Эти, зачастую, старые развалюхи загрязняют дороги, громыхая по жарким улицам, но своим владельцам они кажутся произведениями искусства на фоне заснеженных гималайских вершин.
В Пакистане люди исповедуют целый культ грузовиков. Здесь существует целая армия художников, специализирующаяся на украшении автомобилей. (Фото Caren Firouz | Reuters):
Грузовик в Пакистане считается царем дорог. (Фото Caren Firouz | Reuters):
Основными сюжетами при украшательстве грузовиков считаются романтические сельские ландшафты (тоска по дому), женщины (тоска за любимыми), патриотическая символика, а также религиозные образы и символы. (Фото Caren Firouz | Reuters):
Шикарная кабина. (Фото Caren Firouz | Reuters):
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Яркие грузовики Пакистана
Эти, зачастую, старые развалюхи загрязняют дороги, громыхая по жарким улицам, но своим владельцам они кажутся произведениями искусства на фоне заснеженных гималайских вершин.
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