Простой способ размножения гортензии

Не пропустите время, когда можно размножить гортензию. Конец августа-начало сентября — идеальное время для того, чтобы заняться этим делом! Размножьте гортезнию просто и без проблем.







Сначала подготовьте землю. Возьмите простой грунт для цветов и добавьте туда немного перлита. Он хорошо удерживает влагу, что поможет черенку быстрее укорениться.







Черенок следует выбрать из молодых, однолетних, зелёных веток. Одревесневшие старые ветки гортензии укоренятся значительно хуже.







Отрежьте ветку с 3 живыми почками. Срез сделайте на 1 см ниже нижней почки.







Удалите все листья и отрежьте верхушку на 1 см выше верхней почки.







Вставьте черенок в землю, заглубив на одну почку, хорошо пролейте. Никаких укоренителей использовать не нужно — гортензия и так отлично укореняется. Поставьте черенок в тень, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи. Поддерживайте достаточную влажность почвы, и ваш черенок гортензии укоренится без проблем!





Читать далее →