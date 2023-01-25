Почему советские люди радовались крошечным квартирам-хрущевкам

Квартиры, выдаваемые при Хрущеве, были хоть и маленькими по площади, однако отдельными для каждой семьи
В современных квартирах прихожие представляют собой довольно просторные помещения, в которых можно не только переобуться, но и снять верхнюю одежду, повесить ее в шкаф и даже покрутиться перед зеркалом. А вот жильцам «хрущевок» приходилось зайти в жилую комнату для того, чтобы снять с себя пальто, ведь в крохотной прихожей невозможно было развернуться. На кухню члены семьи заходили по очереди, поскольку ее площадь также была весьма ограничена. Но, несмотря на эти и другие неудобства, советские семьи несказанно радовались заселению в хрущевки. Почему же?
Все же лучше, чем землянка и барак
Семьи, которым довелось жить в бараках и землянках, ценили условия быта, имеющиеся в хрущевских квартирах/Фото:womensbeauty.club
Середина 20 века ознаменовалась в СССР небывалыми ранее темпами строительства. Пожалуй, таких масштабов стройки в тот период не наблюдалось ни в одной стране мира. Темпы строительства поразят и современное общество. Шутка ли: многоквартирные дома сдавались в эксплуатацию через 12 суток (!) после начала строительных работ.
Тут же началось массовое переселение советских граждан, которые до этих перемен жили в бараках и землянках. Разумеется, для них совершенно новое, никем ранее не обжитое жилье со всеми удобствами было бесценным подарком. То, что в предоставляемых советской властью квартирах комнаты были смежные, никак их не волновало. Они видели условия быта гораздо хуже.
В течение 14 лет в «хрущевки» (так сегодня называют построенное в тот период жилье) переехали около 126 миллионов граждан СССР. Квартиры предоставлялись абсолютно бесплатно, а высокие темпы возведения многоэтажек практически исключали возникновение очередей на получение жилья.
Советское новоселье
Советские граждане забирали из бывшего жилья абсолютно все вещи, чтобы пользоваться ими уже в новеньких квартирах/Фото:reconomica.ru
Граждане, которые работали на предприятиях, получали квартиры в довольно короткие сроки. Порой у молодых семей из мебели имелся один сундук, который и брали с собой в новое жилище. Те, у кого не было кровати, спали в «хрущевках» на полу. И все равно несказанно радовались счастью жить в отдельной квартире. Нередки были случа, когда пожитки советской семьи помещались в небольшом грузовике. С бывшего жилища на новую квартиру забирали абсолютно все вещи, не оставляя ничего.
В наши дни люди отзываются о квартирах хрущевского времени пренебрежительно, называя их крайне неудобными. Однако сегодня даже такое жилье получить бесплатно является затруднительной задачей. А те, кто ругает «хрущевки», вряд ли когда-либо жили в бараках или землянках.
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