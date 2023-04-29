Ацтеки, майя, инки: Быстрый гид, который научит их различать

Ацтеки, майя, инки: Быстрый гид, чтобы научиться их различать.
Коренные американские цивилизации не слишком внимательно рассматривают в школе, и в результате от уроков о них в голове - сплошная каша, и мало кто сможет вспомнить, чем отличалась империя инков от королевств Майя. Вот вам памятка, после которой уже невозможно путаться.
Ацтеки:
- их предки пришли примерно с территории США, а потомки, похоже, постоянно стремятся назад;
- жили в Мексике и звали себя мешика;
- собственно говоря, составляющие ацтеков народы до сих пор живы;
- в их языках развиты особые формы вежливости, оставшиеся со времён императоров и придворных;
- императоров избирали и низлагали;
- много слов с "тль" на конце;
- письменность была похожа на древнеегипетские;
- строили искусственные острова и пирамиды;
- в страну мёртвых провожал бог с собачьей головой;
Ацтеки пили много какао.
- у них некогда правил бог, который запрещал приносить иные жертвы, чем бабочки и колибри, но помогло ненадолго;
- уважали майя как очень грамотный народ;
- любили пирсинг и украшения;
- после завоевания испанцами сели переписывать старые документы испанским буквами, потому что должен быть порядок;
- подарили нам слова "авокадо", "чили", "какао", "шоколад" и "томат";
- знали колесо, но не пользовались;
- ели собачек и насекомых;
- женщине в родах давали обезболивающее;
- всё время воевали и везде строили дороги;
- первые придумали вдоль всех дорог поставить общественные туалеты;
- раб мог в суде оспорить право хозяина на владение, если приводил доказательства жестокого обращения, и тогда становился свободным;
- рабыня становилась свободной, если рожала от хозяина;
- рабов нельзя было продавать без их согласия;
- у них были школы, похожие на училища и гимназии;
- любили приносить кровавые жертвы;
- все воины должны были уметь слагать стихи.
Кодекс майя.
Майя:
- создали календарь, из-за которого в 2012 году все ждали конца света;
- жили южнее ацтеков;
- их государство пало задолго до прихода испанцев;
- тоже строили пирамиды;
- оставили развалины тысячи городов;
- майя правили королевские династии;
- в девятнадцатом веке подняли большое восстание, которое Мексика очень долго подавляла;
- оставили много текстов на камне;
- использовали слоговое письмо и двадцатеричную систему счёта;
- знали ноль;
- практиковали ритуальные кровопускания;
- тоже очень любили приносить человеческие жертвы;
- были страшными педантами;
- мэров выбирали голосованием;
- знали обработку железа;
- всё время воевали друг с другом;
- делали складные книги с богатыми разноцветными иллюстрациями;
- сотни оставшихся после майя книг в нечитаемом состоянии.
Инки были суровее и майя, и ацтеков.
Инки:
- на самом деле кечуа;
- живут в Перу;
- ламы - это у них;
- до европейцев их государство было тоталитарным, но социальным - инвалидов обеспечивали работой, молодые семьи - жильём;
- обожают радужный флаг, ходят с радужным флагом, делают одежду и ленты в виде радужного флага - таков был флаг правящей династии;
- знатных мальчиков учили ткать;
- писали слова и числа узелками на верёвочках;
- пользовались антибиотиками естественного происхождения;
- запрещали матерям обнимать младенцев;
- если ребёнка приносили в жертву, ему давали наркотик и отправляли безболезненно замерзать в горы;
- в правящей династии братья женились на сёстрах;
- император делал инъекции в нос, чтобы его увеличить и выглядеть важным;
- убивали за воровство;
- внутренней торговли не было, было государственное распределение;
- для оплаты при внешней торговле использовались медные топоры;
- создали отлично работающую почтовую систему;
- знали бронзу, не признавал мебель;
- в двадцатом веке певицей мировой известности стала официально признанная принцесса инков Има Сумак.
Текст: Лилит Мазикина.
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