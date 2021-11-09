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Яркие грузовики Пакистана

Эти, зачастую, старые развалюхи загрязняют дороги, громыхая по жарким улицам, но своим владельцам они кажутся произведениями искусства на фоне заснеженных гималайских вершин.

Яркие грузовики Пакистана

Яркие грузовики Пакистана

В Пакистане люди исповедуют целый культ грузовиков. Здесь существует целая армия художников, специализирующаяся на украшении автомобилей. (Фото Caren Firouz | Reuters):

Яркие грузовики Пакистана

Грузовик в Пакистане считается царем дорог. (Фото Caren Firouz | Reuters):

Яркие грузовики Пакистана

Основными сюжетами при украшательстве грузовиков считаются романтические сельские ландшафты (тоска по дому), женщины (тоска за любимыми), патриотическая символика, а также религиозные образы и символы. (Фото Caren Firouz | Reuters):

Яркие грузовики Пакистана

Яркие грузовики Пакистана

Яркие грузовики Пакистана

Яркие грузовики Пакистана

Яркие грузовики Пакистана

Шикарная кабина. (Фото Caren Firouz | Reuters):

Яркие грузовики Пакистана

Яркие грузовики Пакистана

Яркие грузовики Пакистана

Яркие грузовики Пакистана

Яркие грузовики Пакистана

Яркие грузовики Пакистана

Яркие грузовики Пакистана

Яркие грузовики Пакистана

Яркие грузовики Пакистана

Яркие грузовики Пакистана

Яркие грузовики Пакистана
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