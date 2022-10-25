Какие произведения искусства создавали в Средневековье: От украшений до впечатляющих алтарей

Предметы средневекового искусства часто поражают своей точностью, филигранным исполнением, а ещё – обилием драгоценных металлов и даже камней. Этот исторический период характеризируется появлением новых техник и особенностей произведения украшений, среди которых не только светские изделия для королей и элиты, но ещё и религиозные – реликварии, алтари и многое другое, что впечатляют даже сегодня.
Драгоценные камни в искусстве Средневековья
Пара фибул: Позолоченное серебро, инкрустированное гранатами, стеклом и эмалью. \ Фото: blog.stephens.edu.
Принято считать, что драгоценные камни в качестве украшений чаще использовались ближе к современной эпохе, однако это утверждение ошибочное. Во время раскопок часто можно было обнаружить украшения и не только, которые имели вставки из драгоценных и полудрагоценных камней, а также минералов. Их применяли как в предметах, которые символизировали власть, например, в коронах, так и в изделиях на религиозную тематику.
Слева направо: Церемониальный крест графа Людольфа. \ Подвеска, якобы принадлежавшая Карлу Великому.
Например, реликварии часто представляли собой щедро украшенные драгоценностями вместилища для важных предметов. Это было связано с тем, что паломники оставляли драгоценности и другие подношения в святилищах, которые со временем становились частью самого реликвария. Популярными в Средневековье были также и украшенные камнями кресты, поскольку считалось, будто они символизируют победу Бога на кресте над смертью.
Византийские серьги, 1492 год. \ Фото: pinterest.com.
Огранкой драгоценных камней стали заниматься ближе к позднему Средневековью. Самым популярным типом огранки считался классический кабошон, который имел округлую форму и гладкую, выпуклую поверхность с глянцевым блеском. Обработанные камни применялись для камей или инталий – двух наиболее популярных гемм (украшений) той эпохи. Камеи отличались тем, что имели выпуклый рельеф, фон на которых удалялся для создания акцента на самом рисунке. В инталиях же можно было увидеть фрагменты, которые были втоплены в саму драгоценность, а рисунок врезался в поверхность камня.
Роскошный англосаксонский плечевой браслет. \ Фото: pinterest.com.
Сегодня многим камеи могут показаться слишком простыми и даже старомодными, но в те времена они были символом роскоши и хорошего вкуса. Особенно сильно ценились украшения эллинистического периода Греции и классического – в Риме. Многие из украшений того времени получили вторую жизнь именно благодаря их применению в эпохе Возрождения и комбинации с драгоценными металлами.
Витражи, мозаики и эмали
Слева направо: Императрица Феодора, Равенна. \ Символ души — птица на византийской мозаике православного храма VI века, Херсонес.
Эти фрагменты также имеют в изобилии драгоценные металлы и камни. Впрочем, некоторые витражи состоят из цветных стекол, которые призваны лишь имитировать поверхность природного камня, однако это не мешает им оставаться настоящими произведениями искусства, поскольку они имеют схожую эстетическую и символическую функцию. К примеру, эмаль часто шла рука об руку с минералами и камнями в предметах, изготовленных в Средневековье.
Существовало немало популярных методов эмалирования, которые отличались используемыми материалами, сложностью выполнения и применялись в разные периоды времени. Некоторые техники предполагали окрашивание изображения с помощью эмали и выполнения фонового рисунка из металла, другие – имели фон, который также выполнялся из эмали, а фигуры и рисунки гравировались по металлу.
Мозаика с крестом. \ Фото: ravennantica.it.
Первые средневековые примеры эмалирования были созданы с помощью техники перегородчатой эмали. Она заключалась в создании отдельных ячеек и фрагментов из тонких пластинок золота, которые затем по отдельности заполнялись цветами. Украшения и изделия, которые были найдены в кладах Саттон-Ху, Стаффордшире, а также во время раскопок могилы короля франков Хильдерика, представляли собой лучшие образцы техники перегородчатой эмали. Они включали в себя перегородки, которые дополнялись с помощью камней граната, устанавливаемых бок о бок.
