Ромео и Джульетта в мировом кино: Самые эффектные и необычные актерские дуэты

Ромео и Джульетта остаются одними из самых желанных для актеров персонажами. Кто из актеров «Унесенных ветром» сыграл Ромео, в каком возрасте Леонардо Ди Каприо появился на экранах в этой роли, и какая Джульетта стала самой трогательной – далее в обзоре.
Гарри Хиллиард и Теда Бара в фильме *Ромео и Джульетта*, 1916 | Фото: tele.ru
Первые экранизации «Ромео и Джульетты» появились с зарождением кинематографа. К сожалению, они не сохранились до наших дней, но известно, что Жорж Мельес снял свою версию шекспировской пьесы в 1902 г., еще несколько немых фильмов вышло в 1908 г. А самым нашумевшим и известным стал фильм Джеймса Гордона Эдвардса, снятый в 1916 г. Он вошел в историю благодаря тому, что главную роль в нем сыграла звезда немого кино Теда Бара. На тот момент ей был уже 31 год, и она успела прославиться ролями роковых женщин-вамп. Как ей удалось перевоплотиться в трогательную девушку-подростка – к сожалению, мы судить не можем, так как от фильма осталась только пара кадров.
Лесли Говард и Норма Ширер в фильме *Ромео и Джульетта*, 1936 | Фото: tele.ru, kinopoisk.ru
Первой звуковой экранизацией знаменитой трагедии стал фильм американского режиссера Джорджа Кьюкора. Он решил сделать ставки на звезд кино с мировым именем, несмотря на то, что они были значительно старше шекспировских персонажей: его Джульетте (Норме Ширер) было 34 года, а Ромео (Лесли Говарду) – и вовсе 42! Эту актрису зрители запомнили по роли в фильме «Мария-Антуанетта», а актера – по образу Эшли из оскароносных «Унесенных ветром». И этот фильм был тоже номинирован на «Оскар».
Лесли Говард и Норма Ширер в фильме *Ромео и Джульетта*, 1936 | Фото: kino-teatr.ru
Кадры из фильма *Ромео и Джульетта*, 1954 | Фото: tele.ru, kino-teatr.ru
С тех пор появились десятки новых киноверсий пьесы, среди которых обязательно стоит отметить советский фильм 1954 г., в основу которого был положен балет на музыку Сергея Прокофьева. Роль Ромео исполнил 29-летний Юрий Жданов, а роль Джульетты – 44-летняя Галина Уланова, которая о своей героине рассуждала так: «В Джульетте я увидела волю необыкновенной силы, способность и готовность бороться и умереть за своё счастье. Отсюда новый, обострённый драматизм сцены с отцом – отказ стать женой Париса – и та решимость, отчаяние и мужество, которые я стремилась выразить в танце. Трагедия, написанная четыреста лет назад, должна была прозвучать современной темой в балете, должна была восприниматься как новый балет. В этой новой Джульетте я хотела, я чувствовала настоятельную потребность показать человека, близкого нам по духу, в какой-то мере нашу современницу». Этот фильм получил награды на Международном кинофестивале в Каннах в 1955 г. и на фестивале классического народного и современного танца в Бразилии в 1957 г.
Галина Уланова в роли Джульетты, 1954 | Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма *Ромео и Джульетта*, 1968 | Фото: tele.ru
Леонард Уайтинг в роли Ромео и Оливия Хасси в роли Джульетты | Фото: kino-teatr.ru
Одной из лучших экранизаций шекспировской трагедии считают фильм легендарного итальянского режиссера Франко Дзеффирелли 1968 г. В этой версии Ромео и Джульетту наконец сыграли не взрослые звезды, а подростки – 17-летний Леонард Уайтинг и 15-летняя Оливия Хасси. Режиссер говорил: «Я давно хотел найти актеров, возраст которых соответствовал бы возрасту героев шекспировской трагедии. Юность всегда вознаграждает художника, она дает ту свежесть и искренность, которую мы уже потеряли. Я сознаю, что трактовка ролей Оливией Хасси и Леонардом Уайтингом несовершенна, но зато в ней есть движение, молодая неуклюжесть, дающие ценности, которые ничем не заменимы... Все совершенства и несовершенства молодости». После премьеры разгорелись ожесточенные споры – в первую очередь, по поводу уместности появившихся впервые с момента первой постановки откровенных сцен с юными героями. Сам режиссер считал их абсолютно оправданными и соответствующими первоисточнику, а вдохновение, как он говорил, ему подарил советский фильм с Галиной Улановой, которой он восхищался. В СССР этот фильм посмотрели почти 36 млн зрителей.
Кадр из фильма *Ромео и Джульетта*, 1968 | Фото: kino-teatr.ru
Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс в фильме *Ромео+Джульетта*, 1996 | Фото: kino-teatr.ru
Одной из самых необычных и смелых киноверсий пьесы Шекспира называют фильм База Лурмана «Ромео+Джульетта», который вышел в 1996 г. В мировом прокате он собрал более 147 млн долларов. Оригинальность этой интерпретации классического сюжета заключалась в том, что действие пьесы впервые было перенесено в современную действительность. Монтекки и Капулетти – не аристократические семьи, а итальянские мафиозные кланы, и герои сражаются не на шпагах, а на пистолетах. При этом все сюжетные линии были сохранены. После роли Ромео 21-летний Леонардо Ди Каприо стал настоящим кумиром поколения 1990-х гг., а для 16-летней Клэр Дэйнс эта роль стала визитной карточкой.
Кадр из фильма *Ромео+Джульетта*, 1996 | Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма *Ромео+Джульетта*, 1996 | Фото: kino-teatr.ru
Одним из самых приближенных к литературному первоисточнику называют фильм Карло Карлея «Ромео и Джульетта» (Великобритания, Италия, Швейцария, 2013 г.). Свой замысел режиссер объяснял так: «Мы поняли, что много времени утекло с тех пор, как в последний раз на суд зрителей было представлено традиционное романтическое исполнение этого произведения. Позже, «Ромео и Джульетту» снимали, и некоторые фильмы были хороши – но действие их происходило в современном Огайо и тому подобном. Но это неправда. «Ромео и Джульетта» это – средневековая история любви, согласно Шекспиру. Мы чувствовали только, что нам нужно сделать фильм более доступным для понимания современному поколению. Надеюсь, что у нас это получится. Моя мечта такова: вы смотрите фильм и осознаете, что все это было написано Шекспиром».
Дуглас Бут и Хейли Стейнфилд в фильме *Ромео и Джульетта*, 2013 | Фото: tele.ru
Кадр из фильма *Ромео и Джульетта*, 2013 | Фото: kino-teatr.ru
Трагедия Шекспира была экранизирована во многих странах мира. К уже существующим английской, итальянской, американской, российской, японской, мексиканской и бразильской постановкам в 2013 г. прибавилась индийская экранизация – «Рам и Лила».
Кадр из фильма *Рам и Лила*, 2013 | Фото: tele.ru
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