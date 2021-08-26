Почему юбка была политическим заявлениям, а разъяснять плакаты шли только сильные духом

Большевики и женский вопрос

Александра Коллонтай стала первой в России женщиной на должности министра. Она была комиссаром социального обеспечения. Все наши социальные службы растут оттуда.

Стоит месяцок пожить без водопровода, канализации и потрошённых бройлеров, и сразу понимаешь, почему женщины прошлого ассоциировали кухню только с рабством.

Плакаты и брошюры

Легко сказать, строй новый быт.

Плакаты двадцатых оскорбляли чувства верующих.

Во многом освобождение женщины было именно результатом усилия самих женщин. Прямо как Ленин завещал. Потому что выпустить законы - это мало, кто бы их ещё соблюдать начал.

Комиссары и комитеты

Первый съезд женщин-работниц в Кремле, 1927 год.

Картина Ивана Куликова.

Мода — это политическое

Картина Георгия Ряжского.

Многие женщины двадцатых знали, с какого конца берутся за оружие. Они или участвовали в событиях Гражданской войны, или входили в отряды милиции. Вооружали и агитаторок с комиссарками.