Любовные похождения голливудского актера Кэри Гранта

Актер Кэри Грант известен как «второй из великих» после Хэмфри Богарта, обладатель почетного «Оскара» за достижения в области кинематографа и звезда 70 с лишним фильмов. А также как один из самых знаменитых ловеласов Голливуда всех времен!
Сложное детство
Арчибальд Александр Лич, известный как Кэри Грант, родился 18 января 1904 года в британском Бристоле.сил. Увы, она страдала от клинической депрессии, и, когда мальчику было 9 лет, отец поместил жену в психиатрическую клинику. Сыну было сказано, что мама уехала, а потом — умерла.
К тому моменту парень уже имел опыт публичных выступлений, а затем получил стипендию для обучения в театральной школе. У отца были проблемы с алкоголем, вскоре он женился во второй раз: оказалось, что заниматься воспитанием сына ему некогда. В 14 лет Арчи примкнул к труппе бродячих акробатов и выступал с ними, а также в передвижных театрах. Детство наложило суровый отпечаток на его жизнь, и по-настоящему он расцвел только в 1932 году, когда в 28-летнем возрасте добрался до Голливуда.
Взлет карьеры
Парень с интересным акцентом понравился менеджерам студии Paramount, и они придумали ему псевдоним Кэри Грант. Первая яркая роль в кино — любовник актрисы Мэй Уэст в фильме «Она обошлась с ним нечестно» (1933). А затем все пошло как по маслу… Два года спустя отец Кэри перед смертью признался сыну, что его мать жива. Грант смог вытащить ее из больницы, поселил в лондонской квартире, где она прожила еще 40 лет, но по-настоящему близкими они так и не стали.
Первые похождения
До прибытия в США у Кэри Гранта почти не было любовного опыта: он считал себя непривлекательным и думал, что ему так же не повезет в жизни, как его родителям. Но после первых съемок он открыл для себя целый мир красивых актрис! Первой женой актера стала Вирджиния Черилл, известная по фильму Чарли Чаплина «Огни большого города» (1931). В то время она переживала из-за отсутствия хороших предложений по съемкам, и внимание симпатичного актера было очень кстати. Они поженились в 1934 году, но расстались уже через год: Вирджиния обвинила его в насилии. После развода она потребовала тысячу долларов в неделю с гонораров актера, но ничего не добилась. Вирджиния оставила карьеру в кино и еще дважды выходила замуж: за графа Джорджа Чайлда-Виллерса, получив титул, и потом за режиссера Флориана Мартини, с которым прожила почти полвека.
Роман с миллионершей
После тяжелого развода у Гранта развилась депрессия, много лет он принимал лекарства и даже пристрастился к ЛСД. В 1937—1939 годах он встречался с актрисой Филлис Брукс, но до свадьбы дело не дошло. В 1942 году он сошелся с миллионершей Барбарой Хаттон, которую прозвали «бедной маленькой богачкой»: она всю жизнь проматывала огромное наследство. Грант — ее третий муж (с 1942-го по 1945-й) и единственный из семи, кто женился на ней не ради денег. Эта пара выглядела странно: еще не отошедший от депрессии актер и неуверенная в себе богатая психопатка. Они развелись по обоюдному согласию и остались в хороших отношениях. Барбара была замужем еще четыре раза, она продолжала наивно помогать своим мужчинам. После смерти сына в 1972 году впала в депрессию, а к моменту смерти — шесть лет спустя — из 80 миллионов долларов, полученных в 1924 году, осталось всего около трех тысяч.
Прекрасная Бетси
В 1948 в Лондоне судьба свела Гранта с театральной звездой Бетси Дрейк, которая была младше актера на 19 лет. Он уговорил ее переехать в Голливуд и начать сниматься в кино. В 1949 году они сыграли пышную свадьбу. Дела актрисы пошли в гору, она часто снималась в кино, нередко вместе с мужем. Эта пара была образцовой… пока в 1957 году Грант не увлекся Софи Лорен и не выгнал Бетси со съемок фильма «Плавучий дом», заставив режиссера взять на главную роль свою новую пассию. Бетси не смогла простить его, хотя развелись они только в 1962 году (а роман с Софи не продержался и года). Она ушла из кино и больше не вышла замуж.
Барбара и Дженнифер
Популярность актера в кино росла. Ян Флеминг жалел, что Гранту уже под 60 и он не может сыграть Джеймса Бонда. В 1965 году он внезапно женился на актрисе Барбаре Кэннон, которая была младше его на 33 года. 26 февраля 1966-го у пары родилась дочь Дженнифер — единственный ребенок актера. В 1968 году они развелись. Кэннон не могла смириться с тем, что муж употребляет ЛСД и порой странно себя ведет. Барбара вышла замуж еще раз, в кино снималась до середины 90-х годов. Кэри Грант после развода оставил киноиндустрию и ушел на покой.
Обманщица Синтия
В конце 60-х годов у Кэри был недолгий роман с актрисой Синтией Бурон. Она очень хотела выйти замуж за богатого и популярного актера, но он этого не желал. Тогда она забеременела от молодого парня, похожего на Гранта в юности, и сказала, что именно Кэри Грант — отец ее дочери. И даже вписала его имя в свидетельство о рождении! Грант предложил пройти тест на отцовство, но она трижды не явилась на заседание суда и была вынуждена убрать его имя из документов.
Последний роман
В 1970-х Кэри Грант встречается со все более юными девушками, а в 1979 году он съехался с Барбарой Харрис, которая была младше аж на 43 года. Два года спустя они поженились. Близкие вспоминают, что Кэри никогда не был так счастлив, как в последние годы. Его жена не была актрисой и не претендовала на наследство. 29 ноября 1986 года Грант почувствовал себя плохо на съемках телепередачи, его срочно доставили в больницу, где он в тот же вечер умер от инсульта на руках у последней жены.
