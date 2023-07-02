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Синтетика вместо крупы: 5 способов, как распознать фальшивый рис


Синтетика вместо крупы: 5 способов, как распознать фальшивый рис

Когда мы готовим для себя или близких, хочется подарить им не только гастрономическое удовольствие, но и запас витаминов и других полезных веществ. А в условиях сегодняшней действительности это сделать не так-то и просто. И ведь дело не всегда заканчивается на испорченных или просроченных продуктах: бывает, купишь пачку риса для плова, а во время варки он откровенно воняет…пластмассой. Поэтому важно уметь проверять крупу, чтобы случайно не накормить себя и своих родных опасной синтетикой. Вашему вниманию действенных способов, с помощью которых можно легко распознать поддельный рис.

Каким бы красивым не был рис, не факт, что он вообще настоящий. /Фото: kaktakto.com

Каким бы красивым не был рис, не факт, что он вообще настоящий. /Фото: kaktakto.com

Этот гастрономический кошмар под названием «пластмассовый рис» накрыл человечество несколько лет назад, а пришла напасть из своеобразной «Мекки подделок» - Китая. Как выяснилось, тамошние умельцы научились «готовить» рисовую крупу из смеси крахмала, резины и собственно пластика. Те же сорта, которые имеют цвет зерен, отличный от белого, могут подкрашивать даже кирпичной пылью.
Иногда такие подделки мало похожи на рис, но обмануться все равно можно. /Фото: medialeaks.ru

Иногда такие подделки мало похожи на рис, но обмануться все равно можно. /Фото: medialeaks.ru

Такую «крупу» язык не повернется назвать едой, поэтому очень важно знать хотя бы несколько тестов, которые помогут быстро распознать опасную подделку и уберечь себя и близких от больших проблем со здоровьем, которые гарантированно можно заработать, употребляя подобную фальсификацию.

Способ 1: «утопить» в воде


Вода поможет в проверке риса. /Фото: postila.ru

Вода поможет в проверке риса. /Фото: postila.ru


Этот вариант проверки риса избавит вас от необходимости вдыхать неприятный синтетический запах, который выделяется при термической обработке пластикового риса. Достаточно бросить несколько зерен в воду: поддельный рис не будет тонуть.
Все знают, что пластик в воде не тонет. /Фото: umbrella.green

Все знают, что пластик в воде не тонет. /Фото: umbrella.green

Совет от Novate.ru: как бы мы не хотели избавить себя от необходимости нюхать неприятные носу испарения от фальшивого риса, все же не стоит останавливаться только на этой проверке – лучше скомбинировать ее с другими тестами, подробнее о которых найдутся ниже.

Способ 2: растолочь в ступке


Цвет толченого риса подскажет его подлинность. /Фото: nyamki.com

Цвет толченого риса подскажет его подлинность. /Фото: nyamki.com

Механическое воздействие на зерна также может помочь распознать, настоящий перед вами продукт или подделка. Достаточно всыпать в ступку немного риса и растолочь его пестиком. Органические зерна превратятся в белый порошок, фальшивые оставят после себя желтое пятно.

Способ 3: варка и переваривание


При варке вся правда о рисе всплывет. /Фото: edadiets.ru

При варке вся правда о рисе всплывет. /Фото: edadiets.ru

Этот вариант проверки, по сути, проводят все, даже если неосознанно, а просто готовя крупу на ужин. Все дело в том, что при термической обработке поддельный рис начинает выделять характерный запах пластмассы. Кроме того, если оставить такую кашу на огне подольше, то можно заметить, что зерна, в отличие от настоящих, не развариваются, а остаются при своей первоначальной форме.

Таким же способом можно распознать поддельный рис другого типа – если его «ваяли» из крахмала или картофельной смеси. После варки и охлаждения воды опустите в кастрюлю руку и сожмите рис – если он теряет форму и превращается в однородную массу, то он явно ненастоящий.

Способ 4: «прожарка» крупы


Хочешь найти настоящий рис - жги. /Фото: journal.avers3.com

Хочешь найти настоящий рис - жги. /Фото: journal.avers3.com

Такой тест предполагает не только поджигание риса зажигалкой – достаточно будет высыпать его на раскаленную сковородку. Поддельные пластмассовые зерна начнут плавиться, потеряет форму и цвет. Настоящий же рис либо сохранит свой цвет, либо почернеет от температуры. Также, ввиду своего органического происхождения, крупа может и загореться – это тоже показатель настоящего продукта.

Способ 5: проверка временем


Неприглядная картина - показатель качества. /Фото: sovkusom.ru

Неприглядная картина - показатель качества. /Фото: sovkusom.ru

Этот вариант, хоть и самый долгий по времени, считается наиболее действенным. Необходимо сварить рис, как обычно, а затем выставить его в теплое место – на батарею или солнце. А через несколько дней проверить, что с ним стало: настоящий рис засохнет и начнет гнить или плесневеть, а вот поддельный – останется таким, как будто его только что сняли с огня.

Бонус: тест на распознание подделки цветного риса


Распознать подделку помогут...ладошки. /Фото: korshop.ru

Распознать подделку помогут...ладошки. /Фото: korshop.ru

Для того, чтобы проверить цветные сорта риса, например, девзиру и чунгара, необходимо растереть крупу в руках. Настоящий рис не оставит сильных следов на ладонях. А вот та самая подделка, окрашенная кирпичной пылью, не только отдаст свой пигмент коже ваших ладошек, но и «одарит» обоняние соответствующим характерным запахом. Также органические зерна отличаются упругостью и будут пружинить под пальцами и издавать звук, похожий на тихий скрип.

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Синтетика вместо крупы: 5 способов, как распознать фальшивый рис

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Синтетика вместо крупы: 5 способов, как распознать фальшивый рисПодписаться на мой Instagram
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