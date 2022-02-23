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Диггеры обнаружили секретные комнаты за заброшенными канализационными люками


Секретные комнаты современных подземелий.

Секретные комнаты современных подземелий.

Заброшенная городская инфраструктура становится все более распространенным явлением, и это неудивительно, ведь население во всех странах постоянно мигрирует - одни районы или даже целые города становятся полностью безлюдными, а другие, наоборот, переполненными. Многие районы, которые когда-то процветали в мегаполисах, ныне просто изобилуют заброшенными трубопроводами и зданиями.


В Милане в последнее время появилось множество диггеров, ищущих заброшенные подземные туннели, которые часто ведут к огромным искусственным пещерам. Один художник решил превратить подобные ныне пустующие помещения в настоящие функциональные подземные комнаты с потрясающей настенной росписью и отделкой.

Инсталляция Borderlife. Кухня.

Инсталляция Borderlife. Кухня.

 

Хотя в этих «секретных комнатах» никто не живет, основной целью этой инсталляции было привлечение внимания к большому количеству людей, живущих под землей по всему миру.
Диггеры обнаружили секретные комнаты за заброшенными канализационными люками

«Заходите к нам на огонек...»

 

Инсталляция Borderlife делает заброшенные подземные помещения полностью пригодными для жизни людей, которые привыкли жить в комфортабельных квартирах, а также для людей, у которых попросту нет другого выбора.
Сотни людей в страхе и нищете живут в бухарестской канализации.

Сотни людей в страхе и нищете живут в бухарестской канализации.

 

К примеру, только в румынском Бухаресте более 600 человек вынуждены жить под землей из-за экстремальной бедности, причем многие из них — это дети. «Если некоторых проблем невозможно избежать, их можно сделать более удобными», - утверждает художник, который хотел подобным образом привлечь внимание общественности к данной проблеме.

Люди, которые «вынуждены» жить под землей, - это жутко... но такая проблема, к сожалению, становится все более распространенной для тех, кто не может себе позволить «нормальное» жилье.
Инсталляция Borderlife. Гостиная.

Инсталляция Borderlife. Гостиная.

 

Поэтому возникает вполне резонный вопрос, как помочь бедным людям обрести более достойные условия жизни и перестать жить втайне от всех под землей. Благодаря заброшенным инженерным коммуникациям, а особенно подземным коммунальным службам, часто остаются большие помещения, которые не используются и считаются непригодными или бесполезными.
Возможно там пару позабытых и заброшенных комнат? Проверим...

Возможно там пару позабытых и заброшенных комнат? Проверим...

 

Для современных диггеров изучение подобной подземной инфраструктуры и потайных давным-давно всеми забытых комнат под городскими улицами может быть очень захватывающим мероприятием.
Инсталляция Borderlife. Ванная комната.

Инсталляция Borderlife. Ванная комната.

 

Инсталляция миланского художника не только предоставляют потрясающие визуальные эффекты для зрителей, но и заставляют задуматься о том, как живут некоторые люди. Она включает в себя три отдельные комнаты, из которых были сделаны полноценные подземные ванная комната, кухня и гостиная.

БОНУС
Главное помнить для чего предназначена канализация.

Главное помнить для чего предназначена канализация.

 

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Диггеры обнаружили секретные комнаты за заброшенными канализационными люками

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Диггеры обнаружили секретные комнаты за заброшенными канализационными люкамиПодписаться на мой Instagram
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