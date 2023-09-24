Ромео и Джульетта в мировом кино: Самые эффектные и необычные актерские дуэты

Гарри Хиллиард и Теда Бара в фильме *Ромео и Джульетта*, 1916 | Фото: tele.ru

Лесли Говард и Норма Ширер в фильме *Ромео и Джульетта*, 1936 | Фото: tele.ru, kinopoisk.ru

Лесли Говард и Норма Ширер в фильме *Ромео и Джульетта*, 1936 | Фото: kino-teatr.ru

Кадры из фильма *Ромео и Джульетта*, 1954 | Фото: tele.ru, kino-teatr.ru

Галина Уланова в роли Джульетты, 1954 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Ромео и Джульетта*, 1968 | Фото: tele.ru

Леонард Уайтинг в роли Ромео и Оливия Хасси в роли Джульетты | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Ромео и Джульетта*, 1968 | Фото: kino-teatr.ru

Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс в фильме *Ромео+Джульетта*, 1996 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Ромео+Джульетта*, 1996 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Ромео+Джульетта*, 1996 | Фото: kino-teatr.ru

Дуглас Бут и Хейли Стейнфилд в фильме *Ромео и Джульетта*, 2013 | Фото: tele.ru

Кадр из фильма *Ромео и Джульетта*, 2013 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Рам и Лила*, 2013 | Фото: tele.ru