Пользовалась популярностью и ещё одна техника, которая носила название выемчатой эмали. Она позволяла использовать медь, покрытую позолотой, а также имела углубления в самом металле, которые после заполнялись порошкообразным стеклом.
Шкатулка-реликварий, Лимож, Франция, около 1200 года н.э.
Методы и техники, которые появились позже, позволяли создавать более сложные узоры и сцены, используя изогнутые поверхности и комбинируя цвета и оттенки. Эмали могли быть не только прозрачными, но и полупрозрачными. В случае, если они были полупрозрачными, то текстуры на металле, нанесенные до этого, могли создавать дополнительный световой эффект, напоминающий отблески на граненном алмазе.
Чаще всего эмалью занимались в Византии, мастера которой считались наиболее умелыми эмалистами. Но славу производства произведений искусства из эмали смог сыскать и маленький город Лимож во Франции, производивший множество предметов для массового сбыта.
Средневековые витражи. \ Фото: bing.com.
Церковные витражи в Средневековье состояли из плоских кусочков цветного стекла, каждый из которых мог иметь определенную форму, и располагался в виде рисунка, соединяемый при помощи свинца. Подобно эмалированию, в средние века витражи становились всё более сложными и изощренными.
Мозаики в то время создавались с помощью небольших кусочков разноцветного или окрашенного золотом стекла. Такие кусочки носили название «тессера», и складывались вместе, чтобы покрывать не только потолки и стены, но и полы в религиозных сооружениях и дворцах. Поскольку мозаика имела более мелкие фрагменты, это позволяло создавать тонкие, искусные и уменьшенные формы и узоры.
Заменители драгоценных камней
Мадонна с младенцем на троне, Карло Кривелли, 1470 год.
В средние века драгоценные камни становились даже частью картин. Художники часто использовали технику факсимиле, чтобы создать иллюзию, будто на полотне в действительности присутствовало золото и драгоценные или полудрагоценные камни. Такие изображения двухмерного типа стали широко распространены на панно, в мозаиках и даже в рукописях древних книг.
Зачастую драгоценные камни на картинах имитировались в нарядах монархов и религиозных лиц, где было важно подчеркнуть пышность и статусность одежд. Также имитировали блеск драгоценностей и на изображениях реликвариев или крестов. Это стало возможным благодаря применению левкаса – своего рода грунта или клея, который крепил позолоту и краску к картинам. Популярной практикой было и применение полудрагоценных камней, которые окрашивались художниками и крепились к картинам таким образом, чтобы создавать видимость настоящих драгоценностей.
Колба, Фатимидский Египет, X-XI века н.э., резной горный хрусталь.
Часто использовали в искусстве Средневековья и такой минерал, как горный хрусталь. Он ценился благодаря своей прозрачности, поскольку тогда о полностью прозрачном стекле практически не слышали. Часто в реликвариях можно было увидеть фрагменты горного хрусталя, которые украшали их изнутри.
Хрусталь использовали для сосудов для питья, а также сервировочной посуды, поскольку было широко распространено мнение, будто он мог уберечь от яда. Кувшины и фляги, сделанные из хрусталя, были диковинными предметами, которые также можно отнести к искусству ввиду их оригинальной формы и эстетических функций. В средние века также считали, что хрусталь – это оледеневшая вода, которая не способна растаять, в отличие от льда, и даже приписывали ему магические силы.
Детали Пале-дОро, Базилики Сан-Марко.
Популярность применения этого материала не исключала сложностей во время работы с ним. Самыми известными мастерами, которые использовали в своей работе хрусталь, были исламские уроженцы Египта. Именно поэтому многие христианские, европейские предметы, содержавшие в себе хрусталь, часто использовали ранее обработанные фрагменты этих мастеров, которые были сформированы и украшены в Египте. В то время религиозные деятели не видели никаких противоречий, которые помешали бы им использовать откровенно исламские предметы с часто арабскими надписями в контексте христианства.
Символика и значение драгоценных камней в Средневековье
Удивительный алмаз Шах. \ Фото: bing.com.
В древние века считалось, что драгоценные и полудрагоценные камни, в особенности алмаз, сапфир, агат, кварц и жемчуг, обладают мистическими свойствами и силами. Так называемые лапидарные манускрипты позволили глубже копнуть в особенности и характеристики, которые приписывали тому или иному минералу.
Подобно бестиарию, лапидарии приписывали драгоценностям как символические, так и псевдонаучные, а иногда и религиозные значения и смыслы. Первоисточником этих коннотаций считалась «Естественная история», написанная Плинием Старшим. Впрочем, черпали эту информацию и из трудов других писателей, например, «Книги о камнях», написанной Марбодом Реннским, а также «О минералах», созданной Альбертом Великим.
Амбон Генриха II в Ахенском соборе.
Лапидарные записи часто содержали информацию о применении камней и минералов в медицине, которые дополняли и другие их свойства. К примеру, алмазы должны были оберегать своих владельцев от безумия, а изумруды – лечить эпилепсию и проблемы с памятью, сапфиры с гранатами – приносить счастье и радость. Свойства и особенности драгоценных камней также можно встретить на страницах «Божественной комедии» Данте.
Упоминания о драгоценных камнях можно найти даже в Библии. Среди наиболее важных – сноска в Книге Откровений, где упоминалось, что Иерусалим был создан из золота, а также украшен с помощью многих видов драгоценных камней. Это стало причиной, почему так часто применялось золото и имитации минералов в витражах и мозаиках средневековой Европы на территории религиозных сооружений. Среди ярких примеров – Собор Святой Софии в Стамбуле, которая имеет мозаики из золота, а также Сент-Шапель в Париже, которая обладает массивными, широкими витражами.
Внутри часовни Сент-Шапель в Париже.
Глава аббатства Сен-Дени, аббат Сугерий, был ярым поклонником применения золота и драгоценностей при создании витражей и церковных украшений. Он зашел так далеко, что даже утверждал, будто один только взгляд на богатство украшений церкви вынуждало его паству поклоняться Господу.
Сугерий верил, что свет, полученный с помощью драгоценных камней, мог обладать божественной силой. Взяв за основу ранние теологические труды, он использовал их в качестве оправдания своих баснословных трат на строительство и украшение Сент-Дени. К сожалению, большая часть этого великолепия была утрачена во времена Французской революции, несмотря на то, что сама церковь и её витражи сохранились.
Металлы в искусстве Средневековья
Чаша - сокровище Аттарути.
Драгоценные металлы пользовались такой же популярностью, как и камни и минералы в средние века. И не удивительно, ведь их блеск и лоск нравились не только массовому покупателю, но и представителям элит, особенно, если изделия из металла были отполированы и щедро украшены. В то время большую цену имело не только сырье для производства таких предметов и украшений, но и непосредственно сама работа, требовавшая высокого уровня мастерства для создания маленьких, часто замысловатых и сложных узоров. Все это делало товары из металла престижными и востребованными. Ценилось искусно обработанное золото и серебро как классического, так и римского стиля и не только.
Курильница для благовоний конца XIII - начала XIV века.
Ювелиры средних веков предпочитали работать не только с серебром и золотом, но и медью, бронзой и другими металлами для создания роскошных предметов искусства. Медь и её сплав, чтобы придать им более изысканного вида, покрывались позолотой, которые позволяли создать иллюзию более драгоценного сырья. Предметы могли создаваться как полностью из металла, который был сплошным или полым внутри, так и иметь отдельные, украшенные пластины, что крепились к деревянному основанию. Подобные варианты можно было встретить в более поздние периоды Средневековья.
Византийская золотая подвеска крест, 500-700 гг. н.э.
Красота таких предметов зависела не только от выбора сырья, но и видов декора для украшения. Изделия, созданные для королевских семей или религиозных общин, часто украшались минералами и камнями, эмалью, слоновой костью и не только. Смешение техник и материалов было далеко не новым на то время, однако добавление раннехристианских и классических фрагментов делало изделия более престижными в глазах владельцев.
