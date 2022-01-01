«Газель»-вездеход: как популярный фургон стал идеальной машиной для охотников и рыболовов

«Бобр» и «Ирбис» - отечественные вездеходы на базе «Газели».
Сегодня на улицах городов часто можно встретить отечественные фургоны и микроавтобусы «Газель». Но мало кто знает, что этот автомобиль может быть отличным гусеничным вездеходом. Это идеальная машина для охотников и рыболовов, а по цене она намного доступнее конкурентов.
Снегоболотоход ГАЗ-3409 «Бобр»
Снегоболотоход ГАЗ-3409 «Бобр» - это один из первых в России гусеничных вездеходов, который выпускается специально для гражданского применения. Еще при проектировании машины в ее конструкцию заложили потрясающую надежность и проходимость. «Бобр» способен преодолевать любые препятствия где угодно: от Арктики до пустынь Средней Азии.
«Бобр» прекрасно себя чувствует на снегу.
Производитель, Заволжский завод гусеничных тягачей (ЗЗГТ), утверждает, что машина идеально подойдет для охотников и рыболовов, которые могут путешествовать в любые, самые отдаленные, уголки России. Также «Бобров» применяют геологи, энергетики и работники туристических компаний.
Салон вездехода «Бобр».
Кузов «Бобра» стальной, заимствованный у автомобилей «Соболь». В кабине приятная обивка, мягкие сиденья. Вместо привычного руля стоят два рычага, которые управляют соответствующими гусеницами.
Вездеходы «Бобр» выезжают на берег.
Гусеничный вездеход «Бобр» посреди болота.
В отличие от традиционных конструкция, гусеницы «Бобра» резинометаллические. Они не разрушают верхний слой грунта и асфальт. Поэтому для управления машиной и езды по дорогам не требуется специальных разрешений. Кстати, по твердому покрытию «Бобр» ездит со скоростью до 65 км/ч. Транспортер отлично себя чувствует на снегу, в песке, в болоте.
«Ирбис» на плаву.
По воде машина двигается также за счет вращения гусениц. Максимальная скорость при этом - 6 км/ч. Если необходимо, можно встать на якорь, машина отлично плавает.
«Бобр» и «Ирбис» - российские вездеходы для охотников и рыболовов.
Гусеничный вездеход ГАЗ-34039 «Ирбис» на берегу водоема.
Другая модель ЗЗГТ, ГАЗ-34039 «Ирбис», длиннее, шире и тяжелее. Машина массой 5 тонн может перевозить до 12 человек или 2 тонны груза. Пассажиры размещаются в кузове от «Газели», где есть пространство для 4 спальных мест.
Снегоболотоход «Ирбис» преодолевает препятствие.
Сумасшедшая «Газель».
Внедорожные способности поражают. Клиренс (дорожный просвет) вездехода 40 сантиметров и дизельный двигатель с турбонаддувом Д245 не дадут ему застрять даже в самом дальнем уголке России.
В кабине транспортера «Ирбис».
Просторный салон ГАЗ-34039 «Ирбис».
«Бобры» и «Ирбисы» собираются вручную, с учетом индивидуальных пожеланий заказчика. Можно установить люк, кондиционер, автономный обогреватель, холодильник, дополнительное навесное оборудование. Владелец также может спроектировать салон «под себя», поставить мультимедийную систему. В отличие от заграничной техники, машины производства ЗЗГТ стоят в разы дешевле.
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