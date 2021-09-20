Как воздействует давление, холод, огонь, вода на наше тело

Говорят, что жар костей не ломит, но многие ученые, да и здравый смысл, не дают безоговорочно согласиться с этой присказкой. Ломит, да еще как! Список костедробительных и духовышибающих явлений природы на этом, конечно, не исчерпывается и, чтобы ты в этом убедился, предлагаем ознакомиться с исследованиями множества ученых о воздействии огня, холода, давления и прочих явлений на обычное человеческое тело.









1. Ускорение

2. Давление

3. Холод

4. Тепло

5. Огонь

6. Голод

7. Высота

8. Вода