Средневековые мастера использовали несколько техник во время изготовления предметов из металла. Применялась так называемая металлопластика, когда молотом ударяли по предметам спереди, а также чеканка, когда отбивали им по задней стороне. Часто использовались штампы для литья и формы. Литье по готовым моделям состояло из нескольких этапов: в первую очередь мастер создавал объект с помощью воска, покрывал глиной и отправлял в печь до её затвердения, после чего раскаленный металл заливался в полученную форму через заранее подготовленные канавки. После того, как металл твердел, форму удаляли с готового предмета.
Слева направо: Три англосаксонских сокровища: подвеска из золота и граната с подложкой из фольги с рисунком; брошь из золота, граната, стекла и черненого диска; и подвеска из золота и граната, датируемая началом VII века н.э.
Подобная техника подразумевала собой применение формы только один раз, под конкретное изделие. Во время процесса она крошилась, ломалась и повреждалась, что делало невозможным её повторное применение. Вне зависимости от того, какую технику выбирал мастер, предметы могли быть округлыми и трехмерными или рельефными, возвышающимися над плоским фоновым изображением.
Декорирование металла
Водолей — антропоморфный или зооморфный сосуд для омовения рук в форме льва, около 1200 года н.э. \ Фото: bing.com.
После того, как металлу придавалась основная форма, мастера брались за его украшение. Зачастую использовалась гравировка, которая представляла собой процесс вырезания узоров на металле и тиснение готовых штампов, которые создавали выпуклый рисунок, а также пробивку или прокалывание предмета для формирования сквозных отверстий.
Украшения, которые имели крошечные шарики из металла, создавали с помощью метода грануляции, а из тонкой металлической проволоки – филигранью. Сплав из металла темного цвета, называемый чернью, часто применялся для создания дополнительных деталей, которые должны были резко контрастировать с серебром и золотом. Произведения искусства также могли включать узоры, созданные с помощью техники, носившей название резьбы по стружке.
Реликварий, около 1230 года н.э.
Декоративные мотивы могли быть фигурными, геометрическими или чем-то посредине. К примеру, предметы исламских мастеров обычно имели лиственные и геометрические узоры, которые сопровождались изящными надписями на арабском. Европейцы не только коллекционировали предметы в таком стиле, но и копировали их, подражая исламской роскоши и мастерству.
Предметы кельтов, англосаксов и викингов имели сложные узоры и их переплетения, а также зооморфные изображения животных. Часто они дополнялись головами или фрагментами тел зверей. Ученые, занимавшиеся изучением этих предметов, пришли к выводу, что иллюминированые рукописи, которые появились немногим позже, могли наследовать британские и древние ирландские традиции металлообработки.
Обложка Евангелия, XI век н.э.
Изделия, созданные в Западной Европе, часто предназначались для религиозного применения, а потому имели библейские сцены и мотивы, а более поздние украшения использовали детали готического стиля, например, узоры и острые геометрические формы.
Техники и характерные мотивы в предметах из металла со временем трансформировались и претерпевали изменения в зависимости от развития культуры того или иного региона, где они производились. Более поздние изделия отличались большим размером, сложными, фигуративными образами и формами.
Наиболее популярные произведения из металла
Пала дОро — алтарный образ в базилике Святого Марка. \ Фото: maquetland.com.
Большая часть сохранившихся средневековых изделий из металла носит в основном религиозный характер. Чаще всего во время раскопок находят реликварии, алтарные кресты, переплеты для рукописей, кольца и броши, а также небольшие скульптуры, изделия из бронзы, медали с монетами и не только. Были замечены и такие предметы, как оружие и доспехи, короны, купели для крещения, предметы мебели, шкатулки и даже курильницы, щедро декорированные узорами и украшениями.
Не только примерами украшения декоративными камнями, но и как наиболее популярные изделия из металла служат реликварии. Часто они имели форму вытянутого или квадратного контейнера, куда складывались важные реликвии, связанные с Иисусом и божественными персонажами. Реликвии в то время играли очень большую роль, считалось даже, что они способны творить чудеса. Церковь сооружала целые места, где можно было совершить паломничество таким реликвиям, что делало их наличие важным источником статуса и дохода самого монастыря.
Вырезка из хоровой книги, 1470-1480 годы.
Потому не удивительно, что реликварий должен был иметь причудливую форму, привлекающую внимание, впечатлять паству и демонстрировать бесспорную важность своего содержимого. Предназначался он и для сохранения реликвии в её первозданном виде, но и при этом должен был обеспечить паломникам беспрепятственный доступ к ней. Часто можно было увидеть небольшие, почти крошечные реликварии, иногда крестообразной формы, которые должно было носить уполномоченное церковью лицо, а также варианты покрупнее, которые устанавливались в соборах. Форма коробки или шкатулки была наиболее популярной, так же, как и произведение реликвария в форме тела или части тела святого.
Ещё один образец произведения искусства из металла – это переплеты для книг, о которых сохранилось мало упоминаний. Они представляли собой фрагменты или целые обложки, разработанные специально для средневековых религиозных рукописей, и часто были выдающимися и впечатляющими. Чаще всего именно книги в виде Евангелия имели такие переплеты: содержащие в себе слова Бога, они считались достойными обладать соответствующим украшением.
К сожалению, большая часть таких переплетов на сегодняшний день не сохранилась, а те, что находятся в музеях и частных коллекциях, были множество раз переделаны и дополнены мастерами. Убранство церковных алтарей также требовало предметов, изготовленных из металла. Они могли представлять собой запрестольные образы, кресты, фасады для самого алтаря и предметы, необходимые для Евхаристии, к примеру, чаши и другие сосуды. Как и в случае с реликвиями, вино и хлеб, которые использовались для религиозных таинств, были священными предметами, а потому для них требовались соответствующие сосуды.
Переносной алтарь графини Гертруды, Германия, Нижняя Саксония, около 1045 года н.э. \ Фото: bing.com.
Такие предметы производились не только отдельными мастерами для нужд церкви, но и активно жертвовались богатыми членами королевских семей, таким способом демонстрируя верность и преданность религии. В средние века золото с серебром было частым гостем на картинах, в том числе иконах и запрестольных образах, а также на рукописях. Золото часто использовали для отдельных фрагментов, например, как материал для одежды или нимба, для формирования заднего плана и фона, а также как украшение деревянных рам.
Используя слои гипса и клея, которые обеспечивали крепление сусального золота к страницам и деревянным панелям, мастера применяли итальянскую технику лепки под названием «пастилья», которая позволяла создавать выпуклые рисунки и узоры. Плоские участки же дополнительно перфорировались или обрабатывались для дальнейшего нанесения линий и фигур. При этом позолоту применяли не только для религиозных, но и светских рукописей.
Предметы из металла, которые применялись в светской жизни, часто могли быть переплавлены или проданы, как самый обычный товар, стоило только владельцу сменить свой вкус или появилась нужда в дополнительных деньгах. При этом предметы, которые были во владении церкви, сохранялись куда лучше, в отличие от коллекций, что принадлежали частным лицам. Поэтому до нашего времени сохранилось так много религиозных изделий и предметов роскоши, и так мало – тех, которые применялись в светской жизни.
Фрагменты переносного алтаря графини Гертруды.
Впрочем, христианские предметы, выполненные из металла и драгоценностей, сильно страдали от войн и религиозных волнений. Некоторые из них по сей день находятся в сокровищницах отдельных соборов, но другие были уничтожены или пропали. В особенности много вещей было утеряно во время набегов викингов на Британию, которые целенаправленно грабили именно церкви, зная, что там хранится множество ценных, дорогостоящих предметов.
Византийские же средневековые произведения искусства, которые изображали деятелей культуры и религии, были уничтожены в период иконоборства, когда церковь запретила фигуративные образы, которые применялись в контексте религии. Подобная участь не коснулась разве что исламских украшений, которые меняли своих владельцев, и теперь находятся в музеях по всему миру, давая возможность насладиться их шедевральной красотой и изяществом.
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