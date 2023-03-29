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Лучшие черно-белые фотографии детей

B&W CHILD — ежегодный международный конкурс детской фотографии. Его единственное условие для всех участников – снимки должны быть черно-белыми. На днях были подведены итоги 2015 года и мы представляем вам лучшие черно-белые фотографии детей по версии жюри B&W CHILD за 2015 год.

Лучшие черно-белые фотографии детей


Ashley Carlton

Лучшие черно-белые фотографии детей

Клуб “Завтрак”
Karen Osdieck

Лучшие черно-белые фотографии детей

Игра
Chee Keong Lim

Лучшие черно-белые фотографии детей

Счастье
Chee Keong Lim

Лучшие черно-белые фотографии детей

Глаза
Andi Abdul Halil

Лучшие черно-белые фотографии детей

Желание
Ewa Cwikla

Лучшие черно-белые фотографии детей

Дорога домой
Chee Keong Lim

Лучшие черно-белые фотографии детей

За пределами
Trisha Clancy

Лучшие черно-белые фотографии детей

Лето
Izabela Urbaniak

Лучшие черно-белые фотографии детей

Балканы
Istvan Kerekes

Лучшие черно-белые фотографии детей

Lee Jeffries

Лучшие черно-белые фотографии детей

Бабочка
Kelly Tyack

Лучшие черно-белые фотографии детей

Молитва
Chee Keong Lim

Лучшие черно-белые фотографии детей

Аня
Lisa Visser

Лучшие черно-белые фотографии детей

Появление
Amber Carbo Privizzini

Лучшие черно-белые фотографии детей

Buona Sera
Marina Kazakova

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