Как избавить от запаха разделочную доску

Дезинфекция деревянных разделочных поверхностей – это эффективный способ избавиться от бактерий и микроорганизмов. Они размножаются в трещинах, сколах, на гладкой и шершавой поверхности, питаясь остатками продуктов.







Особенно важно дезинфицировать дерево после нарезки сырого мяса и рыбы. Впитавшийся мясной сок, остатки рыбных тканей могут спровоцировать размножение стафилококка и палочки ботулизма.

Как правильно мыть разделочную поверхность

Избавиться от остатков пищи, не допустить размножения патогенных организмов, удалить пятна и неприятные запахи можно при помощи подручных средств.На профессиональной кухне повара нарезают разные виды продуктов на отдельных досках. И, тем не менее, систематически обрабатывают их обеззараживающими средствами. В домашних условиях чаще всего используют одну и ту же поверхность для того чтобы измельчить фрукты, сыр, колбасу, хлеб. На ней же сформировать котлеты из сырого фарша.После каждого использования доски необходимо мыть в горячей воде с мыльным раствором. Если изделие произведено из цельной части дерева твердой породы, то его можно мыть в посудомоечной машине. Если основа из фанеры, клееного бамбука или деревянных брусков различной степени твердости, то мыть нужно только вручную.На заметку. Сушить доски лучше, подвесив на крючок или расположив в вертикальном положении. Протирать их обычным кухонным полотенцем не рекомендуется, так как на нем тоже скапливаются микроорганизмы. Если срочно нужно просушить дерево, лучше использовать одноразовые бумажные полотенца.Как удалить въевшийся неприятный запахИзбавится от запаха свежего чеснока или сельди довольно трудно.Если обычное ополаскивание в мыльной пене не помогло, можно использовать сок лимона, раствор пищевой соды или кашицу из свежих яблок следующим способом.Запах лимона практически мгновенно нейтрализует ароматы различных продуктов. Например, рыбы, сыра, лука. Для этого очищенную под проточной водой поверхность натирают долькой лимона. Сок оставляют на 5 минут, после смывают в течение 1 минуты водой.Если лимона под рукой не оказалось, используют натрий двууглекислый. Для этого столовую ложку соды смешивают с чайной ложкой воды.Кашицу равномерно наносят на дерево и оставляют до высыхания. Остатки смывают водой.Придать дереву свежесть и нейтральный аромат помогут обычные яблоки (сорт не имеет значения). Их натирают на мелкой терке, распределяют по всей площади на 10 минут. На более длительный промежуток времени смесь оставлять не рекомендуется, так как на поверхности могут остаться темные следы (из-за окисления железа).После нарезки жирных продуктов на деревянной плоскости остаются заметные пятна. Есть несколько способов борьбы с ними:натереть дерево маслом или вазелином, чтобы выровнять цвет поверхности;удалить пятна с помощью соли, лимонного сока, уксуса или зубной пасты.Сочетание лимонного сока с солью – это универсальное средство, позволяющее вывести пятна, устранить запахи и продезинфицировать одновременно. Горсть соли высыпают ровным слоем на дощечку, втирают круговыми движениями частью лимона до тех пор, пока сок не смешается с солью. Образовавшуюся серую жидкость смывают, доску протирают бумажной салфеткой.Уксус 6% используют в неразбавленном виде. Его локально наносят на пятна на 10 – 12 минут. Если площадь загрязнения большая, то берут 9% уксус. Его разводят с водой в равных пропорциях и наносят на всю площадь на несколько минут. После тщательно смывают водой.Совет. Водный раствор уксуса можно налить в емкость с пульверизатором, чтобы опрыскивать плоскость после каждого применения. Уксус помогает устранить сальмонеллу и кишечную палочку.Заполнить трещинки и убрать мелкие шероховатости помогает обычная зубная паста. Она же удаляет сильные запахи. Использовать желательно именно белую пасту, а не цветные гели. Достаточно распределить тонкий слой пасты вдоль волокон при помощи зубной щетки, а после смыть.Если разделочные деревянные доски давно не дезинфицировали, их желательно обработать сильными бактерицидными средствами: перекисью, хлоргексидином, пеной хозяйственного мыла или хлорсодержащим отбеливателем.Медицинский антисептик широкого спектра действия безопасен для пищеварительной системы человека, убивает многие разновидности бактерий, не имеет специфического запаха, не оставляет химических ожогов на коже. Ним обрабатывают загрязненную поверхность при помощи смоченного ватного диска. Оставляют впитываться на 10 минут, после ополаскивают.Пена темного хозяйственного мыла – это универсальное средство, которое подходит для обработки различных поверхностей. Пена отлично очищает от загрязнений и патогенов. Ее наносят ровным слоем после нарезки сырого мяса, ливера, курицы или рыбы. Своевременная обработка позволяет избежать заражения, образования пятен и плесени. Через 5 минут пену смывают водой.Медицинское антисептическое средство также применяют для удаления некоторых видов микроорганизмов. Лучше всего перекись водорода использовать в тандеме с уксусом: сначала плоскость смачивают уксусом, а после наносят 3% раствор перекиси.В особенно сложных случаях, когда в дерево впитался застарелый жир и копоть, появилась плесень или грибок, используют дезинфицирующее средство с содержанием хлора. Его разводят в горячей воде согласно инструкции (примерно полстакана на 5 л воды). В полученный раствор погружают деревянные (можно также и пластиковые) дощечки не больше, чем на 20 минут. За это время хлор выбеливает пятна, уничтожает запахи и микроорганизмы. После отбеливателя доску ополаскивают под струей воды не менее 5 минут.Регулярная обработка досок позволяет содержать их в чистоте, а также продлевает срок их службы.