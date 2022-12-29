Экспрессивные восточные мотивы на мастихиновых картинах, нарисованных пальцами и валиком

«На Востоке всё иначе: другие краски, другой воздух, другие жизненные ценности и реальность сказочнее вымысла»,- как-то отметил художник Валерий Блохин, много путешествуя по странам Азии, Африки, Ближнего Востока, изучая быт и культуру живущих там народов. А затем выплеснул свои впечатления от увиденного на холсты феерией ярких красок и покорил весь мир. В нашей публикации - рассказ об удивительном краснодарском живописце и галерея его изумительных работ, объединенная в цикл «Шелковый путь».
Валерий Блохин – известный краснодарский художник.
Валерий Блохин – известный художник-колорист, имя которого широко известно не только в России и Краснодарском крае, но и далеко за рубежом. Персональные выставки Валерия Блохина не раз с огромным успехом проходили в России, во многих европейских странах, а также в Северной и Латинской Америке, на Дальнем Востоке, в Южной Африке и странах Магриба.
Караван идет. Из цикла «Шелковый путь». Автор: Валерий Блохин.
Он обладатель золотой медали Академии искусств Чехии им. Масарика, почетным членом которой является уже немало лет, и серебряной медали Российской академии художеств, где также значится членом-корреспондентом. Его картины - это впечатления, привезенные из многочисленных странствий по миру. Каждое его творение, чётко выстроенное композиционно, максимально точно передает цвето-тональные особенности различных уголков земли, что является большой редкостью в художественном мире. Именно такой неординарный творческий подход к живописи и стал визитной карточкой художника. И хотя специалистам весьма сложно определить направление творчества Валерия Блохина, сам автор относит его к субъективному реализму.
Восток - дело тонкое
Совет мудрецов. Из цикла «Шелковый путь». Автор: Валерий Блохин.
Восточные мотивы на полотнах Валерия Блохина появились в связи с выставочной деятельностью за рубежом. Началось все в 1990 году в Германии, а затем была Индия, Вьетнам, Шри-Ланка. Именно Восток внес в его творчество экспрессию цвета, характерного для этих регионов. Каждая последующая поездка привносила много новых впечатлений и потрясений. Новые эмоции были настолько сильны, что стали основной темой в творчестве мастера. Все полученные впечатления от путешествий по странам Востока он запечатлевал на холстах: так появились Тибетская, Арабская, Вьетнамская, Египетская, Японская серии, которые он объединил в единый цикл "Шелковый путь".
Творческая манера, которая завораживает даже далекого от искусства живописи зрителя
Бедуин на верблюде. Из цикла «Шелковый путь». Автор: Валерий Блохин.
Как признается сам живописец, сюжеты своих картин он никогда не задумывает заранее – они рождался, как говорится, на ходу. Каждую свою работу автор начинает с абстрактных цветовых пятен, а уже потом ищет в них реальность, какой-то намек на рисунок. Что любопытно, неотъемлемой составляющей творческого процесса для художника является музыка. Только под звуки любимых мелодий он полностью отдается настроению и начинает творить. Каждый творческий человек знает: если без настроения браться за работу — ничего хорошего не выйдет.
Воин-всадник. Из цикла «Шелковый путь». Автор: Валерий Блохин.
Незамысловатые сюжеты на своих картинах живописец щедро обыгрывает необузданной цветовой гаммой. Удивительно, как посредством силуэтов и ярких цветов удается ему очень точно передать настроение и суть изображаемого. Сам Валерий Блохин, отвечая на вопросы любопытных созерцателей, говорит, что особых секретов у него нет, но наблюдать за его экспромтом безумно интересно даже людям, далеким от искусства. Каждое его произведение – некий самодостаточный, замкнутый в себе мир, куда он мастерски уводит зрителя по пути визуального восприятия.
Техника и инструменты
Караван в пути. Из цикла «Шелковый путь». Автор: Валерий Блохин.
