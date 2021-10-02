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В США подскочил спрос на «запрещенные» Volkswagen: зачем американцы берут «мошеннические» автомобили


В США подскочил спрос на «запрещенные» Volkswagen: зачем американцы берут «мошеннические» автомобили

На автомобильном рынке США сложилась из ряда вон выходящая ситуация. Автомобили, замешанные в «дизельном скандале», оказались неожиданно для всех ходовым товаром. В сложившейся ситуации попытались разобраться местные журналисты. В результате им удалось выяснить много интересного. В первую очередь американцы «хватают» авто с моторами TDi.

Сотни тысяч авто уже нашли новых хозяев. |Фото: aasdn.com.au.

Сотни тысяч авто уже нашли новых хозяев. |Фото: aasdn.com.au.

 

О чем идет речь: в сентябре 2015 года была раскрыта афера компании Volkswagen. Тогда выяснилось, что более 11 млн автомобилей, созданных концерном и проданных по всему миру, оснащено специальным мошенническим ПО, которое занижало показатель вредных выхлопных газов на тестах. По итогам расследования, руководство Volkswagen признало факт занижения выбросов и намеренное игнорирование экологических норм. Данный скандал получил название «Дизельгейт».
Скандальные авто весьма экономичны и стоят не дорого. |Фото: autocar.co.uk.

Скандальные авто весьма экономичны и стоят не дорого. |Фото: autocar.co.uk.

 

Не так давно директор американского автосалона Vorderman Volkswagen Чад Пробст рассказал о том, что им удалось реализовать уже почти все дизельные машины, имеющие отношение к упомянутому выше скандалу. По его словам, в месяц только в их салоне продается 50-60 таких машин.
Причем американцы намеренно едут со всей страны, чтобы заполучить в собственность «мошеннический» автомобиль. Большинство при этом даже не смотрит на другие модели.
Машины распродают быстро. |Фото: kurjer.info.

Машины распродают быстро. |Фото: kurjer.info.

 

Из 380 тысяч выкупленных компанией обратно автомобилей по причине скандала, своих новых владельцев нашло уже 310 тысяч авто. Местные журналисты попытались разобраться в вопросе и выяснили, что берут «неправильные» Volkswagen американцы по нескольким причинам. Первая – это экономия топлива. Двигатели TDI в этом отношении действительно очень хороши. Вторая – это 4-летняя гарантия на машину, предлагаемая компанией. Третья – это низкая цена данных автомобилей.
Со скандалом не все чисто. ¦Фото: avtoblog.ua.

Со скандалом не все чисто. ¦Фото: avtoblog.ua.

 

Интересный факт: ряд журналистов выдвигает теорию, что еще в 2015 году скандал «Дизельгейт» был организован намеренно с целью продвижения на рынке отечественных (для США) автомобилей с дизельными моторами и необходимостью потеснить в сегменте европейские модели. Тогда значительная часть авто была выкуплена компанией Volkswagen обратно, с целью реализовать машины в дальнейшем с аукциона. Некотор

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В США подскочил спрос на «запрещенные» Volkswagen: зачем американцы берут «мошеннические» автомобили

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В США подскочил спрос на «запрещенные» Volkswagen: зачем американцы берут «мошеннические» автомобилиПодписаться на мой Instagram
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