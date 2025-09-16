Сколько стоят самые дорогие монеты царской России? Где их можно найти? Наверняка Вы не раз задавали себе такие вопросы. И это не удивительно. Ответы на них всегда интересовали, и будут интересовать большое количество людей, причем не только коллекционеров и нумизматов. К сожалению, а может и к счастью, однозначного ответа на эти вопросы не существует, поскольку само понятие «самая дорогая монета» весьма условно.
Многовековая история Российской империи превосходно отражена в монетах того времени, среди которых встречаются особенные, даже если хотите эксклюзивные экземпляры, стоимость которых сегодня просто зашкаливает, а историческое и культурное значение невозможно переоценить! По этим монетам можно с легкостью изучать великую историю нашей огромной страны, ведь на них изображались и портреты самых значимых для государства людей, и символы государства российского, и важнейшие атрибуты эпохи, и даже многие, подчас противоречивые, исторические факты и события. Вероятно, именно поэтому многие, даже самые мелкие монеты того времени, сегодня очень высоко ценятся.
Я уверен, что каждый нумизмат хотел бы иметь в своей коллекции хотя бы один такой раритет, но, к сожалению, завладеть этим подлинным сокровищем удается не многим, а лишь единицам. Те же, кто попал в круг избранных и имеет в своей коллекции одну из описанных ниже монет, могут по праву гордиться своим собранием и называть его бесценным. Предлагаю ознакомиться с кратким описанием самых дорогих монет царской России в хронологическом порядке.
1 рубль 1705 года («Польский талер») – 1,5 млн. рублей.
1 рубль 1705 года
В 1704 году Петр I своим указом ввел в обращение серебряные монеты, напоминающие своим внешним видом польский талер образца 1630 года. Дело в том, что до 1730 года в России наблюдался острый дефицит серебра, которое использовалось для чеканки монет и его приходилось завозить из-за границы. Монета достоинством 1 рубль 1705 года была перечеканена из польского талера выпуска 1630 года, причем с ошибкой в написании даты. В наши дни на аукционе «Монеты и медали» 1 рубль 1705 года был продан за 1,5 млн. рублей. Для сравнения: рубль того же года без ошибки был продан «всего» за 400 тыс. рублей.
1 копейка 1726 года (квадратная) – 2 млн. рублей.
1 копейка 1726 года
Очень редкая и дорогая медная копейка, имеющая необычную форму и вес. До наших дней дошло всего 10 экземпляров. Это самая большая российская копейка, имеет квадратную форму, ее размер составляет 23х23 мм, а вес 16,38 гр. Выпускалась в 1726 году на монетном дворе в г. Екатеринбурге. Недавно на одном из московских аукционов она была продана за 2 млн. рублей.
Это не единственная квадратная монета царской России. В те годы (1725-1727 гг.) выпускались квадратные монеты и других номиналов, в частности самый большой квадратный медный рубль, вес которого составляет 1,638 кг!
1 рубль 1730 года («Анна с цепью») – 700 тыс. долларов США
1 рубль 1730 года
В первый год правления императрицы Анны Иоанновны (племянницы Петра I), в Российской империи были выпущены новые серебряные монеты. Самые редкие и дорогие из них монеты достоинством 1 рубль 1730 года, получившие в простонародье название «Анна с цепью». На лицевой стороне монеты (аверсе) изображен портрет императрицы Анна Иоанновны, в тот год вступившей на престол, а на оборотной стороне монеты (реверсе) изображен имперский герб России — двуглавый орёл с тремя императорскими коронами, окруженный цепью Ордена Святого Андрея Первозванного. На сегодняшний день известно всего три экземпляра этих раритетных монет, один из которых был продан в 2007 году на аукционе «Монеты и медали» за рекордную сумму 700 тыс. долларов США. Это самая дорогая монета царской России на тот период времени.
20 рублей 1755 года – 1 млн. 550 тыс. фунтов стерлингов.
20 рублей 1755 года
После денежной реформы 1755 года в сферу обращения была выпущена золотая монета с новым номиналом 20 рублей, который ранее в России никогда не использовался. В ходе реформы было выпущено всего два экземпляра этих монет. Сегодня один экземпляр хранится в Эрмитаже, а второй принадлежит частному коллекционеру, купившему эту монету за 1 млн. 550 тыс. фунтов стерлингов (с комиссионными 1,7825 млн. фунтов стерлингов) на аукционе Святого Джеймса в Лондоне, в 2008 году. 20 рублей 1755 года — самая дорогая монета царской России, установившая новый мировой рекорд стоимости, заплаченной за не американскую монету и не побитый до сих пор.
1 рубль 1806 года – 1,55 млн. рублей.
