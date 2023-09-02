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Простой способ размножения гортензии

Не пропустите время, когда можно размножить гортензию. Конец августа-начало сентября — идеальное время для того, чтобы заняться этим делом! Размножьте гортезнию просто и без проблем.

Простой способ размножения гортензии

Сначала подготовьте землю. Возьмите простой грунт для цветов и добавьте туда немного перлита. Он хорошо удерживает влагу, что поможет черенку быстрее укорениться.

Простой способ размножения гортензии

Черенок следует выбрать из молодых, однолетних, зелёных веток. Одревесневшие старые ветки гортензии укоренятся значительно хуже.

Простой способ размножения гортензии

Отрежьте ветку с 3 живыми почками. Срез сделайте на 1 см ниже нижней почки.

Простой способ размножения гортензии

Удалите все листья и отрежьте верхушку на 1 см выше верхней почки.

Простой способ размножения гортензии

Вставьте черенок в землю, заглубив на одну почку, хорошо пролейте. Никаких укоренителей использовать не нужно — гортензия и так отлично укореняется. Поставьте черенок в тень, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи. Поддерживайте достаточную влажность почвы, и ваш черенок гортензии укоренится без проблем!

Простой способ размножения гортензии
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