Почему советские люди радовались крошечным квартирам-хрущевкам





Квартиры, выдаваемые при Хрущеве, были хоть и маленькими по площади, однако отдельными для каждой семьи





В современных квартирах прихожие представляют собой довольно просторные помещения



В современных квартирах прихожие представляют собой довольно просторные помещения , в которых можно не только переобуться, но и снять верхнюю одежду, повесить ее в шкаф и даже покрутиться перед зеркалом. А вот жильцам «хрущевок» приходилось зайти в жилую комнату для того, чтобы снять с себя пальто, ведь в крохотной прихожей невозможно было развернуться. На кухню члены семьи заходили по очереди, поскольку ее площадь также была весьма ограничена. Но, несмотря на эти и другие неудобства, советские семьи несказанно радовались заселению в хрущевки. Почему же?

Все же лучше, чем землянка и барак

Семьи, которым довелось жить в бараках и землянках, ценили условия быта, имеющиеся в хрущевских квартирах/Фото:womensbeauty.club







Советское новоселье

Советские граждане забирали из бывшего жилья абсолютно все вещи, чтобы пользоваться ими уже в новеньких квартирах/Фото:reconomica.ru