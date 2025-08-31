«Сюрикен по-европейски»: крест – как метательное оружие средневекового рыцаря

Когда речь заходит об экзотическом оружии жители Европы в первую очередь обращают свой взгляд на страны Азии: Китай, Индия и, конечно же, Япония. Несколько реже вспоминают про Ближний Восток и почти никогда не вспоминают про страны Африки или Америки. Найти по-настоящему экзотическое холодное и метательное оружие в удаленных уголках планеты для выходца из Старого Света действительно не составит особого труда.. Ярким примером европейской экзотики можно считать загадочный «Вурфкройц».
Выглядит странно. |Фото: pinterest.com.
В переводе с немецкого языка «вурфкройц» означает всего-навсего «Метательный крест». Впрочем, специалисты по сей день продолжают споры о том, как на самом деле использовался данный вид вооружения. Внешний вид и параметры «Вурфкройца» буквально кричат о том, что это именно метательное оружие. Металлический крест массой почти 0.2-0.3 кг, длиной вертикальной перекладины до 40 см, с острыми гранями и заточенными концами. Отдаленно напоминает японский сюрикен. Без особого труда вурфкройц можно метнуть на 20-30 метров. Правда, поражающиеся способности этого оружия в первую очередь против одоспешенного противника вызывают большие вопросы.
Император Максимилиан I. |Фото: pinterest.com.
Стоит отметить, что вурфкройц является очень редким оружием. По сути, единственный дошедший до нас образец «метательного креста» когда-то принадлежал немецкому императору Максимилиану I, который был известен в том числе своей тягой к необычному оружию. Считается, что появились вурфкройцы лишь в XV веке, уже на закате Средневековья. Впрочем, ряд исследователей утверждает, что использовать их могли уже в XIII, а некоторые и вовсе относят появление метательных крестов к X-XI векам и эпохе Первого крестового похода на Иерусалим.
Метательный крест на иллюстрации трактата Фрейдал. |Фото: wikipedia.org.
Хотя сегодня техника применения вурфкройца продолжает вызывать ожесточенные споры, сомневаться в том, что оружие это подлинное, не приходится из-за его упоминания в иллюстрированном трактате «Фрейдал» начала XVI столетия. Отдельно стоит отметить, что хотя всякое метательное оружие в средние века ушло на второй план, в целом Европа имела достаточно богатый опыт применения подобных метательных штуковин. Так, например, в свое время на смену римскому пилуму в IV-V веках нашей эры пришла ничуть не менее экзотическая плюмбата, которая внешне напоминала здоровенный дротик для игры в дартс.
Современная реконструкция плюмбаты. ¦Фото: metaratings.ru.
