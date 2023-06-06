Япония 50-х

После капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны в сентябре 1945 года, союзные войска во главе с США оккупировали эту страну, в результате чего здесь произошли радикальные изменения. Япония была разоружена, империя разрушена и подверглась влиянию Запада. Понадобились годы, чтобы восстановить страну от тысяч воздушных налетов, в том числе от атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.



Несколько интересных исторических фотографий Японии 50-х.







Бывшие японские военнопленные, несут прах своих друзей, которые умерли во время заключения, 26 апреля 1950 года. (Фото AP Photo):







Американские бомбардировщики B-26 «Мародеры» в Японии, 20 сентября 1950 года. (Фото AP Photo | U.S. Air Force):







Фабрика по культивированию жемчуга, полуостров Исе, 12 октября 1949 года. (Фото AP Photo):







Универмаг Токио и модели рекламируют модные купальные костюмы, 5 июня 1950 года. (Фото AP Photo):







Влияние США: показательный бейсбольный матч в Японии, 20 октября 1951. (Фото AP Photo):







Сувенирная лавка в Хиросиме, 3 августа 1951 года. Шесть лет назад на этом месте взорвалась атомная бомба, сброшенная американцами. (Фото AP Photo | Kyodo):







Завод по производству фототехники компании Никон в Токио, 5 января 1952. (Фото AP Photo | Bob Schutz):







Первомайские беспорядки в центре Токио, 1 мая 1952 года. Камни, слезоточивый газ, все как полагается. (Фото AP Photo | Max Desfor):







Фото 1. Снимается кино. Идет подготовка к съемке батальной сцены в японском документальном фильме, который рассказывает историю последнего дня линкора Ямато, 8 июня 1953 года. (Фото AP Photo | Yuichi Ishizaki):







Фото 2. Съемочная группа за работой. (Фото AP Photo | Yuichi Ishizaki):







Фото 3. Модель линкора. «Ямато» — тип линейного корабля японского императорского флота времен Второй мировой войны. Крупнейшие линкоры в истории. (Фото AP Photo | Yuichi Ishizaki):







Зрители на бейсбольном матче в Токио, 1 июня 1954 года. (Фото AP Photo):







Открытие Телевизионной башни в Токио — высочайшего стального сооружения в мире (332,6) на момент постройки, 26 марта 1955 года. Кстати, верхушка антенны телебашни была погнута 11 марта 2011 в результате разрушительного землетрясения. (Фото AP Photo):







45 операторов снимают новый японский кабинет в резиденции премьер-министра в центре Токио, 17 декабря 1954 года. (Фото AP Photo):







Японские медсестры на острове Хоккайдо во время учений 20 октября 1955 года. (Фото AP Photo):







Панорама Токио, 5 августа 1955 года. (Фото AP Photo):







Акция протеста в Токио против запланированного британского испытания водородной бомбы на Острове Рождества, 1 мая 1957 года. Протестующие несут гриб «водородной бомбы». (Фото AP Photo):







Маневры японцев с американским оружием и американским танком около Токио, 15 мая 1957 года. (Фото AP Photo | George Sweers):







Учения солдат в Японии 22 мая 1957 года в самурайском стиле. (Фото AP Photo | George Sweers):







Марш буддийских монахов на церемонии открытия мемориала жертвам Второй мировой войны, Киото, Япония 11 мая 1958 года. (Фото AP Photo):







Репетиция танцевальной группы в театре в Токио, 11 июля 1958 года. (Фото AP Photo | Mitsunori Chigita):







Безумствующие фанатки певца в стиле Элвиса Пресли Микки Кертиса, Токио, 18 февраля 1958. Япония увлечена рок-н-роллом. (Фото AP Photo):







В эти времена около 99% ТВ-шоу в Японии являются американскими, 7 июля 1959 года. (Фото AP Photo):







Час-пик в Токио. Специально обученные люди утрамбовывают пассажиров в вагонах. (Фото Library of Congress):







Компания Сони начало массовое производство переносных портативных телевизоров, Токио, 5 января 1960. Аккумулятора хватало на 3 часа работы. (Фото AP Photo):







После Второй мировой войны Япония увлеклась гольфом. (Фото AP Photo):







Гора Фудзи, вид из проходящего поезда. Гора имеет почти идеальные конические очертания и считается священной, на протяжении веков являлась популярной темой в японском искусстве. (Фото AP Photo | Mitsunori Chigita):







Название «хулахуп» образовано от названия гавайского танца хула и английского слова hoop. Кстати, В Советском Союзе хулахуп появился в начале шестидесятых, хотя поначалу его здесь не приветствовали, называя символом пустоты американской культуры.



(Фото AP Photo | Mitsunori Chigita):







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