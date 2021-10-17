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Какие тайны оставила после себя цивилизация Наска

Какие тайны оставила после себя цивилизация Наска

Какие тайны оставила после себя цивилизация Наска

Действительно, когда речь заходит от загадочной цивилизации Наска мы все вспоминаем знаменитые геоглифы — огромные рисунки, знаки и символы в пустыне, которые можно разглядеть только с неба.

А ведь этот высокоцивилизованный народ оставил после себя множество тайн. И знаменитые геоглифы Наска – лишь одна из таких загадок.

КОМУ ПОДАВАЛИ ЭТИ ЗНАКИ?

Широкую известность эта культура получила после того, как в пустыне Наска были обнаружены линии и рисунки. Рисунки на плато простираются на десятки километров. Можно увидеть тысячи линий, сотни геометрических фигур и десятки нарисованных живых существ (птицу, паука, обезьяну и т.д.).

Геоглифы. Одна из загадок культуры Наска.

Гигантские линии – это по сути траншеи шириной около полутора метров и глубиной метр-полтора. Судя по всему, изображения «рисовали» в разные годы, поскольку некоторые линии перекрывают друг друга, то есть явно были нанесены поверх старых.

Загадка культуры Наска. /Фото:topvoyager.com

Каким образом и для чего нанес эти гигантские изображения древний народ, живший на территории современного государства Перу 1100 – 1700 лет назад? Неизвестно. Кроме совсем уж фантастической версии об инопланетянах, для которых якобы все это и затевалось, есть гипотезы о том, что это были ритуальные рисунки, что это некий древний звездный календарь, что наска каким-то образом могли подниматься в воздух.

В любом случае, всё это очень загадочно. Впрочем, есть и другие удивительные факты об этой индейской культуре.

ТАЙНА ПОДЗЕМНЫХ АКВЕДУКОВ

Обнаруженные в пустыне гигантские воронки для подачи воды уходят на несколько метров вглубь земли. Их называют акведуками (хотя при упоминании этого слова мы привыкли представлять совсем другое), и они чем-то напоминают древние индийские ступенчатые колодцы. Их объединяет одно: и в Индии, и на земле Наска сооружения использовались как источник воды. Но, в отличие от колодцев, принцип здесь другой.

Древние индейцы знали, как организовать систему подачи воды.

Глубоко под землей течет небольшая река. По спиралевидной дорожке жители этого засушливого края спускались в жерло воронки, в котором находится отверстие чтобы набрать воду из подземной реки. Интересная идея, правда?

Акведуки Наска. Вид с неба.

Кстати, большая часть из обнаруженных в этих краях 36 акведуков, называемых «пукиос», до сих пор функционирует. Это по сути подземный водоканал.

Однако не все согласны, что у этих акведуков исключительно практическое предназначение. Число витков у каждой воронки разное, диаметр – тоже. Некоторые видят в их варьировании и расположении тайный сакральный смысл, который знали люди наска, но, увы, унесли с собой в вечность. Другие же верят, что такая воронка символизирует начало жизни и то материнское место, откуда человек появляется на свет. Согласно поверью, спуститься к воде, погрузиться в нее, а потом подняться обратно – это все равно что вернуться к истоку своей жизни и родиться заново. Мол, теперь можно начать жизнь с чистого листа.

Один из акведуков Наска.

Закат культуры Наска и последующее исчезновение, вероятно, вызван постоянными засухами из-за феномена течения Эль Ниньо, которому подвержено побережье Перу, даже в большей степени, вторжениями и конфликтами с соседними этническими группами.

НЕВЕРОЯТНЫЙ ТЕКСТИЛЬ

Текстильные изделия, которые изготавливали представители культуры Наска, считаются одними из самых совершенных в древнем Перу. Даже современных мастериц поражает разнообразие техник, стилей. Это ремесло постоянно совершенствовалось.

Текстиль Наска с его загадочными узорами.

Она из особенностей текстиля наска – вышивка в виде выступающего рисунка. Узоры на тканях очень разнообразны: тут можно увидеть и мифических существ, и геометрические узоры. Интересно, что при взгляде с разных углов рисунок смотрелся по-своему. Более поздние текстильные работы очень абстрактны, что прибавляет изображениям загадочности.

Замысловатые узоры древних индейцев. /Фото:latinamericanstudies.org

Ткань изготавливали из хлопка пима, собранного на побережье, при этом мастерицы использовали ткацкие станки. Дизайн дополняли шерстью лам, викуний, альпак, а также перьями.

В каждый узор на ткани наска закладывали особый смысл.

Ткань с добавлением перьев.

МИФИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

И на изделиях, сотканных из цветных перьев, и на глиняных сосудах жителей Наска часто изображались мифические существа. Считается, что эти «фантастические твари» играли в этой культуре роль богов, которых нужно было непременно задобрить.

Глиняное изделие с мифическим персонажем.

Некоторые любители мистики считают, что такими мифическими существами наска считали инопланетян, которые якобы держали с ними связь.

Сосуды работы мастеров наска.

Поражают свой сложностью и абстрактные узоры мастеров наска, в которых также некоторые видят некий шифр. Как быто ни было, можно сказать одно: изделия, изготовленные наска, выполнены очень профессионально, а изображения на них выглядят столь необычно, что мастерству и фантазии древних мастеров дивятся современные ремесленники.

 

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