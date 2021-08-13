Развенчиваем мифы о правильном питании: стереотипы, которые пора забыть

Правильное питание – устойчивый тренд последних лет. Причины, по которым люди меняют свои пищевые привычки, различны. Кто-то внезапно обнаруживает, что любимые джинсы стали малы и хочет сбросить пяток килограмм, кто-то хочет привести вес в порядок, чтобы облегчить течение болезни или предупредить ее возникновение. В любом случае стремление к правильному питанию похвально. Но что оно собой представляет, каждый человек понимает по-своему. Любое популярное явление быстро обрастает мифами, и правильное питание тоже не стало исключением.
1. Макароны и картошка вредны для фигуры
Паста с овощным соусом – один из компонентов правильного питания. /Фото: reise-zikaden.de
Очень многие люди, решившие питаться правильно, отказываются от картофеля и макаронных изделий. Но большинство отечественных диетологов считает такой шаг ошибкой. Углеводы важны для сбалансированного питания, они заряжают организм энергией. Здесь главное выбирать правильные углеводы. Они бывают быстрые и медленные, в зависимости от скорости усвоения. И если первые вызывают резкий скачок сахара в крови и легко превращаются в жировые отложения, то вторые усваиваются сложнее, дольше поддерживая чувство сытости и не откладываясь на боках. Макароны из твердых сортов пшеницы как раз являются источником медленных углеводов.
Картофель, запеченный в мундире, сохраняет максимум полезных свойств. /Фото: recipethis.com
Что касается картофеля, то это не настолько страшный продукт, как кажется, если правильно употреблять. Его лучше всего варить или запекать, а если еще и в мундире, то полезных веществ сохранится гораздо больше. Вот от жареной картошки или приготовленной в виде пюре придется отказаться.
2. Свежевыжатые соки полезны для здоровья
Свежевыжатые соки натощак – «залп» по здоровью. /Фото: healthxchange.sg
У абсолютного большинства людей стакан свежевыжатого сока прочно ассоциируется со здоровым питанием. На редкость живучий миф, навязанный рекламой. Самое печальное то, что свежевыжатый сок вместо пользы чаще наносит вред здоровью. Выпитый натощак, он раздражает слизистую желудка и кишечника, что может привести к гастриту, холециститу, панкреатиту и другим заболеваниям. Кроме того, в соке высокая концентрация фруктозы, которая в жидкой форме мгновенно поступает в кровь, нанося инсулиновый удар. Это может вызвать развитие диабета второго типа.
Фруктовое пюре правильно усваивается. /Фото: lesucre-prod.s3.amazonaws.com
Как же так получается, что фрукты полезны, а соки нет? Все дело в клетчатке. Она помогает правильно переваривать продукт. Самое продуктивное – это отжать сок, затем смешать со жмыхом и потом съесть. Хитрость в том, что фрукты и овощи легче употреблять в пюреобразной форме, их не надо жевать. А клетчатка обеспечит медленное усвоение сахаров, что защитит от инсулинового удара.
Жир вреден и от него набирают вес
Ненасыщенные жиры в умеренном количестве полезны для организма. /Фото: i.medyafaresi.com
Самую демоническую репутацию у сторонников правильного питания заработали жиры, которые считаются «убийцами» фигуры и здоровья. Их полностью исключают из рациона, переходя на обезжиренные продукты. Это в корне неверный подход. Жиры необходимы для правильного функционирования организма. Они активно участвуют в создании новых клеток мозга, и их недостаток приводит к проблемам с памятью. Вопрос только в том, какие именно жиры полезны, так как они бывают разные. Транс-жиры (фастфуд, картофель фри, чипсы) однозначно вредны.
А вот ненасыщенные жиры, которыми богаты оливковое масло, авокадо, орехи, рыба, в умеренном количестве полезны для организма.
Обезжиренные продукты могут принести больше вреда, чем пользы. /Фото: cdn.mydin.com.my
Особенную осторожность нужно проявлять с обезжиренными продуктами. Для улучшения вкуса производители включают в рецептуру сахар, ароматизаторы и другие добавки. Кроме того, многие люди попадают в психологическую ловушку. Они полагают, что раз продукты обезжиренные, то можно позволить себе больше. В результате переедают и получают больше калорий, чем было бы при потреблении жирных аналогов.
