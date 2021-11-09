Яркие грузовики Пакистана

Эти, зачастую, старые развалюхи загрязняют дороги, громыхая по жарким улицам, но своим владельцам они кажутся произведениями искусства на фоне заснеженных гималайских вершин.











В Пакистане люди исповедуют целый культ грузовиков. Здесь существует целая армия художников, специализирующаяся на украшении автомобилей. (Фото Caren Firouz | Reuters):







Грузовик в Пакистане считается царем дорог. (Фото Caren Firouz | Reuters):







Основными сюжетами при украшательстве грузовиков считаются романтические сельские ландшафты (тоска по дому), женщины (тоска за любимыми), патриотическая символика, а также религиозные образы и символы. (Фото Caren Firouz | Reuters):























Шикарная кабина. (Фото Caren Firouz | Reuters):













































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