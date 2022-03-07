Улыбка абсолютного зла

Казалось бы, что может быть страшного в столь простом и искреннем выражении эмоции, как улыбка? Однако, когда видишь улыбку на лице человека, который погубил не один десяток жизней, причем не без удовольствия, начинаешь задумываться, какие жуткие мысли в данный момент бродят в голове убийцы… И сразу становится как-то не по себе.
Мы собрали улыбки самых известных и безжалостных маньяков, убийц и психопатов.
Джавед Икбал
Пакистанский серийный убийца, по собственному признанию убивший около ста детей. Большинство его жертв были беспризорниками или сиротами, и именно так Икбал, как он заявил, пытался привлечь внимание общественности к тяжелым условиям, в которых жили дети. В 1999 году его арестовали. Судья приговорил его к такой же смерти, которой умерли несчастные жертвы Икбала, — его должны были повесить, расчленить, сварить в кислоте. Но маньяк совершил самоубийство в тюрьме.
Тед Банди
Американский серийный убийца, признавшийся в более чем 30 убийствах молодых женщин и девочек, точное число его жертв намного больше. Внешне Банди внушал доверие и симпатию своим будущим жертвам, поэтому получил прозвище «Харизматичный убийца». Был казнен на электрическом стуле в 1989 году.
Родни Алькала
Еще один американский серийный убийца, которого можно назвать харизматичным. Точное число его жертв неизвестно, но улики говорят о том, что их может быть около 130 — женщин и маленьких девочек. Участвовал в телешоу «Игра знакомств», где очаровал всех женщин и был выбран главной героиней телепрограммы из трех соперников. Правда, на свидание с ним участница все-таки не пошла. Родни Алькала много раз избегал правосудия, на данный момент сидит в тюрьме и дожидается смертного приговора.
Рэнди Стивен Крафт
Американский серийный убийца был обвинен в убийстве 16 юношей и мальчиков. После ареста был найден зашифрованный список жертв из 67 человек. В данный момент сидит в тюрьме и дожидается смертной казни.
Верри Идхам Хеннансайя
Индонезийский серийный убийца, признался в убийстве 11 человек. Его дело широко освещалось СМИ из-за особой жестокости, с которой совершались убийства. Верри был арестован в 2008 году и приговорен к смертной казни. Его также называют «поющим убийцей» — после ареста Верри развлекал своим пением сокамерников, журналистов и судей.
Джон Уэйн Гейси
«Убийца-клоун» был признан виновным в убийстве 33 юношей и мальчиков. Один из самых жестоких убийц был уважаемым и почитаемым гражданином, трудолюбивым и усердным работником. Какое-то время работал клоуном на детских праздниках. Именно Гейси стал прототипом клоуна в известном романе Стивена Кинга «Оно».
Андрей Романович Чикатило
Советский серийный убийца, убивавший женщин, юношей, девушек и детей с особой жестокостью. За 12 лет его жертвами стали 53 человека, и это только доказанные убийства, по оперативным сведениям, число его жертв может быть намного больше. Был арестован в 1990 году и казнен выстрелом в затылок четыре года спустя. Похоронен в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы.
Артур Шоукросс
Американский серийный убийца по прозвищу «Убийца с реки Дженеси». Еще во время службы во Вьетнаме врачи признали его психопатом. Отсидел 15 лет за похищение, изнасилование и убийство двух детей, выпущен за хорошее поведение. Вскоре стал снова убивать, на этот раз проституток, как он говорил, «за плохое обслуживание». Был приговорен к 250 годам лишения свободы. Умер от сердечного приступа в тюрьме.
Дэвид Берковиц
Прозван «Сыном Сэма» из-за того, что, по его признанию, все убийства он совершал по велению своего соседа Сэма Карра, который передавал свои приказы телепатически. Своих жертв расстреливал из пистолета. Был приговорен к 360 годам тюрьмы. Позже признался, что совершал преступления из-за половых комплексов.
Чарльз Мэнсон
Американский преступник и убийца, лидер коммуны «Семья», которая в 1969 году совершила ряд жестоких убийств, в том числе убив и находившуюся на 9-м месяце беременности жену режиссера Романа Полански.
Педро Алонсо Лопес
Колумбийский серийный убийца по прозвищу «Монстр Анд». Был признан виновным в убийстве 53 человек, но есть данные, что число его жертв составляет около 350. Пережив в детстве насилие и истязания, Лопес насиловал женщин, а затем душил их. Был пойман на месте преступления, во всем сознался и показал место, где закапывал трупы. Через 16 лет тюремного заключения был переведен в спецлечебницу в Колумбии и отпущен на свободу за примерное поведение и сотрудничество с полицией. На данный момент местонахождение Педро Лопеса неизвестно.
Ричард Рамирес
Американский серийный убийца по прозвищу «Ночной сталкер», убивший 14 человек. В детстве стал свидетелем убийства — его брат застрелил свою жену, кровь даже попала на лицо юного Рамиреса. Еще в школе начал принимать наркотики. Отличительной особенностью этого убийцы является то, что у него не было типажа жертвы, он убивал и насиловал совершенно разных людей. Был приговорен к смертной казни в газовой камере, но так и не дождался исполнения приговора, умер в возрасте 53 лет от печеночной недостаточности.
Андерс Беринг Брейвик
Норвежский националист и террорист, организовавший взрыв в центре Осло и нападения на молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии в 2011 году. В результате его атак погибли 77 человек. Брейвик сознался в преступлениях, но виновным себя не признает. Он заявил, что считает свои действия «ужасными, но необходимыми» для норвежского народа, так как «через 10 лет этнические норвежцы будут составлять меньшинство жителей Осло» из-за иммигрантов. Был признан вменяемым, виновным и приговорен к 21 году тюрьмы с возможностью неограниченного продления срока.
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