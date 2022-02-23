Диггеры обнаружили секретные комнаты за заброшенными канализационными люками

Секретные комнаты современных подземелий.
Заброшенная городская инфраструктура становится все более распространенным явлением, и это неудивительно, ведь население во всех странах постоянно мигрирует - одни районы или даже целые города становятся полностью безлюдными, а другие, наоборот, переполненными. Многие районы, которые когда-то процветали в мегаполисах, ныне просто изобилуют заброшенными трубопроводами и зданиями.
В Милане в последнее время появилось множество диггеров, ищущих заброшенные подземные туннели, которые часто ведут к огромным искусственным пещерам. Один художник решил превратить подобные ныне пустующие помещения в настоящие функциональные подземные комнаты с потрясающей настенной росписью и отделкой.
Инсталляция Borderlife. Кухня.
Хотя в этих «секретных комнатах» никто не живет, основной целью этой инсталляции было привлечение внимания к большому количеству людей, живущих под землей по всему миру.
«Заходите к нам на огонек...»
Инсталляция Borderlife делает заброшенные подземные помещения полностью пригодными для жизни людей, которые привыкли жить в комфортабельных квартирах, а также для людей, у которых попросту нет другого выбора.
Сотни людей в страхе и нищете живут в бухарестской канализации.
К примеру, только в румынском Бухаресте более 600 человек вынуждены жить под землей из-за экстремальной бедности, причем многие из них — это дети. «Если некоторых проблем невозможно избежать, их можно сделать более удобными», - утверждает художник, который хотел подобным образом привлечь внимание общественности к данной проблеме.
Инсталляция Borderlife. Гостиная.
Поэтому возникает вполне резонный вопрос, как помочь бедным людям обрести более достойные условия жизни и перестать жить втайне от всех под землей. Благодаря заброшенным инженерным коммуникациям, а особенно подземным коммунальным службам, часто остаются большие помещения, которые не используются и считаются непригодными или бесполезными.
Возможно там пару позабытых и заброшенных комнат? Проверим...
Для современных диггеров изучение подобной подземной инфраструктуры и потайных давным-давно всеми забытых комнат под городскими улицами может быть очень захватывающим мероприятием.
Инсталляция Borderlife. Ванная комната.
Инсталляция миланского художника не только предоставляют потрясающие визуальные эффекты для зрителей, но и заставляют задуматься о том, как живут некоторые люди. Она включает в себя три отдельные комнаты, из которых были сделаны полноценные подземные ванная комната, кухня и гостиная.
БОНУС
Главное помнить для чего предназначена канализация.
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