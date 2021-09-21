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17 динамичных кадров, на которых удалось поймать момент


Запоминающиеся снимки, сделанные в нужную минуту.

Запоминающиеся снимки, сделанные в нужную минуту.

Удачный кадр поймать очень сложно. Как правило, он получается, когда ожидаешь этого меньше всего. В сегодняшнем материале собрано 17 динамичных кадров, на которых удалось остановить время. Всем хорошего просмотра!

1. «Что!? Желтый галстук? Ну ты меня и разозлил!»


Котик превратился в льва.

Котик превратился в льва.

 

2. «Дорогой, листья надо было подкидывать, а не жестоко закидывать ими меня!»


17 динамичных кадров, на которых удалось поймать момент

«Кажется я увлекся!»

 

3. «Внимание, первый пилот готовится к экстренной посадке на лысый аэродром!»


Секунды до экстремальной посадки.

Секунды до экстремальной посадки.

 

4. Редакция Novate.ru напоминает о необходимости вакцинации котов от бешенства


17 динамичных кадров, на которых удалось поймать момент

«Как ты могла съесть последнюю сосиску!?»

 

5. Кто заказывал хлеба и зрелищ!?


Фонтан из ниоткуда.

Фонтан из ниоткуда.

 

6. Вот что называется «эффектное появление»


Первое знакомство.

Первое знакомство.

 

7. «Мальчик, не ешь котика!»


Парень из телевизора вот-вот съест кота.

Парень из телевизора вот-вот съест кота.

 

8. «Девочки, куда же вы!?»


Момент сброса балласта.

Момент сброса балласта.

 

9. У кого-то обед, а у кого-то последние секунд жизни...


Пищевая цепочка.

Пищевая цепочка.

 

10. «Отстань от меня, противный!»


Этот шлем никогда не помогает!

Этот шлем никогда не помогает!

 

11. Мамочка, а где мои ноги!?


А ноги где? Дома забыла?

А ноги где? Дома забыла?

 

12. «Свет мой, зеркальце, скажи...»


17 динамичных кадров, на которых удалось поймать момент

«А что, все хотят быть красивыми!»

 

13.
«Сынок, до чего же ты докатился!»


Новое лицо.

Новое лицо.

 

14. «Я покажу этим металлическим птицам!»


Забавная гонка.

Забавная гонка.

 

15. «Ладно, ладно, украшу ваш унылый снимок!»


Умилительное случайное селфи.

Умилительное случайное селфи.

 

16. Редакция Novate.ru готова подарить ей целую упаковку сосисок


17 динамичных кадров, на которых удалось поймать момент

«А на что ты готов ради последней сосиски?»

 

17. «Эй, дорогуша, ты что-то забыла на моей руке!»


17 динамичных кадров, на которых удалось поймать момент

«Забери-ка свой яд, дорогая!»

 

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17 динамичных кадров, на которых удалось поймать момент

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17 динамичных кадров, на которых удалось поймать моментПодписаться на мой Instagram
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