Разбойники русских морей

С нами не соскучишься!

Пираты русских морей внесли прозаичные коррективы в романтизированный образ книжных «джентльменов удачи». Пираты наводили ужас на многие державы, грабили прибрежные города, устраивали жестокие авантюры. В результате от привычного стереотипа о флибустьерах, путешествующих под черным флагом с символикой смерти, не осталось и следа.









Ушкуйники – первые пираты Северной Руси

Казаки-флибустьеры – разбойники Черного моря

Каперский флот Ивана Грозного

Степан Разин – русский пират XVII века

Русское пиратство под предводительством Екатерины II