Как сбросить пару лишних кило без страданий, или 8 необычных вещей, которые влияют на рацион питания

Даже незначительные факторы могут существенно повлиять на голод. /Фото: obzor.lt

1. Газировка пробуждает аппетит

Чтобы съесть меньше еды, лучше выбирать воду, а не газированные напитки. /Фото: i0.wp.com

2. Голодовка — не выход

На протяжении дня желательно, чтобы под рукой всегда была вода, на время утоляющая голод. /Фото: hotimsk.by

3. Предварительные занятия

С помощью занятий спортом можно управлять своим голодом. /Фото: evaportal.com.ua

4. Одежда, соответствующая голоду

Надев красную одежду, можно уменьшить свою решимость в соблюдении диеты. /Фото: pret-a-portal.by

5. Алкоголь перепрограммирует мозг

Согласно другим научным исследованиям, на усиление голода также действует алкоголь. /Фото: cdn.foodism.co.uk

6. Телевизор и еда

Просмотр видео и фильмов заставляет потреблять больше калорий. /Фото: docplayer.pl

7. Клетчатка и правильный выбор еды

Разные продукты усваиваются более быстро или медленно. /Фото: growfood.pro

8. Обед с другом

Если хочешь съесть больше, возьми с собой друга. /Фото: gnomip.gr