Многие уже наверняка отметили необычную живописную манеру мастера, слегка напоминающую акварель. Тем не менее, Блохин пишет маслом и весьма нестандартно. Он редко использует в своей работе кисти, в основном в ход идут пальцы (по словам художника, так лучше чувствуется фактура материала, толщина слоя краски). Но по большому счету орудует он над своими полотнами мастихином и валиком, нанося мазки один за другим, различные по тональности, насыщенности и плотности.
Африка. Из цикла «Шелковый путь». Автор: Валерий Блохин.
Мастерски орудуя этими инструментами, художник будто волшебник постепенно на полотне вырисовывает узнаваемые образы, к примеру бедуинов с верблюдами или мчащегося куда-то вдаль воина-всадника, кочевников или же загадочных восточных женщин.
Цветовое пятно - как главный атрибут сюжета
Воин-всадник на лошади. Из цикла «Шелковый путь». Автор: Валерий Блохин.
Весь секрет в техническом подходе, к которому художник пришел не сразу. Лишь методом проб и ошибок, а также благодаря своему упорству и трудолюбию, он нашел свой уникальный авторский почерк и обрел мировую славу. Ключевую роль в становлении мастера сыграло знакомство с художником Алексеем Паршковым, который и порекомендовал не жалеть краски и больше экспериментировать с цветом.
Яркая живопись на грани абстракции
Нагая восточная женщина. Из цикла «Шелковый путь». Автор: Валерий Блохин.
Будучи превосходным мастером рисунка, нюансы которого освоил еще в художественном училище, Валерий стал буквально выливать разведенную краску на холст, лежащий на горизонтальной поверхности, а когда та растекалась в разном направлении, перемешиваясь, создавая вычурные разводы и необычные сочетания, он начинал мыслить абстрактно и буквально силой своего воображения "вытягивать" из этих пятен сюжет.
Музыкант. Из цикла «Шелковый путь». Автор: Валерий Блохин.
А так как работа шла не от формы, а от цветового пятна, то и вскоре пришло профессиональное чувство цвета. Таким способом и сложилась его особая техника: сначала - абстрактные пятна, и только потом дописывается реальность.
Портрет восточной женщины. Из цикла «Шелковый путь». Автор: Валерий Блохин.
И если ранее он в своей работе опирался на предварительный карандашный набросок, то сейчас – вначале на эмоции, и только затем на детали… Присмотритесь, экспрессивность в его работах просто зашкаливает. Но еще больше поражает умение мастера вовремя остановиться, чтобы не сделать работу слишком завершенной. А ведь иногда так сложно уловить эту грань, после которой любое вмешательство в картину будет ей только во вред…
Портрет восточной женщины. Из цикла «Шелковый путь». Автор: Валерий Блохин.
Из цикла «Шелковый путь». Автор: Валерий Блохин.
Девушка на лошади. Из цикла «Шелковый путь». Автор: Валерий Блохин.
Несколько слов из биографии мастера-колориста
Художник Валерий Блохин за работой.
Художник Валерий Маратович Блохин родился в 1964 году в Новороссийске. Мальчишкой увлекался дзюдо и художеством. А когда пришло время выбирать, выбрал второе. Потому как на оба увлечения катастрофически не хватало времени. Бросив дзюдо, закончил местную художественную школу и поехал поступать в Краснодарское художественное училище. В 1984 году Блохин был уже дипломированным специалистом. Не пройдет и трех лет, как Валерий постепенно станет участником городских, краевых, республиканских, всесоюзных и международных выставок. В 1990 году он стал членом Союза художников России, а с 2007 года - членом Творческого союза художников России.
Цветочный натюрморт. Автор: Валерий Блохин.
Нужно отметить, что семья и у Валерия Маратовича творческая: "Моя супруга тоже художник, но ее больше притягивает Италия, Испания. Живем мы дружно, вот и мир поделили пополам: мне достался Восток, а Ларисе — Запад"- говорит колорист.
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