B&W CHILD — ежегодный международный конкурс детской фотографии. Его единственное условие для всех участников – снимки должны быть черно-белыми. На днях были подведены итоги 2015 года и мы представляем вам лучшие черно-белые фотографии детей по версии жюри B&W CHILD за 2015 год.









Ashley Carlton







Клуб “Завтрак”

Karen Osdieck







Игра

Chee Keong Lim







Счастье

Chee Keong Lim







Глаза

Andi Abdul Halil







Желание

Ewa Cwikla







Дорога домой

Chee Keong Lim







За пределами

Trisha Clancy







Лето

Izabela Urbaniak







Балканы

Istvan Kerekes







Lee Jeffries







Бабочка

Kelly Tyack







Молитва

Chee Keong Lim







Аня

Lisa Visser







Появление

Amber Carbo Privizzini







Buona Sera

Marina Kazakova



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