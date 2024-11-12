Кухонные уловки, которые оценит даже самый далекий от готовки человек

Каждому хочется готовить вкусно, а времени на это тратить по минимуму. Для всех желающих мы собрали несколько советов от шеф-поваров и любителей кулинарии, которые помогут вам осуществить это заветное желание. Используются изображения, созданные искусственным интеллектом.



Легко очистить чеснок

Жарить рыбу на пергаменте

Сделать овощи вкуснее

Нарезать лук без слез

Спасти пересоленный суп

Положить сыр в морозилку перед натиранием

Удобно нарезать зелень

Легко приготовить запеченный картофель

Варить блюдо с картушем вместо крышки

Использовать остатки

Использовать глутамат натрия

Использовать пищевую соду для приготовления мяса

Освежить подсыхающий хлеб

Правильно размораживать мясо, рыбу и птицу

Использовать щетку

Легко убрать мусор

Приклеить держатель для губки в раковину

Если вам нужно почистить много чеснока, положите неочищенные дольки в большую металлическую миску, накройте другой такой же миской и потрясите — шелуха отвалится и очистить его будет гораздо быстрее и проще.Чтобы кожа получилась хрустящей и не приставала к сковороде, используйте кусочек пергаментной бумаги: рыба отлично поджарится и ее легко можно будет перевернуть.Обогатить и улучшить вкус любых овощей — и сырых, и приготовленных — можно простым способом: сделайте заправку из оливкового масла, лимонного сока и соли и полейте ей овощи — это очень вкусно!Чтобы луковый сок не раздражал глаза, шеф-повара советуют сбрызнуть доску с луком водой, и тогда вы не заплачете! Если у вас газовая плита, есть еще один способ — нарезайте лук рядом с открытым огнем.Если вы случайно положили в суп больше соли, чем нужно, опустите в кастрюлю целую очищенную картофелину — она впитает в себя излишки соли, а затем ее можно просто убрать.Перед тем, как натирать сыр, особенно мягкий — типа моцареллы или гауды, положите его в морозилку на 15-30 минут, так он натрется гораздо легче и не будет липнуть к терке.При должной сноровке зелень режется легко и быстро и безо всяких ухищрений, но можно упростить себе жизнь, туго завернув ее в бумажное полотенце: все стебли будут держаться вместе и их будет легче нарезать даже не слишком острым ножом.А еще можно нарезать зелень круглым ножом для пиццы.Чтобы долго не возиться с подготовкой картофеля к запеканию, можно просто отварить его в мундире, выложить на смазанный маслом противень и раздавить донышком стакана. Затем смазать смесью масла и специй и запечь. Все!Картуш — это бумажный круг из пергаментной бумаги с отверстием в центре. Он кладется прямо на поверхность супа, соуса или любого другого блюда с большим содержанием жидкости. Картуш применяют для долгого тушения или варки: он не дает влаге испаряться, равномерно распределяет температуру (в отличие от металлической крышки, на которой еще и образуется конденсат), позволяет блюду равномерно пропариваться и препятствует образованию корочки (например, на поверхности соуса).Изготовить его просто — нужно сложить кусок пергамента в 4 раза, отрезать острый уголок и обрезать край по размеру посуды.Не торопитесь выбрасывать: если вы купили курицу-гриль, то косточки с остатками мяса и кожу можно сварить, превратив в бульон для будущего супа, а черстый хлеб высушить и перемолоть, получив панировочные сухарики — их, кстати, можно добавлять в суп-пюре для того, чтобы загустить его.Глутамат натрия, если не есть его ложками, считается безопасным для здоровья. Он производится путем ферментации натуральных ингридиентов, таких как крахмал, сахарная свекла и сахарный тростник и придает блюдам пикантный вкус. Шеф-повара не стесняются использовать его в приготовлении своих кулинарных шедевров, и вы тоже можете попробовать.Глутамат натрия также может помочь вам сократить количество соли, не делая блюдо пресным. Его можно добавлять в супы, соусы, блюда из мяса, рыбы и овощей — в общем, везде. Половинки чайной ложки достаточно для того, чтобы приготовить еду на 4-6 человек, а купить его можно, например, в магазине азиатской еды.Обработка мяса и птицы пищевой содой перед приготовлением делает волокна мягче и нежнее. Этот процесс называется «вельветирование». Сырые кусочки мяса или курицы нужно посыпать содой, перемешать и оставить на полчаса. Затем вымыть, промокнуть излишки воды и можно готовить!Вчерашний хлеб можно положить в бумажный пакет, сбрызнуть его водой и поместить в духовку на среднем огне — он снова станет как свежий!Не стоит размораживать мясо, рыбу и птицу при комнатной температуре: если они находятся без холодильника больше 2-х часов, это может привести к размножению бактерий.Не нужно ускорять процесс, помещая замороженные продукты под горячую воду — температура выше 40 градусов способствует развитию бактерий, а тонкие части могут еще и сварится по краям.Размораживание мяса в микроволновке — тоже не лучший вариант. Да, на ней есть такая кнопочка, но так вы можете погубить свой стейк — он станет жестким и резиновым.Лучше за день перед приготовлением оставить их на ночь в холодильнике — так они разморозятся равномерно и безопасно.Независимо от того, моете ли вы посуду руками или в посудомойке, счищайте пищевые остатки с тарелок не руками, а щеткой на длинной ручке — это быстрее, приятнее, да и посудомойка будет целее.Чтобы постоянно не бегать к мусорному ведру во время готовки, используйте для уборки пищевых отходов металлическую миску и скребок: это сэкономит время и позволит постоянно сохранять вашу рабочую поверхность в чистоте.Губка возле раковины оставляет мокрые следы, да и выглядит не особенно эстетично. Ситуацию исправит копеечный держатель, наклеенный на боковую стенку раковины — вода с губки стекает прямо в нее, да и губка быстрее высыхает, не давая шанса бактериям.