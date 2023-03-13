С нами не соскучишься!

8 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Предлагал же Жириновский узаконить многоженство в России. Реально женщин больше, чем мужчин. Как говорят: на 10 женщи...Гарем и его секреты
  • Лариса КулаковаЗапрягаева (Кулакова)
    👍Так вот что делае...
  • Василий
    Гы-гы-гы, вспоминается Караченцев ворующий Электроника - "... и где же у него эта кнопка?"Так вот что делае...

25 чудесных семейных фотографий из мира животных

Правда, аналоги «полной» семьи в природе встречаются нечасто: после появления потомства самец, как правило, охладевает к своей спутнице и ей приходится самой отвечать за сохранность детенышей. Именно она добывает для них пропитание, обеспечивает их безопасность и готовит к взрослой жизни.

Период материнской заботы имеет разную продолжительность в зависимости от вида. Например, грызуны покидают детенышей уже через пару месяцев, а молодые тигры живут с матерью два-три года — до тех пор, пока она не будет готова принести новое потомство.



Источник фотографий: Moya-planeta.ru

Источник фотографий: Moya-planeta.ru


 

2

3


Coquerel's Sifaka (Propithecus coquereli) trio in trees, Ankarafantsika National Park, Madagascar

Coquerel’s Sifaka (Propithecus coquereli) trio in trees, Ankarafantsika National Park, Madagascar




5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





25 чудесных семейных фотографий из мира животных

И не забудьте:
25 чудесных семейных фотографий из мира животныхПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх