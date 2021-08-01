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15 уморительных кадров, которые подредактировал сам Случай


Фотографии, которые отредактировала сама жизнь.

Фотографии, которые отредактировала сама жизнь.

Как известно, самые забавные и трогательные фотографии получаются совершенно случайно. Неподдельные эмоции тех, кто оказался в кадре, понравятся любому. Мы собрали 15 уморительных кадров, которые подредактировал сам случай.

1. «А бабушке идет эта бабочка!»


Когда бабочка к лицу. | Фото: BAOMOI.COM.

Когда бабочка к лицу. | Фото: BAOMOI.COM.

 

2. «Парень, твоя прическа такая обыденная и совсем не модная!»


У Novate.ru только два варианта: либо это попугай-парикмахер, либо он вьет гнездо.| Фото: Imgur.

У Novate.ru только два варианта: либо это попугай-парикмахер, либо он вьет гнездо.| Фото: Imgur.

 

3. Этой фотографии явно не хватало динамики


Это была бы очень скучная туристическая фотография, если бы... | Фото: Ёк-макарЁк.

Это была бы очень скучная туристическая фотография, если бы... | Фото: Ёк-макарЁк.

 

4. «Я не могу поверить, хозяин на моих глазах целует другую собаку!»


По мнению Novate.ru, именно так выглядит отчаяние. | Фото: Megasvet.

По мнению Novate.ru, именно так выглядит отчаяние. | Фото: Megasvet.

 

5. Вот это шутка будет!


Сюрприз исподтишка! | Фото: homad.ru.

Сюрприз исподтишка! | Фото: homad.ru.

 

6. «Дай куснуть, тебе что жалко?»


15 уморительных кадров, которые подредактировал сам Случай

«А мороженое ничего...» | Фото: Caak.mn.

 

7. «Мокрая одежда - неотъемлемая часть наблюдения за морем!»


Заодно и покупались. | Фото: WSTale.com.

Заодно и покупались. | Фото: WSTale.com.

 

8. «Кому сто килограммов счастья?»


15 уморительных кадров, которые подредактировал сам Случай

«Я водяной, я водяной!» | Фото: tinmoi24.vn.

 

9. «Эта голова куда лучше прежней!»


Лицом не вышел, чтобы фотографироваться! | Фото: homad.ru.

Лицом не вышел, чтобы фотографироваться! | Фото: homad.ru.

 

10. Может мишки и не умеют улыбаться, но, похоже, умеют дружить...


Трогательный момент. | Фото: Pinterest.

Трогательный момент. | Фото: Pinterest.

 

11. Вот, как надо радоваться на свадьбе!


Просто я в приподнятом настроении. | Фото: Imglogy.com.

Просто я в приподнятом настроении. | Фото: Imglogy.com.

 

12. «Как будто с меня писали...»


Просто так совпало! | Фото: homad.ru.

Просто так совпало! | Фото: homad.ru.

 

13. «Да, это я съел коноплю и ни капли не жалею!»


15 уморительных кадров, которые подредактировал сам Случай

«Так и запишите: преступник улыбается и совершенно не раскаивается!» | Фото: Imglogy.com.

 

14. «Это был очень познавательный день....»


15 уморительных кадров, которые подредактировал сам Случай

«Это однозначно самочка!» | Фото: Pinterest.

 

15. «Мое первое селфи!»


15 уморительных кадров, которые подредактировал сам Случай

«Все это делают и я хочу!» | Фото: Pinterest.

 

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15 уморительных кадров, которые подредактировал сам Случай

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15 уморительных кадров, которые подредактировал сам СлучайПодписаться на мой Instagram
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