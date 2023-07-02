Синтетика вместо крупы: 5 способов, как распознать фальшивый рис

Каким бы красивым не был рис, не факт, что он вообще настоящий. /Фото: kaktakto.com

Иногда такие подделки мало похожи на рис, но обмануться все равно можно. /Фото: medialeaks.ru

Способ 1: «утопить» в воде

Вода поможет в проверке риса. /Фото: postila.ru

Все знают, что пластик в воде не тонет. /Фото: umbrella.green

Способ 2: растолочь в ступке

Цвет толченого риса подскажет его подлинность. /Фото: nyamki.com

Способ 3: варка и переваривание

При варке вся правда о рисе всплывет. /Фото: edadiets.ru

Способ 4: «прожарка» крупы

Хочешь найти настоящий рис - жги. /Фото: journal.avers3.com

Способ 5: проверка временем

Неприглядная картина - показатель качества. /Фото: sovkusom.ru

Бонус: тест на распознание подделки цветного риса

Распознать подделку помогут...ладошки. /Фото: korshop.ru