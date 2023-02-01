Почему затопленная средневековая деревня начала подниматься на поверхность

Средневековая итальянская деревня, которая десятилетиями была затоплена под озером, снова подымается на поверхность. Земная кора находится в постоянном движении, претерпевая значительные изменения. Некоторые из них вызваны нашей матушкой природой, а некоторые — людьми. Одно из таких изменений - это строительство плотин, предназначенных для подачи воды и электроэнергии. Сейчас эта деревня выглядит странно и даже жутко.
Строительство дамб было когда-то особенно популярным решением для тех, кто нуждался в энергии и воде. Многие районы нуждаются в этом. Электроэнергия нужна не только для бытовых потребностей, но и для функционирования промышленности. Раньше люди были менее осведомлены об экологических последствиях насильственного переустройства ландшафтов и водных путей. Поэтому решения о строительстве плотин правительства всех стран принимали более чем охотно.
Деревня Fabbriche di Careggine.
Сегодня мы стараемся меньше вмешиваться в природные естественные процессы. Реки и озёра больше не перекрывают для того, чтобы построить электростанции. Конечно, не везде.
Пик развития строительства подобных объектов пришёлся на период после окончания Второй мировой войны. Тогда энергетические компании были полны решимости поставлять энергию как можно большему количеству регионов по всей Европе и Северной Америке. Оба континента пережили бум строительства плотин, который теперь в ретроспективе кажется рискованным, особенно в экологическом контексте.
В 1953 году именно такая плотина была построена в Италии. Сделано это было на озере Вагли. Регион тогда пережил бурный расцвет туристической отрасли. Однако, спустя некоторое время средневековая деревня Fabbriche di Careggine оказалась полностью покрытой водой. Главная достопримечательность в районе стала недоступной.
Fabbriche di Careggine, когда озеро полностью осушено.
Плотины, как впрочем и любой строительный объект, нуждаются в должном уходе и обслуживании. Для этого озеро до начала следующего года должно быть осушено. К радости итальянцев там проживающих и туристов, приезжающих издалека, деревня стала подыматься на поверхность.
Затопленная деревня Fabbriche di Careggine после того, как озеро было осушено.
Последний раз озеро осушали в 1994 году. Тогда это привело к привлечению около миллиона посетителей, желающих увидеть эти археологические руины. Эксперты датируют возраст деревни 12-13 веками. Историки говорят, что данное поселение было построено в качестве рабочего посёлка для работников, занимающихся добычей железной руды в этом районе. Местная жительница, дочь бывшего мэра, Лоренца Георгий, опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что у неё есть все основания полагать, что озеро Вагли будет осушено в 2020 году.
Плотина рядом с Fabbriche di Careggine, которая затопила деревню.
Представители компании Enel Power, которая занимается управлением работ на озере, заявляют, что на самом деле дискуссии по данному вопросу слишком преждевременны. Процесс начнётся позднее, и полностью озеро будет осушено лишь в 2021 году. Тогда только можно будет говорить об открытии исторической достопримечательности. Пока осмотреть руины можно совершив путешествие на лодке.
Пока деревня выглядит довольно жутко — как какой-то мираж. Это не мешает месту оставаться популярным среди туристов. Впрочем, как и вся провинция Лукка в Тоскане. Сейчас регион переживает экономические трудности из-за пандемии коронавируса. Поэтому вполне объяснимо, что местные жители снова ждут не дождутся, когда же возобновится поток туристов. Главной приманкой для которых является эта средневековая деревня.
Сейчас ещё кое-как соблюдается карантин, но как только древняя археологическая памятка под итальянским озером станет видимой, сложно будет удержать и местных жителей, и туристов от посещения этого места. Ведь это потрясающее уникальное зрелище и часть легендарной истории Италии.
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