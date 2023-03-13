25 чудесных семейных фотографий из мира животных

Правда, аналоги «полной» семьи в природе встречаются нечасто: после появления потомства самец, как правило, охладевает к своей спутнице и ей приходится самой отвечать за сохранность детенышей. Именно она добывает для них пропитание, обеспечивает их безопасность и готовит к взрослой жизни.



Период материнской заботы имеет разную продолжительность в зависимости от вида. Например, грызуны покидают детенышей уже через пару месяцев, а молодые тигры живут с матерью два-три года — до тех пор, пока она не будет готова принести новое потомство.

