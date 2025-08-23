9 самых известных затонувших кораблей, продолжающих будоражить воображение дайверов

В истории человечества произошло множество кораблекрушений. И хоть современные суда отличаются высокой технологичностью и передовыми комплексами безопасности, они не могут гарантировать 100% защиту от суровых вызовов природы и внештатных ситуаций.
1. «Титаник»
«Титаник», затонувший в 370 милях к юго-западу от Ньюфаундленда/ Фото: 76.ru
В истории судостроения «Титаник» стал самым большим судном, потерпевшим крушение, а на момент своего первого спуска на воду и самым крупным лайнером планеты. Однако несмотря на мифы о «непотопляемости», которые всячески продвигали его создатели, корабль не сумел завершить даже свое первое путешествие и в 1912 году затонул в 370 милях на юго-запад от Ньюфаундленда, к чему привело его столкновение с айсбергом.
Безусловно, это не самое старое известное кораблекрушение, однако именно «Титанику» удалось стать культовым созданием человечества, о котором знают практически все, во многом за счет одноименного фильма и мастерства актеров, сыгравших в нем свою роль. Часть обломков до сих пор находится в пучинах вод возле Ньюфаундленда.
На сегодня эксперты не берутся давать однозначный ответ, что привело к столкновению лайнера с айсбергом, но, по общепринятым данным, это связано с халатностью экипажа, технической неисправностью бортовых систем, неправильным выбором курса или одной единственной ошибкой руководства..
Найденные в 1985 году обломки «Титаника» буквально перевернули мир с ног на голову. Однако под воздействием колоссального давления и агрессивной среды, в которой находится затонувший корабль, с каждым днем его состояние стремительно ухудшается. От 1517 пассажиров, трагически погибших в кораблекрушении, осталась лишь обувь, поскольку морские обитатели не позволили им свободно упокоиться.
В ближайшее время это произойдет и с самим судном, которое находится в окружении бактерий и соленой воды. На данный момент место крушения «Титаника» является популярным туристическим направлением, которое находится под строгой охраной ЮНЕСКО.
2. «Донья Пас»
«Донья Пас» унес на дно жизни 4386 человек/ Фото: onliner.by
На первый взгляд данный паром не выглядит каким-либо особенным или примечательным. Однако именно он в 1987 году стал причиной гибели 4386 человек, так как перетерпел крупнейшее кораблекрушение в истории морского флота. Корабль был построен на японской верфи и рассчитан на одновременное размещение до 608 пассажиров. Правда на Филиппинах посчитали, что это не так, и решили испытать его на прочность.
Такая халатность привела к плачевным последствиям, и после столкновения с нефтяным танкером «Вектор» в окрестностях Манилы паром загорелся. Два корабля затонули в водах Табласа, которые известны обилием акул-людоедов. Вскоре судну дали прозвище азиатского «Титаника». Его останки находятся в филлипинских водах на глубине 545 м.
Интересно, что перед столкновением на капитанском мостике парома находился лишь один член команды, тогда как другие члены экипажа пошли смотреть телевизор и пить пиво. Представители компании-владельца корабля Sulplicio Lines пообещали выплатить семьям погибшим по 20 000 филиппинских песо, однако эту компенсацию они получили лишь в 2017 году.
3. «Монблан» и «Имо»
«Монблан» взорвался вскоре после начала пожара в 1917 году/ Фото: infoglaz.ru
На третьем месте оказался корабль французского военно-морского флота «Монблан», который потерпел крушение в 1917 году, когда столкнулся с норвежским кораблем «Имо», не разминувшись в узком проливе канадского побережья Атлантического океана в Галифаксе.
Судно было загружено взрывчаткой, которая моментально сдетонировала после возгорания корабля. Это привело к полному разрушению городского района и морского порта, а также стало причиной гибели около 2 000 чел., в том числе гражданских. Еще около 9 000 человек получили тяжелые ранения. На данный момент катастрофа в Галифаксе является одной из мощнейших и крупнейших, когда-либо случившихся в истории морского флота по причине человеческого фактора.
В рамках расследований и судебных разбирательств руководство двух кораблей было признано виновным в равной степени из-за нарушения правил навигации, что и стало причиной столкновения. При этом пароход «Имо» удалось отремонтировать, а после ему дали новое имя «Гивернорен». Во время очередного рейса в Антарктику в 1921 году корабль врезался в скалы и затонул.
4. USS Arizona
USS Arizona затонул в ходе атаки японцев на Перл-Харбор/ Фото: pearl-harbor.com
Место кораблекрушения американского корабля USS Arizona стало популярным туристическим направлением в Соединенных Штатах. Данное судно потерпело крушение после атаки японской авиации на Перл-Харбор в ходе Второй мировой войны.
Как бы это ни звучало иронически, глава США Франклин Рузвельт приказал отправить корабль на Гавайи, чтобы спрятать его от вероятных японских ударов. Однако 7 декабря 1941 корабль настигла трагическая судьба. В ходе этого нападения погибло 1 117 членов экипажа, а также один из лучших кораблей военно-морского флота США.
В ходе судебных разбирательств была названа основная причина крушения – взрыв погребов с боеприпасами из-за возгорания. USS Arizona превратился в плавающий мемориал Перл-Харбора.
Однако, несмотря на большой промежуток времени, прошедший с момента трагедии, корабль продолжает загрязнять окружающую среду отходами нефти, которая постепенно покидает отсеки. Из-за этого на поверхность до сих пор всплывают радужные пятна, напоминающие отдыхающим туристам о случившемся в этих водах.
5. Bismarck
Линкор «Бисмарк» был крупнейшим военным кораблем своего времени/ Фото: wikimedia.org
Данный немецкий линкор сошел на воду во времена Второй мировой войны. Однако его история продлилась не больше 8 месяцев, поскольку в марте 1941 года его захватили британцы.
На тот момент «Бисмарк» считался крупнейшим и самым высокотехнологичным военным кораблем во флотах европейских стран, однако это не позволило ему выстоять перед ударами британских торпедоносцев, которые считались уже устаревшими. Когда линкор подвергнулся обстрелу, экипаж приступил к его затоплению, чтобы избежать захвата врагами. Вместе с этим на дно пошло 2 000 моряков.
Останки затонувшего военного корабля нашли в 1989 году во время исследований Роберта Балларда, который в свое время обнаружил «Титаник». Bismarck находился на внушительной глубине в 4700 метров. До сих пор на его палубе можно увидеть свастику, а бортовые орудия словно нацелены в сторону противника.
6. «Мэри Роуз»
«Мэри Роуз» затонул после атаки французов у острова Уайт/ Фото: topwar.ru
Кораблю королевского флота Великобритании «Мэри Роуз» уже почти 500 лет. После его строительства правивший в то время король Генрих VIII назвал судно «наиболее чистым цветком, когда-либо покорявшим водные просторы». Однако уже через год после спуска на воду в 1545 году ему предстояло принять участие в трех военных конфликтах, после чего его модернизировали и увеличили в размерах.
После ряда доработок корабль был атакован французским флотом возле острова Уайт. Английские судостроители немного перестарались, оснастив палубу массивными пушками. Из-за этого корабль получил слишком большое водоизмещение и низкую посадку в воде. На фоне крена от порывов ветра он зачерпнул воду нижней палубой и вскоре затонул.
В месте катастрофы была относительно небольшая глубина (12 метров), поэтому изначально корабль было хорошо видно с поверхности. Сообщается, что вместе с судном под воду ушло 700 моряков. После местонахождение корабля утеряли и нашли лишь в 1970 году. В 1982-м британские исследователи снова подняли обломки и реставрировали их. На данный момент реконструкция находится в музее Портсмут.
7. Captayannis
Captayannis потерпел крушение в 1974 году/ Фото: flickr.com
В мировой истории сохранилось еще одно название этого корабля – «Сахарная лодка». Дело в том, что во время перевозки сахара данный сухогруз родом из Греции потерпел крушение в шотландской реке. Это случилось в 1974 году из-за повреждения дна реки японским нефтяным танкером. При этом британскому буксиру удалось спасти членов экипажа и эвакуировать их на берег. Остатки судна до сих пор видны с берега. Они превратились в любимое место для обитателей глубин и птиц.
Следует отметить, что катастрофа произошла в нескольких метрах от крушения военного корабля французского флота Maille Breze.
8. «Принц Альберт»
Останки корабля «Принц Альберт» пользуются популярностью у дайверов/ Фото: divinganimal.de
Корабль намерено затопили в 1987 году в Гондурасе возле курорта Coco View. «Принц Альберт» был транспортным судном, с помощью которого перевозили беженцев из Никарагуа на остров Роатан, которые спасались от гражданской войны.
После выполнения своей миссии корабль долго находился в гавани, а под воздействием агрессивной среды постепенно ржавел и опускался в воду. Понимая, что судно не спасти, владелец отбуксировал его подальше от береговой линии и намеренно затопил. В результате «Принц Альберт» превратился в популярное туристическое место для поклонников дайвинга.
9. «Республика»
Пароход «Республика» пошел ко дну вместе с кладом из золотых монет/ Фото: rukivnogi.com
Такое название носил старинный пароход американского флота, которому довелось участвовать еще в Гражданской войне. Корабль затонул в 1865 году, когда перевозил золотые и серебряные монеты и попал в бурю. Пассажиры и экипаж были спасены, а вот останки корабля были спрятаны под водой на 140 лет.
Только в 2004 году исследователям корпорации Odyssey Marine Exploration, которая занимается поиском кораблей с сокровищами, удалось найти «Республику» на глубине 518 метров. В качестве приза искатели получили 51 000 золотых и серебряных монет, которые были оценены в 180 млн долларов. Также на поверхность достали другие ценные артефакты.
