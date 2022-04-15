Самые изысканные блюда викторианской эпохи: молочные поросята и петухи в костюмах

Жареный поросенок. | Фото: hit-nn.ru.

Художественный шедевр для вечерней трапезы. В основе пирога - оладьи из фарша лосося, украшенные омарами и раками. Нептун, дельфины и лошади сделаны из тонированного жира. | Фото: catalog.nyam.org.

| Фото: nyamcenterforhistory.org. Центральное блюдо для большого стола, под названием «Le Coq Gallant». Петух украшен настоящими перьями, на нем шляпа-треуголка, пенсне, рапира, пояс с девизом и шпоры . Он стоит на пироге из ветчины и холодной курицы в окружении желе и трюфелей.| Фото: nyamcenterforhistory.org.

«En Surprise», описанное как «сладкое блюдо-сюрприз» - это дополнительное кушанье, которое подается между основными подачами. | Фото: nyamcenterforhistory.org.

Разные украшения «пирога для пикника»: атрибуты игры в теннис, крикет, катание на лодках, футбол и поло. | Фото: nyamcenterforhistory.org.

«Несколько любимых сыров». | Фото: nyamcenterforhistory.org.

Иллюстрации «художественных десертных блюд». | Фото: nyamcenterforhistory.org.

Канапе с нанизанной пищей, в том числе речными раками, грибами и заливным желе. | Фото: nyamcenterforhistory.org.

Стол для свадебного завтрака. | Фото: nyamcenterforhistory.org.

«Современный шведский стол». | Фото: nyamcenterforhistory.org.

Художественная сервировка обеденного стола, с гирляндами цветов и фонтаном . | Фото: nyamcenterforhistory.org.