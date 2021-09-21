17 динамичных кадров, на которых удалось поймать момент

Запоминающиеся снимки, сделанные в нужную минуту.

1. «Что!? Желтый галстук? Ну ты меня и разозлил!»

Котик превратился в льва.

2. «Дорогой, листья надо было подкидывать, а не жестоко закидывать ими меня!»

«Кажется я увлекся!»

3. «Внимание, первый пилот готовится к экстренной посадке на лысый аэродром!»

Секунды до экстремальной посадки.

4. Редакция Novate.ru напоминает о необходимости вакцинации котов от бешенства

«Как ты могла съесть последнюю сосиску!?»

5. Кто заказывал хлеба и зрелищ!?

Фонтан из ниоткуда.

6. Вот что называется «эффектное появление»

Первое знакомство.

7. «Мальчик, не ешь котика!»

Парень из телевизора вот-вот съест кота.

8. «Девочки, куда же вы!?»

Момент сброса балласта.

9. У кого-то обед, а у кого-то последние секунд жизни...

Пищевая цепочка.

10. «Отстань от меня, противный!»

Этот шлем никогда не помогает!

11. Мамочка, а где мои ноги!?

А ноги где? Дома забыла?

12. «Свет мой, зеркальце, скажи...»

«А что, все хотят быть красивыми!»

13. «Сынок, до чего же ты докатился!»

Новое лицо.

14. «Я покажу этим металлическим птицам!»

Забавная гонка.

15. «Ладно, ладно, украшу ваш унылый снимок!»

Умилительное случайное селфи.

16. Редакция Novate.ru готова подарить ей целую упаковку сосисок

«А на что ты готов ради последней сосиски?»

17. «Эй, дорогуша, ты что-то забыла на моей руке!»

«Забери-ка свой яд, дорогая!»

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