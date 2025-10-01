Рейтинг самых дорогих монет мира

На сегодняшний день монеты стремительно теряют свою популярность, как средство денежного обмена. Никому не хочется ходить и звенеть с полными карманами монеток. Только нумизматы понимают ценность монет и мечтают заполучить новые редкие образцы в своей коллекции. Стоит отметить, что монеты могут быть такими же драгоценными, как и дорогие металлы и камни.
1. Монета в честь коронации Педру Первого, 19 век
Эксперты относят к список самых дорогих монет мира бразильскую монету девятнадцатого столетия в честь взошедшего на престол Педру Первого. Император Бразилии изображен в виде древнего римлянина, увенчанного славой. В мире насчитывается только 64 штуки. Одну партию продали на аукционе в Чикаго за 138 тысяч долларов.
2. Большой Фил, 2004 год
Монета по прозвищу "Большой Фил" имеет номинал в 100 000 евро. Почему ее так назвали? "Филом" монету прозвали в честь Венской филармонии. Австрийский монетный двор выпустил эту монету в 1000 унций золота 999,9 пробы в октябре 2004 года. Вес монеты составляет примерно 31,5 килограммов, а ее диаметр 37 сантиметров. Тираж австрийских монет составил всего 15 экземпляров по отпускной цене 330 тысяч евро.
3. Дублон Брашера, 1787 год
Создателем данной американской монеты является ювелир Ефрем Брашер. В 18 веке в Америке еще не было государственной монополии на выпуск монет. Но за чеканку отвечали доверенные люди, такие как маститый ювелир Ефрем Брашер. Он работал как под заказ, так и над выпуском собственных монет из золота и серебра. Мастер сделал гравировку своих инициалов "ЕВ" на груди орла..
4. Эдвард III, 1343 год
Редкая золотая монета имеет второе название - "Двойной Леопард". Номинал ее составляет всего шесть шиллингов. А реальная стоимость на аукционе Спинк, где итоговая сумма "Двойного Леопарда" составила 6,8 миллионов долларов. Такая высокая стоимость обусловлена еще тем, что такие монеты весьма редки, их всего три экземпляра в мире.
5. Доллар Первого Класса, 1804 год
Увы, оригинальной монеты 1804 года выпуска не осталось. Точная копия монеты была сделана через 10 лет. Несмотря на то, что это не подлинник, ее продали за 3 737 500 долларов в 2010 году. Всего монет 1804 года было восемь, позднее коллекцию дополнили еще семь экземпляров. Славу одной из монет составило то, что она входила в грандиозную коллекцию короля Сиама. После смерти короля вся коллекция была выкуплена на аукционе за 4,14 миллиона.
6. Двойной Орёл Сент-Годена, 1933 год
Монета имеет несколько годов выпуска и их ценность зависит именно от даты чеканки. К примеру, монета 1907 года выпуска на аукционе Heritage в 2015 году была продана за 2 115 000 долларов. Однако рекорд побил образец 1933 года чеканки с изображением вышагивающей Леди Свободой. На аукционе монета достигла отметки в 7 590 020 долларов.
7. Победитель ? Распущенные Волосы, 1794 год
Один доллар является самой первой серебряной монетой, выпущенной на территории США, а именно в Филадельфии. На аверсе монеты изображена женщина с распущенными волосами, что символизирует Свободу. Над бюстом женщины отчеканено слово LIBERTY, по бокам виднеется 15 шестиконечных звезд, на тот момент в США было образовано столько же штатов. На сегодняшний день эта монета является самой дорогой в мире. Серебряный доллар, отчеканенный в США в конце 18 века, был продан за 10 016 875 долларов!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии