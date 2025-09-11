12 способов применения майонеза, который пригодится не только для заправки салатов

Многие используют майонез для приготовления салатов, а также различных блюд. Однако этот продукт может быть полезным не только в кулинарных делах. Майонез способен полировать посуду, удалить пятна от клея, вывести вшей и это далеко не весь список «способностей» этого соуса.
1. Больше никаких вшей
Если завелись вши, то это серьезная проблема. Они не дают покоя и вызывают сильный зуд. С этими «вредителями» обязательно нужно бороться и вывести их, дабы не передавать другим и избавиться от зуда, чтобы кожа головы была здоровой. Сделать это можно при помощи аптечных средств. Однако стоят они не столь дешево. В таком случае стоит попробовать применить майонез. Это дешево и сердито. Как ни странно, но соус помогает от «вредителей» на голове. Применять его просто. Необходимо втереть соус прямо в кожу головы, а затем обязательно надеть шапочку для душа. Если таковой нет, тогда заменить ее может пищевая пленка или же полиэтиленовый пакет. Оставить так на всю ночь, а утром хорошенько промыть шампунем и вычесать вшей при помощи расчески.
2. Поможет спасти детскую прическу
Майонез от жвачки в волосах / Фото: news.myseldon.com
Если в голове у ребенка застряла жевательная резинка, то большинство родителей решают такую проблему просто – отрезают кусок локона. Однако есть и другой способ, который не требует состригания волос. Необходимо смазать локоны возле жевательной резинки майонезом, хорошенько помассировать, а затем аккуратно убрать все.
3. Больше никаких разводов
Если на деревянной мебели есть пятна от воды, всевозможные разводы, то вполне можно купить полироль и решить проблему. Однако есть более простое и экономное решение – применить майонез. Способ полировки мебели займет некоторое время, однако результат стоит того. Первым делом соус наносится на поверхность мебели, которую следует отполировать. Оставить так воздействовать на 48 часов. Далее необходимо хорошо протереть при помощи чистой губки или тряпочки. Результат способен приятно удивить.
4. Борьба с неприятным зудом
Майонез для волос / Фото: style40plus.ru
Если кожа головы стала слишком сухой, часто зудит, то это тревожный звоночек. Необходимо бороться с этой проблемой, а поможет в этом майонез, как ни странно. Мало того, что соус способен успокоить дерму, так еще и сделает локоны блестящими и здоровыми на вид. Применять продукт довольно просто. Необходимо втереть его прямо в кожу головы, а затем сверху прикрыть полиэтиленовым пакетом или специальной шапочкой для душа, если есть такая в наличие. Такую маску оставляют на тридцать минут, а затем смывают теплой водой с шампунем, который подходит для типа волос. Высушить локоны можно как феном, так и естественным путем.
5. Эффективная чистка серебра
Майонез для серебра / Фото: openoblokah.ru
Если серебряные ложки, вилки и ножи потемнели, то это не повод расстраиваться. Ведь вернуть их блеск и красоту поможет обычный майонез. В составе соуса есть уксус или лимонная кислота. Именно эти ингредиенты решают проблему. Таким образом, майонез способен вернуть первоначальный вид предметам. Его следует нанести на предметы и хорошенько потереть, а затем смыть.
6. Борьба со следами от карандашей
Майонез от карандашей / Фото: oboi-store.ru
Если в доме есть дети, то обязательно стоит покупать майонез, но не для того, чтобы его употреблять. Дело в том, что маленькие художники часто рисуют где угодно – на мебели, обоях и прочих местах. Для того, чтобы убрать следы от восковых мелков и карандашей, следует применить майонез. При помощи пальца продукт наносится на проблемное место и оставляется для воздействия буквально на 15 минут. Далее необходимо смыть чистой губкой или же тряпочкой. Пятна станут намного менее заметными или же вообще исчезнут после такого нехитрого приема.
7. Домашний уход за ногтями для их блеска и красоты
Майонез для ногтей / Фото: 4vkusa.mirtesen.ru
Майонез способен ухаживать за ногтями и делать их более здоровыми, блестящими и крепкими. Секрет этого заключается в составе соуса. Следует проводить простую процедуру. Соус положить в ванночку для ногтей, а затем погрузить в него кончики пальцев и подержать так на протяжении 15 минут. Продукт хорошо увлажняет кожу, кутикулу и при этом укрепляет ногтевую пластину.
8. Красивая и увлажненная кожа
Майонез для кожи / Фото: kaprizulka.mediasole.ru
Обладательницы сухой кожи знают, как тяжело за ней ухаживать. Стоит попробовать делать маски с майонезом для особо проблемных мест, как пятки, локти, например. Соус просто наносится на проблемную область и аккуратно втирается. Такую маску необходимо держать на протяжении 15 минут, а затем смывать теплой водой. Конечный этап – это нанесение качественного увлажняющего крема.
9. Больше никаких пятен от клея
Майонез от пятен от клея / Фото: smekalo4ka.ru
Когда убираешь этикетку с емкости, остаются не очень приятные липкие пятна, которые нелегко удалить. Они цепляют на себя пыль, грязь и в результате выглядят некрасиво. Решить такую проблему поможет майонез. Он отлично растворяет остатки от клея и очищает поверхность. Применять соус легко и просто. Первым делом он наносится на проблемное место. Оставить так воздействовать буквально на несколько минут, а затем смыть водой с губкой. Поверхность станет чистой и гладкой.
10. Снимает кольцо без проблем
Майонез поможет снять кольцо / Фото: smekalo4ka.ru
Порой бывает так, что кольца с пальца никак не снимается. Происходит это по разным причинам – прибавление в весе, например, или же отеки. Однако решить проблему поможет майонез. Необходимо просто нанести продукт на область вокруг кольца, аккуратно натереть кожу и подождать несколько минут. Затем следует медленно сдвинуть украшение. Кольцо будет легко снять.
11. Если дверь начала скрипеть и сводить с ума
Если дверь скрипит, поможет майонез / Фото: news.myseldon.com
Когда дверь начинает скрипеть, то этот звук вряд ли может кого-то оставить равнодушным. Решить проблему поможет майонез, как ни странно это звучит. Необходимо просто аккуратно смазать петли соусом, а затем пошевелить дверь в разные стороны. Остатки снимаются обычной бумажной салфеткой. После такой простой процедуры неприятного звука не должно быть.
12. Посуда заблестит
Посуда заблестит / Фото: kotel.guru
Если на посуде из нержавеющей стали часто остаются разводы, некрасивые пятна, тогда стоит попробовать майонез для решения проблемы. Применять продут весьма легко и просто. Необходимо нанести его на поверхность предметов, аккуратно втереть, а затем при помощи чистой тряпочки или же губки отполировать. Никаких пятен не будет, зато посуда начнет блестеть.
