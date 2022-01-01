«Газель»-вездеход: как популярный фургон стал идеальной машиной для охотников и рыболовов

«Бобр» и «Ирбис» - отечественные вездеходы на базе «Газели».

Снегоболотоход ГАЗ-3409 «Бобр»

«Бобр» прекрасно себя чувствует на снегу.

Салон вездехода «Бобр».

Вездеходы «Бобр» выезжают на берег.

Гусеничный вездеход «Бобр» посреди болота.

«Ирбис» на плаву.

«Бобр» и «Ирбис» - российские вездеходы для охотников и рыболовов.

Гусеничный вездеход ГАЗ-34039 «Ирбис» на берегу водоема.

Снегоболотоход «Ирбис» преодолевает препятствие.

Сумасшедшая «Газель».

В кабине транспортера «Ирбис».

Просторный салон ГАЗ-34039 «Ирбис».