1 рубль 1806 года
Император Александр I по неизвестной причине запретил чеканить монеты со своим профилем, хотя наградные медали с изображением его портрета выпускались. В 19 веке по заказу частных лиц Санкт-Петербургским монетным двором были выпущены новоделы этих монет в количестве около 30 экземпляров, один из которых в наши дни был продан на аукционе «Монеты и медали» за 1,55 млн. рублей. Немного позднее, в 2007 году, цена выросла до 2 млн. рублей.
1 рубль 1825 года («Константиновский рубль») – 100 тыс. долларов США.
1 рубль 1825 года
Пожалуй, самой широко известной монетой Российской империи является Константиновский рубль, аукционная цена которого превышает 100 000 долларов США. История появления этой монеты окутана завесой тайны. Дело в том, что в России никогда не было императора, носившего имя Константин. Некоторые исследователи полагают, что, скорее всего, на монетном дворе была допущена обычная ошибка. Однако существует и другая, более вероятная версия, согласно которой монета была изготовлена с расчетом на коронацию цесаревича Константина Павловича, который на самом деле заранее отрекся от царствования в пользу своего брата Николая I.
История появления Константиновского рубля
После смерти в ноябре 1825 года, не имевшего детей императора Александра I, вступить на престол должен был его брат, Константин Павлович. Однако этого не произошло, поскольку еще в 1819 году Константин отрекся от своих прав на царский трон. Правда, знали об этом только его мать – императрица Мария Федоровна, брат Николай Павлович и несколько ближайших друзей царской семьи. В 1823 году был подготовлен манифест Александра I, в котором наследником трона признавался третий брат – Николай Павлович. Документ был засекречен и хранился в запечатанном пакете, открыть который предписывалось только после смерти Александра I. О том, что Александр I скончался, в Петербурге стало известно 27 ноября 1825 года, и спустя несколько часов пакет был распечатан и прочитан в Государственном совете. Однако еще до вскрытия манифеста Константину успел присягнуть Николай и гвардия. Константин, находившийся с 1815 года в Варшаве, отправил в Петербург с младшим братом Михаилом Павловичем свое подтверждение факта отречения от царского трона, а сам ехать для публичного заявления в столицу отказался.
Две недели в стране продолжался период неопределенности, поскольку присяга, данная гвардией и Николаем Константину, де-юре делала его императором. Вот в такой непростой обстановке на Петербургском монетном дворе в срочном порядке были начаты работы по изготовлению пробного образца новой монеты достоинством 1 рубль с портретом Константина. Были нарисованы эскизы лицевой и оборотной сторон новой монеты, по которым изготовили три пары штемпелей.
Пока на монетном дворе шла подготовка к выпуску новых монет, междуцарствие закончилось. 13 декабря 1825 года Николай I огласил в Государственном совете манифест о своем вступлении на престол. Эта новость быстро облетела столицу. На 14 декабря была назначена новая присяга войск. Под предлогом защиты прав Константина, у которого брат якобы узурпировал престол, солдаты под руководством участников тайного общества декабристов должны были отказаться присягать Николаю и поднять восстание. Планировалась отмена крепостного права, ликвидация самодержавия и убийство царя. Однако восстание декабристов было подавлено, его руководители казнены, а участники отправлены в ссылки и на каторгу.
Министра финансов Е. Ф. Канкрина весть о новой присяге побудила срочно уничтожить следы выпуска пробных монет с портретом Константина, т.к. в сложившейся ситуации эта его неуместная инициатива могла обернуться для него плачевно. Изначально существовало шесть полноценных экземпляров этих монет, но в дальнейшем шестой экземпляр куда-то исчез. Пять полностью готовых пробных монет были засекречены и хранились в течение 50 лет в архиве Министерства финансов в Петербурге вплоть до вступления на престол Александра II.
В 1878 г. пять раритетных пробных Константиновских рублей, хранившихся в «секретном» пакете, по распоряжению императора Александра II были распределены между ближайшими родственниками императора и им самим. Три экземпляра достались: сыну великому князю Сергею Александровичу, племяннику великому князю Георгию Михайловичу и шурину принцу Александру Гессенскому. Еще один экземпляр остался у императора, а пятый был передан в Мюнц-кабинет Императорского Эрмитажа.
На сегодняшний день по официальным данным, существует шесть экземпляров этих редких монет (по другим данным пять). Два экземпляра хранятся в российских музеях, один — в Смитсоновском институте США, а еще три находятся в частных коллекциях за рубежом. Существует и несколько качественных подделок.
12 рублей 1836 года – 4,65 млн. рублей.
12 рублей 1836 года
Российская Империя — единственная страна в мире, где чеканили платиновые монеты для сферы обращения. Монеты достоинством 12 рублей в 1836 году вышли очень ограниченным тиражом, всего 11 экземпляров. Остальные известные экземпляры были отчеканены во 2-й половине 19 века по заказу частных коллекционеров и являются новоделами. На сегодняшний день стоимость оригиналов постоянно растет. Так, в декабре 2010 года один из оригинальных экземпляров этой редкой монеты был продан на торгах британского аукционного дома Bonhams за $96 000 (около 3 млн. рублей), а уже в апреле 2011 года на аукционе «Монеты и медали» за 4,65 млн. рублей.
