Какие тайны оставила после себя цивилизация Наска

Действительно, когда речь заходит от загадочной цивилизации Наска мы все вспоминаем знаменитые геоглифы — огромные рисунки, знаки и символы в пустыне, которые можно разглядеть только с неба.

А ведь этот высокоцивилизованный народ оставил после себя множество тайн. И знаменитые геоглифы Наска – лишь одна из таких загадок.

КОМУ ПОДАВАЛИ ЭТИ ЗНАКИ?

Широкую известность эта культура получила после того, как в пустыне Наска были обнаружены линии и рисунки. Рисунки на плато простираются на десятки километров. Можно увидеть тысячи линий, сотни геометрических фигур и десятки нарисованных живых существ (птицу, паука, обезьяну и т.д.).

Гигантские линии – это по сути траншеи шириной около полутора метров и глубиной метр-полтора. Судя по всему, изображения «рисовали» в разные годы, поскольку некоторые линии перекрывают друг друга, то есть явно были нанесены поверх старых.

Каким образом и для чего нанес эти гигантские изображения древний народ, живший на территории современного государства Перу 1100 – 1700 лет назад? Неизвестно. Кроме совсем уж фантастической версии об инопланетянах, для которых якобы все это и затевалось, есть гипотезы о том, что это были ритуальные рисунки, что это некий древний звездный календарь, что наска каким-то образом могли подниматься в воздух.

ТАЙНА ПОДЗЕМНЫХ АКВЕДУКОВ

В любом случае, всё это очень загадочно. Впрочем, есть и другие удивительные факты об этой индейской культуре.

Обнаруженные в пустыне гигантские воронки для подачи воды уходят на несколько метров вглубь земли. Их называют акведуками (хотя при упоминании этого слова мы привыкли представлять совсем другое), и они чем-то напоминают древние индийские ступенчатые колодцы. Их объединяет одно: и в Индии, и на земле Наска сооружения использовались как источник воды. Но, в отличие от колодцев, принцип здесь другой.

Глубоко под землей течет небольшая река. По спиралевидной дорожке жители этого засушливого края спускались в жерло воронки, в котором находится отверстие чтобы набрать воду из подземной реки. Интересная идея, правда?

Кстати, большая часть из обнаруженных в этих краях 36 акведуков, называемых «пукиос», до сих пор функционирует. Это по сути подземный водоканал.

Однако не все согласны, что у этих акведуков исключительно практическое предназначение. Число витков у каждой воронки разное, диаметр – тоже. Некоторые видят в их варьировании и расположении тайный сакральный смысл, который знали люди наска, но, увы, унесли с собой в вечность. Другие же верят, что такая воронка символизирует начало жизни и то материнское место, откуда человек появляется на свет. Согласно поверью, спуститься к воде, погрузиться в нее, а потом подняться обратно – это все равно что вернуться к истоку своей жизни и родиться заново. Мол, теперь можно начать жизнь с чистого листа.

Закат культуры Наска и последующее исчезновение, вероятно, вызван постоянными засухами из-за феномена течения Эль Ниньо, которому подвержено побережье Перу, даже в большей степени, вторжениями и конфликтами с соседними этническими группами.

НЕВЕРОЯТНЫЙ ТЕКСТИЛЬ

Текстильные изделия, которые изготавливали представители культуры Наска, считаются одними из самых совершенных в древнем Перу. Даже современных мастериц поражает разнообразие техник, стилей. Это ремесло постоянно совершенствовалось.

Она из особенностей текстиля наска – вышивка в виде выступающего рисунка. Узоры на тканях очень разнообразны: тут можно увидеть и мифических существ, и геометрические узоры. Интересно, что при взгляде с разных углов рисунок смотрелся по-своему. Более поздние текстильные работы очень абстрактны, что прибавляет изображениям загадочности.

Ткань изготавливали из хлопка пима, собранного на побережье, при этом мастерицы использовали ткацкие станки. Дизайн дополняли шерстью лам, викуний, альпак, а также перьями.

МИФИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

И на изделиях, сотканных из цветных перьев, и на глиняных сосудах жителей Наска часто изображались мифические существа. Считается, что эти «фантастические твари» играли в этой культуре роль богов, которых нужно было непременно задобрить.

Некоторые любители мистики считают, что такими мифическими существами наска считали инопланетян, которые якобы держали с ними связь.

Поражают свой сложностью и абстрактные узоры мастеров наска, в которых также некоторые видят некий шифр. Как быто ни было, можно сказать одно: изделия, изготовленные наска, выполнены очень профессионально, а изображения на них выглядят столь необычно, что мастерству и фантазии древних мастеров дивятся современные ремесленники.