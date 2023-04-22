Ошибки, которые приводят к беспорядку на кухне

Поддержание порядка на кухне — проблема, с которой сталкивается каждая хозяйка. Очень непросто найти место для огромного количества продуктов, посуды, мелкой бытовой техники и прочих вещей. Проблему усугубляет и то, что многие хозяйки допускают типичные ошибки, из-за которых на кухне царствует беспорядок.

Профессиональные организаторы пространства рассказали о самых популярных ошибках, о которых должен знать каждый, кто хочет без труда поддерживать идеальный порядок на кухне.



Сначала покупаете, потом расхламляете

Использование красивых, но не удобных стеклянных баночек для хранения

Отсутствие зон на кухне

Нерациональное использование места на полках

Непродуманная организация шкафов

Хаотичное наполнение шкафов

Превращение места под раковиной в свалку

Хранение вещей «на всякий случай»

Хранение посуды до особого случая

Решив навести полный порядок на кухне, многие хозяйки сразу же начинают скупать огромное количество различных баночек, корзинок и прочих мелочей. Однако это неправильный подход. Прежде чем отправляться в магазин и тратить деньги, займитесь расхламлением шкафов. Выкиньте все, что не нужно, расставьте оставшиеся вещи по местам и только затем подумайте, каких вещей, в каком количестве и каких размеров для организации хранения вам не достает. Такой подход поможет сэкономить немаленькую сумму денег на покупке вещей, которым просто не найдется места.Мечтая создать идеальный шкаф на кухне, многие хозяйки покупают красивые стеклянные баночки для хранения сыпучих продуктов, круп, макарон. Но проблема этих баночек состоит в том, что в них не всегда помещается все количество продукта, которое есть в упаковке. Кроме того, необходимо полностью съесть содержимое баночки, прежде чем насыпать в нее новый продукт, в противном случае на дне будет оставаться крупа, которая хранится уже слишком много времени.Иногда гораздо удобнее завести вместительную корзину, в которой аккуратно будут лежать пакеты с открытыми крупами и макаронами.Правильно организованная кухня — залог не только порядка, но и спокойствия и экономия времени. Согласитесь, очень неудобно, когда чайник стоит на одной части кухни, кухонные пакетики лежат на верхней полке шкафа в другой части кухни, сахар находится еще в одном шкафу, а чайные ложки в выдвижном ящике в противоположном углу. И это лишь один пример из множества. Организуйте на кухне удобные зоны, и процесс приготовления еды и напитков, а также процесс уборки начнет занимать гораздо меньше времени.Для того чтобы поддерживать порядок на кухне, нужно организовать правильное хранение вещей в шкафах. Очень часто полки в шкафчиках неудобны. Они узкие и высокие, из-за чего вещами занята только нижняя часть полки, а огромное количество пространства остается незадействованным. В этом случае на помощь придут функциональные разделители и подставки, которые помогут увеличить полезное место в шкафчиках.На кухне должно действовать правило: все предметы быта и посуда, которые используются постоянно, должны находиться в легкодоступном месте. Не стоит занимать удобное место в нижнем шкафчике соковыжималкой, которой вы пользуетесь в лучшем случае раз в месяц.Объединение одинаковых предметов — один из самых простых, но эффективных способов хранения на кухне. К примеру, будет удобно, если все специи будут находиться в одном месте. То же самое качается чая, кофе и других продуктов.Очень часто место под раковиной превращается в свалку, где хранятся моющие средства, смятые пакеты и прочие мелочи. Место под раковиной можно превратить в полноценный шкаф, если использовать удобные корзины и полки или установить выдвижную систему для хранения.Контейнер, который может когда-нибудь пригодиться, несколько десятков баночек и другие мелочи, которые вы не используете, не должны находиться на вашей кухне. Старайтесь придерживаться правила: купив одну новую вещь, выкиньте одну старую. Это поможет поддерживать порядок в шкафах.У многих людей большую часть посудного шкафа занимает праздничный сервиз для особого случая. Эта привычка, переданная нам от старшего поколения, не позволяет пользоваться красивыми вещами и превращать каждый день в праздник. В кухонных шкафах должна быть только та посуда, которой вы пользуетесь постоянно.