1 рубль 1861 года – 1,4 млн. рублей.
1 рубль 1861 года
Нумизматы всегда особенно ценят идеальное состояние монет и готовы за него хорошо платить. Несмотря на то, что тираж монеты достоинством 1 рубль 1861 года был достаточно большой, более 70 тыс. экземпляров, один из экземпляров, находящийся в идеальном состоянии был продан в апреле 2011 года на аукционе «Русского нумизматического дома» за 1,4 млн. рублей. До этого момента монета выставлялась на торги авторитетного германского аукциона Gorny & Mosch в 2005 году. Тогда кто-то приобрел ее всего лишь за €5250 (около 180 тыс. рублей).
5 рублей 1907 года – 4,35 млн. рублей.
5 рублей 1907 года
При заложении фундамента церкви св. Ольги в лагере Лейб-гвардии Конного полка под Санкт-Петербургом в августе 1907 года, в основание храма поместили 100 золотых монет достоинством 5 рублей в честь столетия участия полка в битве с армией Наполеона под Фридландом. На церемонии присутствовали Николай II, императрица Александра Федоровна и великая княжна Ольга Николаевна, в честь рождения которой и сооружалась церковь. От обычных пятирублевок эти монеты отличались только датой выпуска, поскольку в 1907 году золотые пятирублевые монеты для сферы обращения не выпускались. Оставшиеся от специального выпуска 9 экземпляров монет были подарены участникам торжественной церемонии. Периодически они всплывают на различных аукционах. Так, в марте 2011 года на торгах аукционного дома «Александр» монета достоинством 5 рублей 1907 года была продана за 4,35 млн. рублей. За пять лет до этого, в октябре 2006 года, на аукционе «Монеты и медали» такая же монета была продана «всего» за 2,7 млн. рублей.
25 рублей 1908 года – 1,9 млн. рублей.
25 рублей 1908 года
Монета достоинством 25 рублей 1908 года считается очень редкой. Интересна история ее появления. В начале 20-го века в Сибири был найден огромный золотой самородок весом 5 кг. По распоряжению Николая II, из этого самородка были сделаны монеты, которые последний русский император планировал подарить ближайшим друзьям и родственникам во время празднования своего дня рождения в 1908 году. Хотя эта монета и считается очень редкой, за последние полтора года она пять раз выставлялась на торги на российских и зарубежных аукционах. Последний случай продажи был зафиксирован в апреле 2011 года на аукционе «Империя». Монета не в лучшем состоянии, имевшая на своем поле забоины и царапины, была продана за 1,9 млн. рублей. В идеальном состоянии она могла бы стоить в два раза дороже.
5 копеек 1916 года – 1,6 млн. рублей.
5 копеек 1916 года
Во время первой мировой войны в России ощущалась острая нехватка серебра и меди. Было принято решение о проведении в стране денежной реформы, в результате которой планировалось выпустить медные монеты в два раза легче тех, что были в обращении. Однако революция помешала воплотить эти планы в жизнь. Но все же некоторое количество пробных медных монет 1916 года было выпущено. Никто точно не знает, сколько всего их отчеканили.
В 1927 году Ленинградский монетный двор отчеканил подлинными штемпелями некоторое количество таких монет для реализации их коллекционерам. Тем не менее, они по-прежнему считаются редкими. В апреле 2011 года пробные 5 копеек 1916 года были проданы на аукционе «Монеты и медали» за 1,6 млн. рублей. Для сравнения: осенью 2010 года точно такой же пятак был продан на торгах за 1,3 млн. рублей.
50 копеек 1929 года – 10 млн. рублей.
50 копеек 1929 года
Хотя статья посвящена самым дорогим монетам царской России, я не могу удержаться от добавления описания одной монеты советского периода, поскольку уж больно редкой и дорогой она является.
После завершения курса на новую экономическую политику (НЭП) Советское правительство приняло решение заменить серебряные монеты медно-никелевыми. Серебро же в те годы планировалось использовать для целей индустриализации. В 1931 году были отчеканены и выпущены в обращение новые монеты достоинством 10, 15 и 20 копеек. Монеты номиналами 1 рубль и 50 копеек были признаны ненужными. Однако на Ленинградском монетном дворе к тому времени уже успели отчеканить тираж новых полтинников, который в последствие был уничтожен. Тем не менее, несколько лет назад один экземпляр монеты достоинством 50 копеек образца 1929 года был обнаружен в частной коллекции. Это единственный известный образец, выпущенный в том году. В мае 2011 года на аукционе «Знакъ» монета была продана анонимному покупателю по телефону, который заплатил за нее 10 миллионов рублей. Это рекордная цена, заплаченная за советскую монету.
