 году форт был закрыт в рамках программы сокращения военных баз (BRAC), и со временем он начал преображаться. Имеющиеся здесь помещения быстро приспособили под новые нужды, а благодаря удачному расположению бывшая база привлекла внимание инвесторов. Теперь здесь находится немало компаний, которые в основном специализируются на развлечениях и проведении досуга. Одни приезжают сюда ради природы и рыбалки, а другие покупают недвижимость в строящихся жилых районах.
7. Stanley R. Mickelsen Safeguard Complex
Stanley R. Mickelsen Safeguard Complex./ Фото: livestream.com
Наверное, это самый бесполезный военный объект, когда-либо построенный американцами. Комплекс противоракетной обороны имени Стэнли Р. Микельсена изначально строился для защиты шахт межконтинентальных баллистических ракет на авиабазе Гранд-Форкс от возможных советских ядерных ударов. Его сдали 1 октября 1975 года, а центральной его частью был огромный радар, который своей формой напоминал пирамиду, а вместе с ней здесь были установлены противоракетные комплексы для перехвата боеголовок. Вот только комплекс этот проработал всего один день. В Конгрессе и среди военных было много тех, кто сомневался и в его эффективности, и в целесообразности траты огромных средств на эксплуатацию. В итоге почти сразу после ввода в строй этот комплекс закрыли и забросили, демонтировав наиболее важное оборудование. На текущий момент здания комплекса понемногу разрушаются и уже напоминают развалины с пирамидальной установкой посредине. Из-за своего экзотического вида это место быстро превратилось в место паломничества многочисленных туристов, и в 2001 году его даже официально признали памятником истории. Время от времени возникают слухи о превращении противоракетного комплекса в туристический объект, но дальше разговоров дело пока не пошло.
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