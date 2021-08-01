15 уморительных кадров, которые подредактировал сам Случай

Фотографии, которые отредактировала сама жизнь.

1. «А бабушке идет эта бабочка!»

Когда бабочка к лицу. | Фото: BAOMOI.COM.

2. «Парень, твоя прическа такая обыденная и совсем не модная!»

У Novate.ru только два варианта: либо это попугай-парикмахер, либо он вьет гнездо.| Фото: Imgur.

3. Этой фотографии явно не хватало динамики

Это была бы очень скучная туристическая фотография , если бы... | Фото: Ёк-макарЁк.

4. «Я не могу поверить, хозяин на моих глазах целует другую собаку!»

По мнению Novate.ru, именно так выглядит отчаяние. | Фото: Megasvet.

5. Вот это шутка будет!

Сюрприз исподтишка! | Фото: homad.ru.

6. «Дай куснуть, тебе что жалко?»

«А мороженое ничего...» | Фото: Caak.mn.

7. «Мокрая одежда - неотъемлемая часть наблюдения за морем!»

Заодно и покупались. | Фото: WSTale.com.

8. «Кому сто килограммов счастья?»

«Я водяной, я водяной!» | Фото: tinmoi24.vn.

9. «Эта голова куда лучше прежней!»

Лицом не вышел , чтобы фотографироваться! | Фото: homad.ru.

10. Может мишки и не умеют улыбаться, но, похоже, умеют дружить...

Трогательный момент. | Фото: Pinterest.

11. Вот, как надо радоваться на свадьбе!

Просто я в приподнятом настроении. | Фото: Imglogy.com.

12. «Как будто с меня писали...»

Просто так совпало! | Фото: homad.ru.

13. «Да, это я съел коноплю и ни капли не жалею!»

«Так и запишите: преступник улыбается и совершенно не раскаивается!» | Фото: Imglogy.com.

14. «Это был очень познавательный день....»

«Это однозначно самочка!» | Фото: Pinterest.

15. «Мое первое селфи!»

«Все это делают и я хочу!» | Фото: Pinterest.

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