4. Сладости необходимы для работы мозга
Сладкие десерты – кратковременный «допинг», оседающий на боках. /Фото: pjponline.com
Еще один распространенный стереотип: сладкое полезно для работы мозга. На самом деле это коммерческий миф, и сахар абсолютно не нужен нашему организму. Это просто своеобразный способ отдохнуть от работы. Кто-то курит, а кто-то пьет чай со сладким десертом. Сахар действительно работает как допинг, но кратковременно. Минут через 40-60 возникает легкое состояние усталости, понижается работоспособность и снова хочется выпить еще чашечку с конфетой или печеньем. Подстегивая себя таким «допингом» при мозговых штурмах, например во время сдачи сессии, есть большой шанс набрать лишний вес.
Организм человека прекрасно живет без сахара. /Фото: abc.net.au
Каждая ложка сахара в чашке чая или кофе наносит удар по поджелудочной железе, и с каждым разом ей все тяжелее справляться с последствиями. А вот со сложными углеводами у организма любовь и взаимопонимание. Поэтому достаточно регулярно правильно питаться, и не будет проблем с сохранением концентрации в стрессовый период.
5. Черный хлеб полезнее белого
Черный хлеб по калорийности не уступает белому. /Фото: marions-kochbuch.de
Белая булка в здоровый рацион точно не вписывается, но почему туда внесли черный хлеб? Его делают преимущественно из смеси ржаной и пшеничной муки, но и та и другая – высшего сорта, и их калорийность практически идентична. А темный цвет такой буханке придает карамельный краситель. В чем тогда польза именно черного хлеба? На самом деле при выборе буханки обращать внимание нужно не на ее цвет, а на то, как обработано зерно. Наиболее полезен хлеб из муки грубого помола, с отрубями и цельнозерновой.
Наиболее полезен хлеб из цельнозерновой муки. /Фото: images.kitchenstories.io
Часто возникает вопрос, стоит ли вообще есть хлеб при здоровом питании, если стоит задача еще и похудеть. Смотря как его употреблять. Если съесть кусок хлеба перед тренировкой, то углеводы зарядят энергией, которая вся останется в спортзале. Если же прилечь на диван перед телевизором, углеводы осядут на боках.
6. Шоколад вреден для фигуры
В умеренных количествах шоколад очень полезный продукт. /Фото: 2.bp.blogspot.com
В перечне сладостей, опасных для фигуры, шоколад занимает лидирующие позиции. Причем, как ни парадоксально, есть десерты намного калорийнее и при этом считающиеся полезными. На самом деле шоколад полезный продукт, если соблюдать меру. Он содержит множество компонентов и благотворно влияет на организм, улучшая состояние кожи, работу сердца, умственную активность, иммунитет. Шоколад также действует как антидепрессант, поднимая настроение.
Польза шоколада зависит от количества и качества продукта. Если так и тянет съесть плитку, задумайтесь, каковы мотивы желания: голод или стремление насладиться вкусом. Шоколад лучше употреблять после полноценного приема пищи, так легче соблюсти свою норму. Самый полезный сорт – горький, содержащий как минимум, 55% какао.
Интересный факт: В Европу какао-бобы привез Христофор Колумб, но сначала на них даже не обратили внимания. Они просто «потерялись» на фоне остальных богатств Америки. Спустя 20 лет Эрнан Кортес, будучи в Мексике, попробовал оригинальный шоколадный напиток. Он настолько был восхищен вкусом, что привез зерна какао в подарок королю. Испанцы стали готовить шоколад, и долгое время держали его рецепт в секрете.
7. Мюсли полезны для здоровья
Батончик мюсли – калорийный продукт. /Фото: cdn0.woolworths.media
Если шоколад возглавляет рейтинг опасных для фигуры продуктов, то мюсли считаются очень полезными и потому малокалорийными. Еще один ложный стереотип, навязанный рекламой. Он порождает иллюзию того, что раз мюсли полезны, их можно есть без ограничений. Если вчитаться в состав батончика, можно обнаружить сахар, консерванты, патоку, ароматизаторы и другие вещества. В среднем, их калорийность составляет около 400 Ккал на 100 грамм. Это плохой вариант замены полноценной еды еще и потому, что из-за небольшого объема они не вызывают насыщение, и через какое-то время хочется съесть еще батончик.
Различные готовые завтраки на основе мюсли также содержат сахар. По настоящему полезны только сырые мюсли из цельных зерен, которые подвергались минимальной обработке и сохранили максимум полезных веществ.
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