Фотографии, которые отредактировала сама жизнь.
Как известно, самые забавные и трогательные фотографии получаются совершенно случайно. Неподдельные эмоции тех, кто оказался в кадре, понравятся любому. Мы собрали 15 уморительных кадров, которые подредактировал сам случай.
1. «А бабушке идет эта бабочка!»
Когда бабочка к лицу. | Фото: BAOMOI.COM.
2. «Парень, твоя прическа такая обыденная и совсем не модная!»
У Novate.ru только два варианта: либо это попугай-парикмахер, либо он вьет гнездо.| Фото: Imgur.
3. Этой фотографии явно не хватало динамики
Это была бы очень скучная туристическая фотография, если бы... | Фото: Ёк-макарЁк.
4. «Я не могу поверить, хозяин на моих глазах целует другую собаку!»
По мнению Novate.ru, именно так выглядит отчаяние. | Фото: Megasvet.
5. Вот это шутка будет!
Сюрприз исподтишка! | Фото: homad.ru.
6. «Дай куснуть, тебе что жалко?»
«А мороженое ничего...» | Фото: Caak.mn.
7. «Мокрая одежда - неотъемлемая часть наблюдения за морем!»
Заодно и покупались. | Фото: WSTale.com.
8. «Кому сто килограммов счастья?»
«Я водяной, я водяной!» | Фото: tinmoi24.vn.
9. «Эта голова куда лучше прежней!»
Лицом не вышел, чтобы фотографироваться! | Фото: homad.ru.
10. Может мишки и не умеют улыбаться, но, похоже, умеют дружить...
Трогательный момент. | Фото: Pinterest.
11. Вот, как надо радоваться на свадьбе!
Просто я в приподнятом настроении. | Фото: Imglogy.com.
12. «Как будто с меня писали...»
Просто так совпало! | Фото: homad.ru.
13. «Да, это я съел коноплю и ни капли не жалею!»
«Так и запишите: преступник улыбается и совершенно не раскаивается!» | Фото: Imglogy.com.
14. «Это был очень познавательный день....»
«Это однозначно самочка!» | Фото: Pinterest.
15. «Мое первое селфи!»
«Все это делают и я хочу!» | Фото: Pinterest.
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