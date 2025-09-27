Почему в Швеции не вешают на окна шторы по сей день

Если отправиться в путешествие в Швецию и посетить любой населенный пункт, то можно обратить внимание на то, что в отличие от пространства бывшего Советского Союза, люди здесь почти не используют шторы. Шторы на окнах здесь – невероятная редкость. Некоторые даже утверждают о том, что шторы в этой стране и вовсе запрещены.
Рыбный промысел всегда был важен для Швеции. |Фото: swedenfishing.se.
У Швеции и штор действительно очень сложные отношения по нескольким причинам. Сегодня никакого запрета на использования штор в стране нету. Граждане вольны вешать на окна хоть шторы, хоть занавески, хоть устанавливать жалюзи. Однако, за многие столетия в стране сложилась абсолютно противоположная традиция, и большинство хозяев просто не считает необходимым прикрывать окна таким образом.
В Швеции очень мало света. |Фото: pholder.com.
Первая причина отсутствия моды на шторы заключается в местном климате. Зимой световой день в Швеции длится всего 6 часов. Более того, во многих регионах часто стоит пасмурная погода, из-за чего с естественным освещениям дела в домах обстоят не слишком-то хорошо. Именно поэтому местные жители с давних времен не используют шторы, чтобы в жилье проникало как можно больше солнечного света.
Шторы здесь популярностью не пользуются. |Фото: kvak.ru.
Вторая причина – традиция пожарной безопасности. Долгое время в Швеции было не принято вешать на окна шторы из-за моды ставить на подоконники источники света с открытым огнем: свечи и масляные лампы. Особенно популярная эта практика была среди тех, кто жил на побережье и занимался рыбным промыслом. Множество светильников на окнах позволяли создать что-то вроде «коллективного» импровизированного маяка для тех, кто поздно возвращался с рыбалки.
Запрет был в XVII веке. ¦Фото: terve.su.
Наконец, третья причина кроется в прямом запрете на шторы в городах в XVII веке. Те времена в внутриполитическая жизнь в стране бурлила особенно сильно. Королевская династия небезосновательно опасалась государственного переворота, а потому в стране действовал целый перечень законов на ограничение собраний. В том числе запрещалось перекрывать видимость в окнах домов.
