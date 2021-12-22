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Почему необходимо завести собаку для ребенка

Все родители хотят, чтобы их ребёнок вырос полноценной личностью, был здоровым и отлично умел общаться с другими людьми.

И собака в доме способна внести весомый вклад в воспитание маленького человека. Лучший друг создаст благоприятную атмосферу для счастливого и уверенного в себе малыша.

Почему необходимо завести собаку для ребенка

1. Детки, которые живут в одном доме с собаками, меньше болеют.


Пребывание в одном доме с собакой повышает иммунитет детей любого возраста. Согласно исследованиям, дети, которые находятся в обществе собаки, гораздо меньше болеют респираторными и другими инфекционными заболеваниями.

Микробы, живущие на собаке, творят чудо — они стимулируют защитные силы детского организма.

2. Собака дарит уверенность в себе.


Почему необходимо завести собаку для ребенка

Ответственность по уходу за живым существом делает детей уверенными в собственных силах, забота о другом воспитывает характер. Ребенок будет чувствовать свою важность, ведь от него зависит жизнь питомца.

Хорошая идея — учить ребенка читать вместе с собакой. Некоторые дети стесняются читать вслух, чтобы их слышали другие, но прочесть любимую сказку любимой собаке никто не откажется!

3. Собака в доме — это борьба с аллергией и астмой.


Почему необходимо завести собаку для ребенка

Присутствие собаки в доме помогает справиться даже с такими детскими бедами, как аллергия и астма.
Это происходит благодаря чудодейственному повышению иммунитета, о котором сказано выше.

4. Собака помогает укрепить сердечно-сосудистую систему.


Почему необходимо завести собаку для ребенка

Владельцы собак меньше подвержены стрессам. Лаская собаку, хозяин автоматически укрепляет свою сердечно-сосудистую систему, ведь артериальное давление снижается во время общения с любимцем, нервная система отдыхает.

5. Собака дарит активный образ жизни.


Почему необходимо завести собаку для ребенка

Собака способствует прививанию любви к подвижному образу жизни у ребенка. Прогулки и пробежки с собакой — бесценны для физического здоровья ребенка!

6. Собака — лучший друг для детей с аутизмом.


Почему необходимо завести собаку для ребенка

Собаки создают комфортную обстановку даже для очень беспокойных деток с аутизмом, для гиперактивных детей, помогают справиться с синдромом рассеянного внимания.

7. Собака укрепляет семью!


Почему необходимо завести собаку для ребенка

Ухаживая, играя, гуляя с собакой вместе, все члены семьи становятся более дружными, укрепляются родственные связи.

8. Собака приучает к режиму дня


Почему необходимо завести собаку для ребенка

Собака приучает ребенка к режиму дня. Дисциплина и упорядоченнность приходят вместе с появлением собаки. Отличное решение для всех несобранных школьников!

9. Собака учит общению.


Почему необходимо завести собаку для ребенка

Общаясь с собакой, дети учатся общаться с другими людьми! Если ты хочешь, чтобы у ребенка были очень развиты коммуникативные и социальные навыки, подари ему щенка.

10. Собака — настоящий друг!


Почему необходимо завести собаку для ребенка

Собака учит детей любить, так как сама она отдает свою любовь совершенно бескорыстно. Ребенок чувствует себя любимым, нужным с детства, потому в будущем сможет дарить свою любовь окружающим.

11. Собака приучает ребёнка к труду.


Почему необходимо завести собаку для ребенка

Трудолюбие прививается с детства, и собака очень позитивно влияет на это качество. Чтобы ухаживать за мохнатым любимцем, нужно прикладывать усилия.

12. Собака — это счастье!


Почему необходимо завести собаку для ребенка

Играя с собакой, ребенок познает настоящее счастье! Одной только этой причины достаточно, чтобы поселить четырехлапое чудо у себя дома.

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