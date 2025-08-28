10 советов, как перейти на более правильное питания без насилия над собой

Когда современный человек, впервые ощутив на себе первые «звоночки» подвижек в здоровье, пытается заставить себя начать думать в направлении правильного питания, то первое, что приходит в голову, это рутинный утомительный подсчёт калорий и бесконечное вычитывание составов каждого покупного продукта питания.
1. «Метод тарелки»
Это же просто гениально! / Фото: gohydet.net
Этот метод разработали в Гарварде. Взвешивать еду и считать калории не придётся. Просто разделите тарелку на четыре равных части. Одну наполните белками: мясом, рыбой, творогом, яйцами, бобами и так далее. Другую - сложными углеводами: крупами или крахмалистыми овощами. А оставшиеся две - овощами и фруктами. Для удобства можно купить тарелку с делениями. Как это выглядит, можно посмотреть здесь.
2. Продумывайте ваше основное меню заранее
Это работает!
Здоровое питание предполагает разнообразие. Нужно стараться включать в меню разные источники белков, углеводов и полезных жиров, есть местные продукты и сезонные овощи и фрукты. Чтобы это получалось, можно попробовать планировать меню заранее. Расписать блюда на неделю таким образом, чтобы ингредиенты не повторялись. Например, дважды приготовить рыбу или морепродукты, один раз - курицу или индейку, а в остальные дни попробовать вегетарианские источники белка - бобы, грибы.
3. Планируйте перекусы на работу
Перекусы на работу. / Фото: prorubalky.com
Если надолго уходите из дома, продумайте заранее, что будете есть.сухофрукты, нарезанные дольками овощи и фрукты или домашний сэндвич. Если неохота возиться с контейнерами, решите, что и где вы купите. Можно взять в супермаркете, который вам окажется по пути, банан и кефир. План поможет не наесться сладостей и бургеров в первом попавшемся фастфуде и продолжить правильно питаться даже вне дома.
4. Откажитесь только от полуфабрикатов
ОТ ЭТОГО ПРИДЁТСЯ ОТКАЗАТЬСЯ! / Фото: dostami.ru
Чем меньше обработки прошли продукты, тем лучше. Фабричных полуфабрикатов лучше избегать. В них часто добавляют слишком много соли, сахара и жиров. Например, полезнее взять натуральный несладкий йогурт и самостоятельно положить в него капельку варенья. Так вы сможете регулировать количество вредного в вашей диете.
5. Уважайте чувства голода и насыщения
Я совершенно не голоден сейчас. / Фото: youtube.com
Нет правила, по которому можно было бы рассчитать универсальный объём порции для всех. Потребность в еде зависит от возраста, веса, физической активности, обмена веществ. Голодны? Поешьте! Не голодны? Просто выпейте воды, съешьте ломтик лимона. Все люди разные и по-разному распределяют еду в течение дня. Даже дневные потребности одного и того же человека могут различаться. Нормально сегодня съесть на обед первое, второе и компот, а завтра перекусить лёгким сэндвичем.
6. Старайтесь есть ТОЛЬКО за столом
Это важный принцип ПП! / Фото: redbody.ru
Не стоит есть на бегу, за рабочим столом или под любимый сериальчик. Так сложнее отследить чувство насыщения, да и удовольствия от вкусной еды меньше. Диетолог Елена Мотова советует есть обстоятельно. Красиво накрыть стол. Не торопиться и сосредоточиться на своих ощущениях. Прислушиваться к организму в выборе блюд и остановиться тогда, когда почувствуете сытость.
7. Не отказывайтесь разом и мгновенно от всех любимых лакомств
Можно. Просто не каждый день. / Фото: hangtieudungmy.com.vn
Не стоит делить еду на «плохую» и «хорошую». Это не поможет наладить питание: в «полезном» перекусе может быть больше калорий, чем во «вредном». А ещё «хорошая» еда не обязательно сделает питание здоровее: вряд ли получится годами через силу есть пресную овсянку на воде. Рано или поздно произойдёт срыв.
8. Ешьте фрукты и овощи разных цветов
Залог ЗОЖ. / Фото: vsegda-pomnim.com
Диета, богатая овощами и фруктами, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, решить проблемы с пищеварением и нормализовать аппетит. Чтобы получить максимум пользы, старайтесь есть фрукты и овощи разных цветов. Отправляясь в магазин, можно поставить перед собой задачу собрать овощную радугу. Пусть дома разных видов овощей и фруктов будет больше, чем сладостей.
9. Не исключайте полностью какие-то продукты по воле «гуру из инсты» без предписания врача
Можно и нужно, но без перебора. / Фото: kipmu.ru
Мода на диеты меняется. Некоторое время назад все сокращали количество жиров. Сегодня демонизируют углеводы. Модно не есть глютен, заменять обычное молоко растительным и так далее. Правильное питание - разнообразное питание. Исключать группы продуктов стоит только по назначению врача. Той же целиакией - непереносимостью глютена - страдает только 2 процента населения Земли. Для остальных строгая безглютеновая диета бессмысленна, а иногда даже вредна. Отказываясь от ряда продуктов, человек может лишать себя части витаминов и минералов.
История на миллион долларов. Ученый, который открыл холестерин, отказался от приёма жирной пищи. Посме смерти он завещал своё тело науке. И после вскрытия выснилось, что его органы заплыли жиром, который сами и вырабатывали, так как организм стрдала от нехватки полезных жиров. Мораль сей басни такова: не нужно перебарщивать с ограничениями. И бонус от вашей покорной слуги: получив однажды в результате биохимического аналища крови повышенный холестерин,была предпринята попытка ограничивать себя в жирном. Новый анализ показал тот же уровень золестерина. Хато когда произошли попущения и сливочное масло снова в разумных дозах вернулось в диету, показательно хотестирина в крови снизился до неповышенного уровня. Так что очень важен баланс.
10. Замените белую муку на цельнозерновую
Стопроцентно полезное решение. / Фото: allithave.ru
Цельное зерно содержит витамины и минералы, нормализует уровень холестерина, предотвращает образование тромбов и снижает вероятность некоторых видов рака. Хорошей идеей будет включить в рацион как можно больше необработанных круп и заменить продукты из белой муки на цельнозерновые. Например, перейти на хлеб и макароны из цельного зерна.
