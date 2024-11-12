Кухонные уловки, которые оценит даже самый далекий от готовки человек

Каждому хочется готовить вкусно, а времени на это тратить по минимуму. Для всех желающих мы собрали несколько советов от шеф-поваров и любителей кулинарии, которые помогут вам осуществить это заветное желание. Используются изображения, созданные искусственным интеллектом.
Легко очистить чеснок
Если вам нужно почистить много чеснока, положите неочищенные дольки в большую металлическую миску, накройте другой такой же миской и потрясите — шелуха отвалится и очистить его будет гораздо быстрее и проще.
Жарить рыбу на пергаменте
Чтобы кожа получилась хрустящей и не приставала к сковороде, используйте кусочек пергаментной бумаги: рыба отлично поджарится и ее легко можно будет перевернуть.
Сделать овощи вкуснее
Обогатить и улучшить вкус любых овощей — и сырых, и приготовленных — можно простым способом: сделайте заправку из оливкового масла, лимонного сока и соли и полейте ей овощи — это очень вкусно!
Нарезать лук без слез
Чтобы луковый сок не раздражал глаза, шеф-повара советуют сбрызнуть доску с луком водой, и тогда вы не заплачете! Если у вас газовая плита, есть еще один способ — нарезайте лук рядом с открытым огнем.
Спасти пересоленный суп
Если вы случайно положили в суп больше соли, чем нужно, опустите в кастрюлю целую очищенную картофелину — она впитает в себя излишки соли, а затем ее можно просто убрать.
Положить сыр в морозилку перед натиранием
Перед тем, как натирать сыр, особенно мягкий — типа моцареллы или гауды, положите его в морозилку на 15-30 минут, так он натрется гораздо легче и не будет липнуть к терке.
Удобно нарезать зелень
При должной сноровке зелень режется легко и быстро и безо всяких ухищрений, но можно упростить себе жизнь, туго завернув ее в бумажное полотенце: все стебли будут держаться вместе и их будет легче нарезать даже не слишком острым ножом.
А еще можно нарезать зелень круглым ножом для пиццы.
Легко приготовить запеченный картофель
Чтобы долго не возиться с подготовкой картофеля к запеканию, можно просто отварить его в мундире, выложить на смазанный маслом противень и раздавить донышком стакана. Затем смазать смесью масла и специй и запечь. Все!
Варить блюдо с картушем вместо крышки
Картуш — это бумажный круг из пергаментной бумаги с отверстием в центре. Он кладется прямо на поверхность супа, соуса или любого другого блюда с большим содержанием жидкости. Картуш применяют для долгого тушения или варки: он не дает влаге испаряться, равномерно распределяет температуру (в отличие от металлической крышки, на которой еще и образуется конденсат), позволяет блюду равномерно пропариваться и препятствует образованию корочки (например, на поверхности соуса).
Изготовить его просто — нужно сложить кусок пергамента в 4 раза, отрезать острый уголок и обрезать край по размеру посуды.
Использовать остатки
Не торопитесь выбрасывать: если вы купили курицу-гриль, то косточки с остатками мяса и кожу можно сварить, превратив в бульон для будущего супа, а черстый хлеб высушить и перемолоть, получив панировочные сухарики — их, кстати, можно добавлять в суп-пюре для того, чтобы загустить его.
Использовать глутамат натрия
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Глутамат натрия, если не есть его ложками, считается безопасным для здоровья. Он производится путем ферментации натуральных ингридиентов, таких как крахмал, сахарная свекла и сахарный тростник и придает блюдам пикантный вкус. Шеф-повара не стесняются использовать его в приготовлении своих кулинарных шедевров, и вы тоже можете попробовать.
Глутамат натрия также может помочь вам сократить количество соли, не делая блюдо пресным. Его можно добавлять в супы, соусы, блюда из мяса, рыбы и овощей — в общем, везде. Половинки чайной ложки достаточно для того, чтобы приготовить еду на 4-6 человек, а купить его можно, например, в магазине азиатской еды.
Использовать пищевую соду для приготовления мяса
Обработка мяса и птицы пищевой содой перед приготовлением делает волокна мягче и нежнее. Этот процесс называется «вельветирование». Сырые кусочки мяса или курицы нужно посыпать содой, перемешать и оставить на полчаса. Затем вымыть, промокнуть излишки воды и можно готовить!
Освежить подсыхающий хлеб
Вчерашний хлеб можно положить в бумажный пакет, сбрызнуть его водой и поместить в духовку на среднем огне — он снова станет как свежий!
Правильно размораживать мясо, рыбу и птицу
Не стоит размораживать мясо, рыбу и птицу при комнатной температуре: если они находятся без холодильника больше 2-х часов, это может привести к размножению бактерий.
Не нужно ускорять процесс, помещая замороженные продукты под горячую воду — температура выше 40 градусов способствует развитию бактерий, а тонкие части могут еще и сварится по краям.
Размораживание мяса в микроволновке — тоже не лучший вариант. Да, на ней есть такая кнопочка, но так вы можете погубить свой стейк — он станет жестким и резиновым.
Лучше за день перед приготовлением оставить их на ночь в холодильнике — так они разморозятся равномерно и безопасно.
Использовать щетку
Независимо от того, моете ли вы посуду руками или в посудомойке, счищайте пищевые остатки с тарелок не руками, а щеткой на длинной ручке — это быстрее, приятнее, да и посудомойка будет целее.
Легко убрать мусор
Чтобы постоянно не бегать к мусорному ведру во время готовки, используйте для уборки пищевых отходов металлическую миску и скребок: это сэкономит время и позволит постоянно сохранять вашу рабочую поверхность в чистоте.
Приклеить держатель для губки в раковину
Губка возле раковины оставляет мокрые следы, да и выглядит не особенно эстетично. Ситуацию исправит копеечный держатель, наклеенный на боковую стенку раковины — вода с губки стекает прямо в нее, да и губка быстрее высыхает, не давая шанса бактериям.
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