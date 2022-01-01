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«Газель»-вездеход: как популярный фургон стал идеальной машиной для охотников и рыболовов


«Газель»-вездеход: как популярный фургон стал идеальной машиной для охотников и рыболовов

«Бобр» и «Ирбис» - отечественные вездеходы на базе «Газели».

 

Сегодня на улицах городов часто можно встретить отечественные фургоны и микроавтобусы «Газель». Но мало кто знает, что этот автомобиль может быть отличным гусеничным вездеходом. Это идеальная машина для охотников и рыболовов, а по цене она намного доступнее конкурентов.

Снегоболотоход ГАЗ-3409 «Бобр»

Снегоболотоход ГАЗ-3409 «Бобр»

 

Снегоболотоход ГАЗ-3409 «Бобр» - это один из первых в России гусеничных вездеходов, который выпускается специально для гражданского применения. Еще при проектировании машины в ее конструкцию заложили потрясающую надежность и проходимость. «Бобр» способен преодолевать любые препятствия где угодно: от Арктики до пустынь Средней Азии.
«Газель»-вездеход: как популярный фургон стал идеальной машиной для охотников и рыболовов

«Бобр» прекрасно себя чувствует на снегу.

 

Производитель, Заволжский завод гусеничных тягачей (ЗЗГТ), утверждает, что машина идеально подойдет для охотников и рыболовов, которые могут путешествовать в любые, самые отдаленные, уголки России. Также «Бобров» применяют геологи, энергетики и работники туристических компаний.
Салон вездехода «Бобр».

Салон вездехода «Бобр».

 

Кузов «Бобра» стальной, заимствованный у автомобилей «Соболь». В кабине приятная обивка, мягкие сиденья. Вместо привычного руля стоят два рычага, которые управляют соответствующими гусеницами.
Вездеходы «Бобр» выезжают на берег.

Вездеходы «Бобр» выезжают на берег.

 
Гусеничный вездеход «Бобр» посреди болота.

Гусеничный вездеход «Бобр» посреди болота.

 

В отличие от традиционных конструкция, гусеницы «Бобра» резинометаллические. Они не разрушают верхний слой грунта и асфальт. Поэтому для управления машиной и езды по дорогам не требуется специальных разрешений. Кстати, по твердому покрытию «Бобр» ездит со скоростью до 65 км/ч. Транспортер отлично себя чувствует на снегу, в песке, в болоте.
«Газель»-вездеход: как популярный фургон стал идеальной машиной для охотников и рыболовов

«Ирбис» на плаву.

 

По воде машина двигается также за счет вращения гусениц. Максимальная скорость при этом - 6 км/ч. Если необходимо, можно встать на якорь, машина отлично плавает.
«Газель»-вездеход: как популярный фургон стал идеальной машиной для охотников и рыболовов

«Бобр» и «Ирбис» - российские вездеходы для охотников и рыболовов.

 
Гусеничный вездеход ГАЗ-34039 «Ирбис» на берегу водоема.

Гусеничный вездеход ГАЗ-34039 «Ирбис» на берегу водоема.

 

Другая модель ЗЗГТ, ГАЗ-34039 «Ирбис», длиннее, шире и тяжелее. Машина массой 5 тонн может перевозить до 12 человек или 2 тонны груза. Пассажиры размещаются в кузове от «Газели», где есть пространство для 4 спальных мест.
Снегоболотоход «Ирбис» преодолевает препятствие.

Снегоболотоход «Ирбис» преодолевает препятствие.

 
Сумасшедшая «Газель».

Сумасшедшая «Газель».

 

Внедорожные способности поражают. Клиренс (дорожный просвет) вездехода 40 сантиметров и дизельный двигатель с турбонаддувом Д245 не дадут ему застрять даже в самом дальнем уголке России.
В кабине транспортера «Ирбис».

В кабине транспортера «Ирбис».

 
Просторный салон ГАЗ-34039 «Ирбис».

Просторный салон ГАЗ-34039 «Ирбис».

 

«Бобры» и «Ирбисы» собираются вручную, с учетом индивидуальных пожеланий заказчика. Можно установить люк, кондиционер, автономный обогреватель, холодильник, дополнительное навесное оборудование. Владелец также может спроектировать салон «под себя», поставить мультимедийную систему. В отличие от заграничной техники, машины производства ЗЗГТ стоят в разы дешевле.


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«Газель»-вездеход: как популярный фургон стал идеальной машиной для охотников и рыболовов

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«Газель»-вездеход: как популярный фургон стал идеальной машиной для охотников и рыболововПодписаться на мой Instagram
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