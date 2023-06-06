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Япония 50-х

После капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны в сентябре 1945 года, союзные войска во главе с США оккупировали эту страну, в результате чего здесь произошли радикальные изменения. Япония была разоружена, империя разрушена и подверглась влиянию Запада. Понадобились годы, чтобы восстановить страну от тысяч воздушных налетов, в том числе от атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Несколько интересных исторических фотографий Японии 50-х.

Япония 50-х

Бывшие японские военнопленные, несут прах своих друзей, которые умерли во время заключения, 26 апреля 1950 года. (Фото AP Photo):

Бывшие японские военнопленные, несут прах своих друзей, которые умерли во время заключения

Американские бомбардировщики B-26 «Мародеры» в Японии, 20 сентября 1950 года. (Фото AP Photo | U.S. Air Force):

Американские бомбардировщики B-26 «Мародеры» в Японии

Фабрика по культивированию жемчуга, полуостров Исе, 12 октября 1949 года. (Фото AP Photo):

Фабрика по культивированию жемчуга, полуостров Исе

Универмаг Токио и модели рекламируют модные купальные костюмы, 5 июня 1950 года. (Фото AP Photo):

Универмаг Токио и модели рекламируют модные купальные костюмы

Влияние США: показательный бейсбольный матч в Японии, 20 октября 1951. (Фото AP Photo):

Влияние США: показательный бейсбольный матч в Японии

Сувенирная лавка в Хиросиме, 3 августа 1951 года. Шесть лет назад на этом месте взорвалась атомная бомба, сброшенная американцами. (Фото AP Photo | Kyodo):

Сувенирная лавка в Хиросиме

Завод по производству фототехники компании Никон в Токио, 5 января 1952. (Фото AP Photo | Bob Schutz):

Завод по производству фототехники компании Никон в Токио

Первомайские беспорядки в центре Токио, 1 мая 1952 года. Камни, слезоточивый газ, все как полагается.  (Фото AP Photo | Max Desfor):

Первомайские беспорядки в центре Токио, 1 мая 1952 года. Камни, слезоточивый газ, все как полагается

Фото 1. Снимается кино. Идет подготовка к съемке батальной сцены в японском документальном фильме, который рассказывает историю последнего дня линкора Ямато, 8 июня 1953 года. (Фото AP Photo | Yuichi Ishizaki):

Снимается кино. Идет подготовка к съемке батальной сцены в японском документальном фильме, который рассказывает историю последнего дня броненосца Ямато

Фото 2. Съемочная группа за работой. (Фото AP Photo | Yuichi Ishizaki):

Съемочная группа за работой

Фото 3. Модель линкора. «Ямато» — тип линейного корабля японского императорского флота времен Второй мировой войны. Крупнейшие линкоры в истории. (Фото AP Photo | Yuichi Ishizaki):

Снимается кино. Идет подготовка к съемке батальной сцены в японском документальном фильме, который рассказывает историю последнего дня броненосца Ямато

Зрители на бейсбольном матче в Токио, 1 июня 1954 года. (Фото AP Photo):

Зрители на бейсбольном матче в Токио

Открытие Телевизионной башни в Токио — высочайшего стального сооружения в мире (332,6) на момент постройки, 26 марта 1955 года. Кстати, верхушка антенны телебашни была погнута 11 марта 2011 в результате разрушительного землетрясения. (Фото AP Photo):

Открытие Телевизионной башни в Токио

45 операторов снимают новый японский кабинет в резиденции премьер-министра в центре Токио, 17 декабря 1954 года. (Фото AP Photo):

45 операторов снимают новый японский кабинет в резиденции премьер-министра в центре Токио

Японские медсестры на острове Хоккайдо во время учений 20 октября 1955 года. (Фото AP Photo):

Японские медсестры на острове Хоккайдо во время учений в Японии 20 октября 1955 года

Панорама Токио, 5 августа 1955 года. (Фото AP Photo):

Панорама Токио

Акция протеста в Токио против запланированного британского испытания водородной бомбы на Острове Рождества, 1 мая 1957 года. Протестующие несут гриб «водородной бомбы». (Фото AP Photo):

Акция протеста в Токио против запланированного британского испытания водородной бомбы на Острове Рождества

Маневры японцев с американским оружием и американским танком около Токио, 15 мая 1957 года. (Фото AP Photo | George Sweers):

Маневры японцев с американским оружием и американским танком около Токио

Учения солдат в Японии 22 мая 1957 года в самурайском стиле. (Фото AP Photo | George Sweers):

Учения солдат в Японии 22 мая 1957 года в самурайском стиле

Марш буддийских монахов на церемонии открытия мемориала жертвам Второй мировой войны, Киото, Япония 11 мая 1958 года. (Фото AP Photo):

Марш буддийских монахов на церемонии открытия мемориала жертвам Второй мировой войны, Киото, Япония 11 мая 1958 года

Репетиция танцевальной группы в театре в Токио, 11 июля 1958 года. (Фото AP Photo | Mitsunori Chigita):

Репетиция танцевальной группы в театре в Токио

Безумствующие фанатки певца в стиле Элвиса Пресли Микки Кертиса, Токио, 18 февраля 1958. Япония увлечена рок-н-роллом. (Фото AP Photo):

Безумствующие фанатки певца в стиле Элвиса Пресли Микки Кертиса

В эти времена около 99% ТВ-шоу в Японии являются американскими, 7 июля 1959 года. (Фото AP Photo):

В эти времена около 99% ТВ-шоу в Японии являются американскими

Час-пик в Токио. Специально обученные люди утрамбовывают пассажиров в вагонах. (Фото Library of Congress):

Час-пик в Токио. Специально обученные люди утрамбовывают пассажиров в вагонах

Компания Сони начало массовое производство переносных портативных телевизоров, Токио, 5 января 1960. Аккумулятора хватало на 3 часа работы. (Фото AP Photo):

Компания Сони начало массовое производство переносных портативных телевизоров

После Второй мировой войны Япония увлеклась гольфом. (Фото AP Photo):

После Второй мировой войной Япония увлеклась гольфом

Гора Фудзи, вид из проходящего поезда. Гора имеет почти идеальные конические очертания и считается священной, на протяжении веков являлась популярной темой в японском искусстве. (Фото AP Photo | Mitsunori Chigita):

Гора Фудзи, вид из проходящего поезда

Название «хулахуп» образовано от названия гавайского танца хула и английского слова hoop. Кстати, В Советском Союзе хулахуп появился в начале шестидесятых, хотя поначалу его здесь не приветствовали, называя символом пустоты американской культуры.

(Фото AP Photo | Mitsunori Chigita):

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