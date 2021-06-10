Идеи для сада, которые не оставят равнодушными ни вас ни ваших гостей

Превратить сад в сказочное место очень просто! Вам понадобятся рамы от картин, фонарики, пробки от бутылок и даже старые кресла и ванны. Любой вещи можно найти оригинальное применение в саду!



Для создания вертикального сада используйте рамы от картин



Старую ванную можно превратить в красивую клумбу





Покрасьте обычные банки флуоресцентной краской и расставьте их в саду





Дети будут в восторге от гоночной трассы на траве. Сделать такую дорогу можно из цемента





Сломанный стул очень легко превратить в качели





Пень можно превратить в оригинальный столик





Украшением сада может стать даже красиво вывешенный садовый шланг







В качестве подставки для фонарей можно использовать не банальные металлические столбы, а пни, которые отлично смотрятся в саду





Оригинальная садовая дорожка для сада получится из разноцветных пробок от бутылок





Клумба в форме шара — идеальный вариант для суккулентов





Украсить гирляндами можно не только стволы деревьев. Оберните ими свой велосипед и наслаждайтесь оригинальным декором





Оберните стволы дерева фонариками для создания особой атмосферы в саду





Превратите газон в настоящее кресло





Просверлите в заборе небольшие отверстия и поместите в них цветные бусины. В солнечную погоду забор будет смотреть сказочно





Покройте старое кресло мхом для создания удивительной композиции

